Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Świat boi się o dostawy ropy. Trump zapowiedział plan działania

W czternastym dniu otwartego konfliktu między USA i Izraelem a Iranem, prezydent Donald Trump zadeklarował gotowość do bezpośredniego zaangażowania amerykańskiej marynarki wojennej w ochronę transportów surowców przez Cieśninę Ormuz.

Publikacja: 13.03.2026 14:07

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Nathan Howard

Przemysław Malinowski

W wywiadzie dla stacji Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, marynarka wojenna USA będzie eskortować statki handlowe przez kluczową dla światowego handlu cieśninę Ormuz.

O sytuacji w cieśninie mówił również sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Zapowiedział, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych będzie eskortować statki, „być może wraz z międzynarodową koalicją”, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe z militarnego punktu widzenia.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w czwartek, że globalny rynek ropy stoi w obliczu „największego zakłócenia dostaw w historii” z powodu wojny z Iranem. Bessent powiedział Sky News, że konflikt kosztował dotąd Stany Zjednoczone 11 miliardów dolarów.

Czy Iran zaminował cieśninę Ormuz?

Pojawia się coraz więcej wezwań do wprowadzenia systemu ochrony morskiej w cieśninie, ponieważ istnieją obawy, że Iran może rozmieszczać miny w tym wąskim i strategicznie ważnym szlaku wodnym, przez który zwykle przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy. W tym samym czasie rosnące ceny energii są coraz bardziej odczuwalne dla kierowców na stacjach benzynowych.

Bessent powiedział, że irańskie tankowce oraz „niektóre tankowce pod chińską banderą” przepływały przez cieśninę, co – jego zdaniem – pokazuje, że nie została ona zaminowana.

Reklama
Reklama

W ostatnich dniach Trump wzywał Iran do odblokowania cieśniny dla transportu ropy i gazu, grożąc – w innym przypadku – atakami, po których Iranu nie da się już odbudować.

Cieśnina Ormuz

Cieśnina Ormuz

Foto: PAP

W środę rzecznik irańskiej armii poinformował, że cieśnina znajduje się pod kontrolą Iranu. Z kolei Trump przekonywał, że po zatopieniu przez USA 58 irańskich okrętów USA są obecnie „silne” w Cieśninie Ormuz. – Zniszczyliśmy wszystkie ich łodzie. Mają trochę rakiet, ale niezbyt dużo – ocenił, odnosząc się do potencjału ofensywnego Iranu. 

Sytuacja na rynkach surowcowych jest krytyczna – cena baryłki ropy oscyluje już wokół poziomu 100 dolarów. Deklaracja Trumpa jest bezpośrednią odpowiedzią na groźby Teheranu, który zapowiedział całkowite zablokowanie cieśniny.

Czytaj więcej

Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do te
Konflikty zbrojne
Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO

Donald Trump ostrzega Iran: Uderzymy ich bardzo mocno

Amerykański prezydent nie przebierał w słowach, zapowiadając eskalację działań militarnych w nadchodzącym tygodniu.  – Będziemy ich uderzać bardzo mocno – zapowiedział Trump w rozmowie z Brianem Kilmeadem. Choć nie ujawnił szczegółów operacyjnych, analitycy wskazują, że może to oznaczać rozszerzenie celów o infrastrukturę nuklearną i kluczowe węzły logistyczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Reklama
Reklama

Tajemnica Mojtaby Chameneiego: „Żyje, ale jest ranny”

Trump zabrał również głos w sprawie stanu zdrowia nowego przywódcy Iranu. Mojtaba Chamenei, który przejął sukcesję po ojcu zabitym w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków (28 lutego), nie był widziany publicznie od niedzielnej nominacji.

– Myślę, że on prawdopodobnie żyje. Uważam, że jest ranny, ale żyje w jakiejś formie – stwierdził Trump. Słowa te korelują z doniesieniami agencji Reutera, która, powołując się na irańskich urzędników, informowała o „lekkich obrażeniach” lidera. Oficjalna telewizja państwowa w Teheranie określiła go mianem „rannego na wojnie”, co ma budować jego mit jako przywódcy-męczennika.

Szantaż nuklearny i bazy w regionie

Mimo doniesień o ranach, Mojtaba Chamenei pozostaje nieugięty. W oświadczeniu odczytanym przez prezentera telewizyjnego wezwał sąsiednie państwa arabskie do natychmiastowego zamknięcia amerykańskich baz na ich terytoriach. Zagroził, że kraje, które nie zastosują się do tego ultimatum, staną się bezpośrednimi celami irańskich ataków odwetowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Pete Hegseth i Mojtaba Chamenei
Konflikty zbrojne
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu został oszpecony?
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do te
Konflikty zbrojne
Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO
KC-135 Stratotanker
Konflikty zbrojne
Amerykański tankowiec powietrzny rozbił się nad Irakiem. Zginęło czterech członków załogi
Szczątki zestrzelonego pocisku miały spaść na prowincję Gaziantep
Konflikty zbrojne
Turcja: Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu wszedł w naszą przestrzeń powietrzną
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama