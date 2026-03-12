W przedstawionym wystąpieniu ajatollah Mojtaba Chamenei zapowiedział, że ataki na państwa Zatoki Perskiej będą kontynuowane. Państwa arabskie w regionie Zatoki Perskiej ajatollah wezwał do zamknięcia amerykańskich baz.

Reklama Reklama

Ajatollah Mojtaba Chamenei zapowiada otwarcie kolejnych frontów

- Te kraje muszą wyklarować swoje stanowisko w kwestii tych, którzy zaatakowali naszą kochaną ojczyznę i zabili naszych rodaków. Rekomenduję zamknięcie ich (amerykańskich – red.) baz tak szybko, jak to możliwe, ponieważ obecnie muszą zdać sobie sprawę, że twierdzenia USA o zapewnianiu bezpieczeństwa i pokoju nie są niczym więcej, niż tylko kłamstwem – głosi treść oświadczenia.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Ajatollah w przedstawionym oświadczeniu przekazał też, że narzędzie nacisku w postaci zamknięcia Cieśniny Ormuz powinno być wykorzystywane przez Teheran. Jak dodał Iran analizuje też „otwarcie innych frontów, na których wróg ma małe doświadczenie i pozostaje podatny” na ciosy.

Najwyższy przywódca duchowy Iranu zapowiada zemstę za śmierć dziewcząt ze szkoły w Minab

Chamenei-junior miał podkreślić, że priorytetem dla Iranu jest „pomszczenie krwi młodych męczenników", w tym dziewcząt, które zginęły w ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab.