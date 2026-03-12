Instytut Pileckiego w Nowym Jorku wynajmuje ponad trzy tys. metrów kwadratowych powierzchni w pobliżu giełdy na Manhattanie. To olbrzymie koszty. W wywiadzie z „Rzeczpospolitą” wspomniał pan o możliwości podnajmu części powierzchni, aby je ograniczyć. Czy wynajęto już część powierzchni biurowej?

Rozmowy są prowadzone, ale teraz naszym celem jest otwarcie instytucji, bo to pozwoli ukształtować zespół i otworzy możliwość rozmowy z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi wynajęciem przestrzeni. Teraz skupiamy się na zagospodarowaniu przestrzeni wystawienniczej. Zakładam, że wystawy możemy robić z międzynarodowymi partnerami, taka jest nasza strategia. Chodzi o to, aby mogły one być finansowane częściowo z innych budżetów, nie tylko ze środków Instytutu Pileckiego. Dzisiaj musimy skupić nasz wysiłek na zagospodarowaniu tej przestrzeni.

Czy oddział w Nowym Jorku ma szansę efektywnie spełniać swoją misję promocji polskiej historii zagranicą?

Do tego zmierzamy. Będę chciał to osiągnąć. Państwo polskie nie potrzebuje w Nowym Jorku tradycyjnego domu kultury, bo przecież świetnie sobie radzi np. Instytut Polski czy organizacje polonijne. My tworzymy instytucję, która ma opowiadać o polskiej historii, o doświadczeniu totalitaryzmów i wprowadzać tę opowieść w krwioobieg Stanów Zjednoczonych. Idea jest taka, aby powtórzyć sukces Instytutu Pileckiego w Berlinie, który bardzo dużo robi dla Polski w atmosferze dialogu. Dlatego otwarcie rozpoczynamy od debaty z czołowymi amerykańskimi naukowcami Stevem Crawshawem, Markiem Kramerem, Igorem Lucesem, Jackiem El-Hai na temat znaczenia procesu w Norymberdze oraz tego, jak Polska włączyła się w rozliczenie niemieckiego nazizmu, a tym samym zapewniała bezpieczeństwo swoim obywatelom. Debatę poprowadzi dr Krystian Wiciarz, który jako mój zastępca nadzoruje działania naukowe.

Jaka jest wizja przyszłości nowojorskiego oddziału Instytutu Pileckiego?

Instytut ma być swoistym hubem – centrum wiedzy o Polsce, bramą do poznania historii i kultury pamięci naszego kraju. Dlatego podczas inauguracji przedstawimy działania dyplomatycznej grupy Aleksandra Ładosia – tej, która ratowała Żydów, wystawiając im fałszywe dokumenty. Wykład wygłosi Mordecai Paldiel, były dyrektor Departamentu Sprawiedliwości w Jad Waszem, odbędzie się także spotkanie z Heidi Fischman, córką Ruth, która ocalała z zagłady dzięki działalności tej grupy. Będą obecni członkowie komitetu, którzy starają się o medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata dla Ładosia. Zakładamy współpracę z wieloma instytucjami m.in. MSZ, ONZ, ale też organizacjami ściśle zajmującymi się kulturą pamięci, takimi jak znajdujące się obok nas Jewish Heritage Museum. We współpracy z ukraińskim ministrem kultury będziemy opowiadać o sytuacji na Ukrainie oraz prezentować dokonania Laboratorium Lemkina, dokumentującego zbrodnie w tym kraju.

Czy to oznacza, że w planach jest wystawa stała poświęcona grupie Ładosia, rotmistrzowi Pileckiemu czy Rafałowi Lemkinowi?

Nie, na inaugurację zostały przygotowane wystawy czasowe. Ale w planach jest wystawa stała poświęcona Witoldowi Pileckiemu i jego misji walki z dwoma totalitaryzmami.

Dla nas jest bardzo ważne, aby tę postać promować i o jego doświadczeniu opowiadać. Stany Zjednoczone nie mają za sobą doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Inauguracja będzie miała charakter programowy, pozwoli zdefiniować, czym ma być Instytut Pileckiego w Stanach Zjednoczonych. Moją ideą jest to, aby w działalność tej instytucji włączyć partnerów. W Polsce współpracujemy z wieloma instytucjami z obszaru kultury pamięci. Chodzi o to, by i w USA łączyć w różnych projektach instytucje państwa polskiego, a nie z nimi konkurować.