A co na to ekonomiści? – W takiej formie te propozycje są sprzeczne z konstytucją, która nakazuje NBP przekazywanie zysków do budżetu. Jest to też bardzo ryzykowne ekonomicznie i na pewno nie jest zerokosztowe, bo wiąże się z różnymi kosztami, z którymi nasz bank centralny musiałby się zmierzyć – komentuje krótko ekonomista prof. Witold Orłowski.

– Zysk NBP jest papierowy. W ostatnich latach go nie było, bank centralny notował straty. Ale nawet jeśli by był, to i tak trafiałby on do budżetu centralnego. Tutaj nie ma niczego nadzwyczajnego poza tym, że prezydent i szef NBP chcieliby decydować, co robić z tym zyskiem. Ale niby dlaczego? Przecież to rząd prowadzi politykę fiskalną – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Maciej Bukowski, ekonomista, prezes zarządu think tanku WiseEuropa.

Także jego zdaniem nie ma mowy o żadnym „zero procent”. Aby zachować płynność nowego funduszu, BGK musiałby bowiem wypuszczać obligacje po takim oprocentowaniu, po jakim ktoś chciałby je kupić. – Nawet osiągnięcie 3 proc. kosztów jest moim zdaniem całkowicie niemożliwe. Polska nie ma takiej wiarygodności, by samodzielnie pożyczać na taki procent, jak Komisja Europejska. Nie ma więc siły, polskie instytucje emitując dług będą miały gorsze warunki niż SAFE, który oferuje KE. Tak naprawdę jest to mieszanie w szklance wody, bez cukru. A dodatkowo może się wiązać ze zmniejszeniem naszych rezerw – uważa szef WiseEuropa.

– Jeśli zaś chodzi o unijny SAFE, to jest to realna operacja finansowa, która importuje do Polski wiarygodność bogatych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zamiast kosztu w wysokości 6 albo 7 proc. dostajemy pożyczkę oprocentowaną na 3 proc., na 45 lat, co dodatkowo oznacza, że będzie ona w przyszłości spłacana ze znacznie większego PKB niż mamy dzisiaj. Ta spłata będzie więc łatwiejsza – przekonuje.

– Tak się składa, że byłem w przeszłości członkiem Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych NBP. Jako człowiek rady dyrektorów wykonawczych Banku Światowego zajmowałem się też zarządzaniem jego rezerwami oraz tworzyłem Pion Zarządzania Aktywami w PKO BP TFI. Mam dyplom CFA i przez lata prowadziłem wykłady przygotowujące do egzaminu CFA na SGH. To doświadczenie prowadzi mnie do wniosku, że nie ma czegoś takiego jako „SAFE zero proc.” – skomentował Jakub Karnowski, prezes zarządu KredoBanku.