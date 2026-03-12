Dla pełnej jasności: istotą pomysłu jest utworzenie kolejnego, alternatywnego dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) instrumentu, który podlegałby operacyjnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Ustawa tworzy więc nowy fundusz, dość jasno precyzuje jego cele, ale niemal całością odpowiedzialności za pozyskiwanie jego środków obarcza BGK. Różnica jest jedna. Zasadnicza, ale z perspektywy finansowej po pierwsze odległa, po wtóre niepewna. Chodzi o artykuł 20, który przewiduje, że „część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu na PFIO”. Ta część to 95 proc. wypracowanych środków (5 proc. odprowadza się na rezerwę). Mechanizm domyka kolejny przepis, który nie ma charakteru akcydensowego, ale trwałego, że zyski NBP przestają być odprowadzane do budżetu państwa (art. 21 ust. 1). To już coś więcej, niż powołanie kolejnej instytucji pozabudżetowej. To zmiana ustawy o finansach publicznych, a zarazem zmiana systemowa; budżet państwa na stałe zostaje odcięty od wpłat środków z zysku NBP. Powtórzmy; przepis przewiduje pełną kasację jednego ze źródeł zasilania budżetu państwa; przywrócenie status quo ante po tej nowelizacji wymagałoby kolejnych zmian ustawowych i – rzecz jasna – podpisu prezydenta.

Realne pieniądze w połowie 2027

Piszę „odległa”, bo gdyby rzeczywiście NBP wypracował zysk, to – w zgodzie z kalendarzem – do takiej wpłaty doszłoby najwcześniej w połowie 2027 r. NBP przedstawia wyniki za poprzedni rok w kwietniu roku kolejnego. Praktyka dowodzi, że przelewy były dokonywane w miesiącu czerwcu. Innymi słowy, znów patrząc w kalendarz, wybierając polski, nie europejski SAFE, odsuwamy realne wykorzystanie pieniędzy z NBP (o ile by się pojawiły) na obronność dopiero na drugą połowę przyszłego roku.

Pieniądze wątpliwe i niepewne

Zostaje jeszcze wątek niepewności; ostatnie lata pokazują, że NBP wykazywał nie zysk, tylko stratę. Zysk musimy więc traktować nie inaczej niż jako prawdopodobny. Oraz wielce niepewny. Prezydencka ustawa – rzecz jasna – też to bierze pod uwagę. Przy braku zysku (lub gdy zysk nie pokrywa pełnych potrzeb PFIO) środki mają zapewnić kredyty, pożyczki i obligacje, służące do finansowania celów przewidzianych „w rocznym planie finansowym Funduszu i Programie Wieloletnim”. Ustawa przewiduje też finansowanie pomostowe; co ciekawe, nieobligatoryjne (w formie pożyczki BGK) wydatków przewidzianych do czasu pierwszej wpłaty z NBP.