W wywiadzie dla stacji Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, marynarka wojenna USA będzie eskortować statki handlowe przez kluczową dla światowego handlu cieśninę Ormuz.

O sytuacji w cieśninie mówił również sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Zapowiedział, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych będzie eskortować statki, „być może wraz z międzynarodową koalicją”, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe z militarnego punktu widzenia.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w czwartek, że globalny rynek ropy stoi w obliczu „największego zakłócenia dostaw w historii” z powodu wojny z Iranem. Bessent powiedział Sky News, że konflikt kosztował dotąd Stany Zjednoczone 11 miliardów dolarów.

Czy Iran zaminował cieśninę Ormuz?

Pojawia się coraz więcej wezwań do wprowadzenia systemu ochrony morskiej w cieśninie, ponieważ istnieją obawy, że Iran może rozmieszczać miny w tym wąskim i strategicznie ważnym szlaku wodnym, przez który zwykle przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy. W tym samym czasie rosnące ceny energii są coraz bardziej odczuwalne dla kierowców na stacjach benzynowych.

Bessent powiedział, że irańskie tankowce oraz „niektóre tankowce pod chińską banderą” przepływały przez cieśninę, co – jego zdaniem – pokazuje, że nie została ona zaminowana.