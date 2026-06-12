Jak informuje CNN, 53-letnia gwiazda pojawiła się w materiale promującym inwestycję 51 Park – 51-piętrowy kompleks mieszkaniowy powstający w nadmorskim mieście Herzlija, położonym na północ od Tel Awiwu. W reklamie, nakręconej w Nowym Jorku i opublikowanej w tym tygodniu, Paltrow mówi: „Jest powód, dla którego najbardziej kultowe budynki na świecie znajdują się przy parku. 51 Park”. Gdy zostaje zapytana, czy budynek znajduje się w Nowym Jorku, odpowiada: „Herzlija. Izrael”.

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Gwyneth Paltrow krytykowana za udział w reklamie izraelskiego projektu deweloperskiego

Choć aktorka nie udostępniła reklamy na swoim profilu na Instagramie, użytkownicy platformy masowo komentowali jej najnowsze wpisy, wyrażając oburzenie związane z promowaniem projektu w Izraelu. Część internautów krytykowała ją za reklamowanie nieruchomości w kraju prowadzącym wojnę w Strefie Gazy, podczas gdy inni zamieszczali zdjęcia palestyńskich flag oraz hasła „Wolna Palestyna” w różnych językach.

Izrael jest oskarżany przez kilka organizacji broniących praw człowieka o dopuszczenie się ludobójstwa w Strefie Gazy. W związku z tym przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości toczy się przeciwko temu państwu postępowanie dotyczące zarzutów o ludobójstwo. Izraelskie władze wielokrotnie odrzucały te oskarżenia, podkreślając, że celem prowadzonych działań wojskowych było pokonanie Hamasu.

Nieprzychylne opinie wobec Izraela i Benjamina Netanjahu

CNN podkreśla, że reakcja internautów pokazuje, jak duże ryzyko wizerunkowe wiąże się obecnie z publicznym angażowaniem się w projekty związane z Izraelem. Dzieje się to po trzech latach wojny w Strefie Gazy, w której zginęło ponad 72 tys. Palestyńczyków, a także w kontekście konfliktów zbrojnych w Libanie i Iranie.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Pew Research Center wykazało, że w większości z 36 analizowanych państw dominują nieprzychylne opinie zarówno wobec Izraela, jak i premiera Benjamina Netanjahu. Łącznie 67 proc. badanych dorosłych deklarowało negatywny stosunek do Izraela, podczas gdy pozytywną opinię wyraziło 25 proc. respondentów.

Paltrow wychowała się w rodzinie o żydowsko-chrześcijańskich korzeniach. Jej ojciec był Żydem, a sama aktorka wielokrotnie otwarcie mówiła o obchodzeniu żydowskich świąt, takich jak Chanuka. Po ataku przeprowadzonym przez Hamas 7 października 2023 r. znalazła się w gronie hollywoodzkich gwiazd, które podpisały list do ówczesnego prezydenta Joe Bidena, apelując o działania na rzecz uwolnienia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.