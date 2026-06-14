Jak informuje CNN Brasil, 24-letnia Maria Eduarda Rodrigues de Freitas zginęła w sobotę rano (13 czerwca) podczas wykonywania skoku linowego na trasie przy moście Esqueleto w Limeirze, w stanie São Paulo w Brazylii. Krótko przed tragicznym wypadkiem opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z miejsca zdarzenia.

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Kobieta skoczyła z mostu bez liny asekuracyjnej

Kobieta poniosła śmierć po upadku z mostu o wysokości około 40 metrów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas skoku nie była przypięta do liny, która miała zabezpieczać uczestników atrakcji.

Przed śmiercią Maria Eduarda zamieściła zdjęcia i opatrzyła je komentarzem: „Kim był ten szaleniec, który pozwolił mi skoczyć z mostu?”.

Wśród opublikowanych fotografii znalazło się również zdjęcie tablic ostrzegawczych znajdujących się przy wejściu na most. Widniały na nich między innymi napisy informujące o niebezpieczeństwie oraz ryzyku śmierci.

Trzy osoby zatrzymane po tragicznym skoku z mostu w Limeirze

Osoby obecne na miejscu zarejestrowały telefonami moment upadku kobiety. Na nagraniu słychać krzyki świadków, którzy z przerażeniem obserwowali całe zdarzenie.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Służby poinformowały, że ofiara brała udział w atrakcji pod nadzorem instruktorów.

Świadkowie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadzili ją do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego SAMU. Pomimo podjętych działań lekarze stwierdzili zgon na miejscu. Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia wielonarządowe odniesione w wyniku upadku.

Po wypadku sześć osób zostało przewiezionych do lokalnego komisariatu w celu złożenia wyjaśnień. Trzy osoby zostały zatrzymane pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci.