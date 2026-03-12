Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu zabrał głos po raz pierwszy

Irańska telewizja państwowa wyemitowała pierwsze publiczne oświadczenie nowego najwyższego przywódcy duchowego Iranu Mojtaby Chameneiego. Oświadczenie przeczytał dziennikarz. Nie poinformowano dlaczego, nie zrobił tego sam ajatollah.

Aktualizacja: 12.03.2026 15:03 Publikacja: 12.03.2026 14:27

Mojtaba Chamenei

Mojtaba Chamenei

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

W przedstawionym wystąpieniu ajatollah Mojtaba Chamenei zapowiedział, że ataki na państwa Zatoki Perskiej będą kontynuowane. Państwa arabskie w regionie Zatoki Perskiej ajatollah wezwał do zamknięcia amerykańskich baz. 

Ajatollah Mojtaba Chamenei zapowiada otwarcie kolejnych frontów

- Te kraje muszą wyklarować swoje stanowisko w kwestii tych, którzy zaatakowali naszą kochaną ojczyznę i zabili naszych rodaków. Rekomenduję zamknięcie ich (amerykańskich – red.) baz tak szybko, jak to możliwe, ponieważ obecnie muszą zdać sobie sprawę, że twierdzenia USA o zapewnianiu bezpieczeństwa i pokoju nie są niczym więcej, niż tylko kłamstwem – głosi treść oświadczenia. 

Cieśnina Ormuz

Cieśnina Ormuz

Foto: PAP

Ajatollah w przedstawionym oświadczeniu przekazał też, że narzędzie nacisku w postaci zamknięcia Cieśniny Ormuz powinno być wykorzystywane przez Teheran. Jak dodał Iran analizuje też „otwarcie innych frontów, na których wróg ma małe doświadczenie i pozostaje podatny” na ciosy. 

Najwyższy przywódca duchowy Iranu zapowiada zemstę za śmierć dziewcząt ze szkoły w Minab

Chamenei-junior miał podkreślić, że priorytetem dla Iranu jest „pomszczenie krwi młodych męczenników", w tym dziewcząt, które zginęły w ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab. 

Reklama
Reklama

- Zapewniam wszystkich, że nie powstrzymamy się od pomszczenia krwi naszych męczenników. Odwet, który mamy na myśli, nie ogranicza się do uczynienia męczennikiem naszego wielkiego przywódcy rewolucji, każdy członek naszego narodu, który został męczennikiem w wyniku działań wroga to osobny przypadek do zemsty – głosi oświadczenie ajatollaha.  

- Ograniczona część tego odwetu przybrała już namacalną formę, ale dopóki nie zostanie w pełni osiągnięta, pozostaje otwarta we wszystkich powyższych przypadkach. Będziemy szczególnie czuli na krew naszych dzieci. Dlatego zbrodnia, którą wróg celowo popełnił przeciwko (...) szkole w Minab i podobne przypadki ma specjalny status w procesie pociągania do odpowiedzialności – przekazał ajatollah. 

W oświadczeniu pojawiła się też, że wrogowie zrekompensują Iranowi atak na kraj i zniszczenia. - Jeśli odmówią, odbierzemy ją z ich aktywów na skalę, którą uznamy za właściwą, a jeśli nie będzie to możliwe, zniszczymy ich aktywa na taką samą skalę - usłyszeliśmy w oświadczeniu. 

Czytaj więcej

Skutki ataku na Bejrut
Konflikty zbrojne
Wojna będzie eskalować? Izrael zapowiada rozszerzenie działań w Libanie

- Drodzy bracia bojownicy, żądaniem mas jest kontynuowanie skutecznej i zadającej zemstę obrony – usłyszeliśmy w oświadczeniu Chameneiego. 

- Naszą wdzięczność kierujemy do naszych odważnych wojowników, którzy – w czasie gdy nasz naród i kochana ojczyzna jest niesprawiedliwie atakowana przez przywódców frontu arogancji, zablokowali drogę wrogowi potężnymi ciosami i rozwiało iluzję, że będzie on w stanie zdominować nasz ukochany kraj lub być może podzielić go – głosi oświadczenie. 

Reklama
Reklama

Mojtaba Chamenei został ranny w amerykańsko-izraelskim ataku?

Mojtaba Chamenei został wybrany nowym najwyższym przywódcą duchowym Iranu po śmierci jego ojca, ajatollaha Alego Chameneiego, w pierwszym dniu ataków USA i Izraela na Iran (28 lutego). 

Czytaj więcej

Zdjęcie nowego najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego, wyświetlane na ekranie w Teheranie
Konflikty zbrojne
Wiadomo, kto zastąpi ajatollaha Alego Chameneiego. Z Moskwy nadeszła depesza gratulacyjna

Po wyborze Mojtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę pojawiła się informacja, że został on ranny w wyniku działań zbrojnych USA i Izraela przeciw Iranowi. Izrael zapowiedział już, że nowy przywódca duchowy Iranu automatycznie stanie się celem irańskich sił zbrojnych. 

W oświadczeniu Mojtaby Chameneiego pojawiła się informacja, z której wynika, iż nowy ajatollah był w bunkrze, w którym śmierć poniósł jego ojciec i widział jego zwłoki. Chamenei-junior potwierdził też, że jego żona, siostra, siostrzenica i mąż jego drugiej siostry zginęły w nalocie. 

„Miałem zaszczyt widzieć jego ciało po tym, gdy został męczennikiem” - mówił o ojcu w oświadczeniu Chamenei-junior. „To, co zobaczyłem, było jak niezłomna góra, a powiedziano mi, że pięść jego ocalałej ręki była zaciśnięta” - dodał. 

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Skutki ataku na Bejrut
Konflikty zbrojne
Wojna będzie eskalować? Izrael zapowiada rozszerzenie działań w Libanie
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Ukraińska armia przełamuje rosyjskie linie. „Czujemy ich słabość”
Konflikty zbrojne
Ukraińska armia przełamuje rosyjskie linie. „Czujemy ich słabość”
Na wodach terytorialnych Iraku zaatakowane zostały dwa tankowce
Konflikty zbrojne
Tankowce w ogniu po irańskim ataku. Cena ropy znów przekracza 100 dol. za baryłkę
Irańczycy mogą dokonać odwetu na terytorium USA?
Konflikty zbrojne
Iran zaatakuje terytorium USA? FBI ostrzegało już przed wojną
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama