W wywiadzie dla stacji Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, marynarka wojenna USA będzie eskortować statki handlowe przez kluczową dla światowego handlu cieśninę Ormuz.
O sytuacji w cieśninie mówił również sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Zapowiedział, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych będzie eskortować statki, „być może wraz z międzynarodową koalicją”, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe z militarnego punktu widzenia.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w czwartek, że globalny rynek ropy stoi w obliczu „największego zakłócenia dostaw w historii” z powodu wojny z Iranem. Bessent powiedział Sky News, że konflikt kosztował dotąd Stany Zjednoczone 11 miliardów dolarów.
Pojawia się coraz więcej wezwań do wprowadzenia systemu ochrony morskiej w cieśninie, ponieważ istnieją obawy, że Iran może rozmieszczać miny w tym wąskim i strategicznie ważnym szlaku wodnym, przez który zwykle przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy. W tym samym czasie rosnące ceny energii są coraz bardziej odczuwalne dla kierowców na stacjach benzynowych.
Bessent powiedział, że irańskie tankowce oraz „niektóre tankowce pod chińską banderą” przepływały przez cieśninę, co – jego zdaniem – pokazuje, że nie została ona zaminowana.
W ostatnich dniach Trump wzywał Iran do odblokowania cieśniny dla transportu ropy i gazu, grożąc – w innym przypadku – atakami, po których Iranu nie da się już odbudować.
Cieśnina Ormuz
W środę rzecznik irańskiej armii poinformował, że cieśnina znajduje się pod kontrolą Iranu. Z kolei Trump przekonywał, że po zatopieniu przez USA 58 irańskich okrętów USA są obecnie „silne” w Cieśninie Ormuz. – Zniszczyliśmy wszystkie ich łodzie. Mają trochę rakiet, ale niezbyt dużo – ocenił, odnosząc się do potencjału ofensywnego Iranu.
Sytuacja na rynkach surowcowych jest krytyczna – cena baryłki ropy oscyluje już wokół poziomu 100 dolarów. Deklaracja Trumpa jest bezpośrednią odpowiedzią na groźby Teheranu, który zapowiedział całkowite zablokowanie cieśniny.
Amerykański prezydent nie przebierał w słowach, zapowiadając eskalację działań militarnych w nadchodzącym tygodniu. – Będziemy ich uderzać bardzo mocno – zapowiedział Trump w rozmowie z Brianem Kilmeadem. Choć nie ujawnił szczegółów operacyjnych, analitycy wskazują, że może to oznaczać rozszerzenie celów o infrastrukturę nuklearną i kluczowe węzły logistyczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Trump zabrał również głos w sprawie stanu zdrowia nowego przywódcy Iranu. Mojtaba Chamenei, który przejął sukcesję po ojcu zabitym w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków (28 lutego), nie był widziany publicznie od niedzielnej nominacji.
– Myślę, że on prawdopodobnie żyje. Uważam, że jest ranny, ale żyje w jakiejś formie – stwierdził Trump. Słowa te korelują z doniesieniami agencji Reutera, która, powołując się na irańskich urzędników, informowała o „lekkich obrażeniach” lidera. Oficjalna telewizja państwowa w Teheranie określiła go mianem „rannego na wojnie”, co ma budować jego mit jako przywódcy-męczennika.
Mimo doniesień o ranach, Mojtaba Chamenei pozostaje nieugięty. W oświadczeniu odczytanym przez prezentera telewizyjnego wezwał sąsiednie państwa arabskie do natychmiastowego zamknięcia amerykańskich baz na ich terytoriach. Zagroził, że kraje, które nie zastosują się do tego ultimatum, staną się bezpośrednimi celami irańskich ataków odwetowych.
