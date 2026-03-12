Zwrócił uwagę, że wspomniany nowy fundusz w BGK byłby zasilany zyskiem NBP, a jak przyznał prezes Glapiński ów zysk może w danym roku być, ale może go też nie być. Dziś, zgodnie z konstytucją, zysk banku centralnego powinien trafiać do budżetu państwa, tak się jednak składa, że od objęcia rządu przez Koalicję 15 października, NBP nie przekazał do niego ani złotówki z zysku, wykazuje bowiem straty. – W czasie konferencji prezes NBP wprost stwierdził, że zysk mógłby być, ale nie wtedy, gdy o jego rozdysponowaniu decyduje rząd i może go przeznaczyć – jak to określił szef banku centralnego – na waciki – mówił Marcin Zieliński. Dodał, że gdyby projekt prezydenta i szefa NBP jednak wszedł w życie, a bank centralny zanotowałby stratę, to potrzeby funduszu w BGK musiałyby zostać sfinansowane na rynku, obligacjami BGK, które w dodatku są droższe od obligacji skarbowych. – Nie byłoby to więc SAFE zero procent, o którym mówią autorzy tego projektu – stwierdził główny ekonomista FOR.

– Przekaz prezesa NBP ze środowej konferencji różnił się nieco od tego, co wcześniej sygnalizowali twórcy tzw. SAFE zero procent. Szef banku centralnego powiedział otóż, że pieniądze na jego sfinansowanie mają pochodzić ze sprzedaży złota, a nie, jak komunikowano wcześniej, z jego sprzedaży i natychmiastowego odkupienia – zauważył Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Tłumaczył, że w pierwszym wariancie, sprzedaży złota z zasobów NBP i jego szybkiego odkupienia, gdyby bank centralny przeprowadził emisję złotego na poczet zysków ze sprzedaży tego kruszcu, to byłaby to emisja pokryta zyskami. Gdyby jednak w czasie tej operacji złoto nagle staniało, a może nawet spadło do poziomu ceny zakupu, co nie jest niemożliwe, to okazałoby się, że cała ta emisja pod to złoto, a mowa jest o 185 mld zł, byłaby pusta. I to by podcinało wiarygodność banku centralnego. – Pusta kreacja pieniądza mogłaby być potraktowana jako dowód słabości polskiego banku centralnego – ocenił Kamil Sobolewski. – Teraz prezes mówi o trwałej sprzedaży złota i jego ewentualnym odkupieniu w przyszłości. Ale tu też jest ryzyko. Bo jeśli złoto zdrożeje po tym, jak je sprzedamy i będziemy je kupowali potem za wyższą cenę, to co to za interes? Można byłoby to przedstawić jako stratę. I to także więc podważałoby wiarygodność banku centralnego – dodał główny ekonomista Pracodawców RP.

W jego ocenie wszelkie operacje tego typu, choć możliwe technicznie, są więc ryzykowne. Zwłaszcza że w okresie zagrożenia geopolitycznego należy raczej kumulować rezerwy, a nie się ich pozbywać. – Na czas pokoju mamy wystarczające rezerwy, ale czasy są trudne, a przyszłość niepewna. Gdy idzie wojna, trzeba się zbroić – przekonywał Kamil Sobolewski. Dodał, że złoto jest potrzebne na wypadek, gdyby przewrócił się cały system walutowy. 1/3 rezerw w złocie, a mniej więcej tyle ma Polska, jest więc zabezpieczeniem na wypadek armagedonu światowego. – Pozbywanie się tego złota to więc teraz bardzo zły pomysł – stwierdził główny ekonomista Pracodawców RP.