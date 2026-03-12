Karol Madaj
W oddziale Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku został zakończony remont. Od grudnia można oglądać wystawę poświęconą Rafałowi Lemkinowi – polsko-żydowskiemu prawnikowi, zmarłemu w Nowym Jorku, który prawnie zdefiniował zbrodnię ludobójstwa. Otwarcie wystawy pozwoliło przekonać dzierżawcę, że już działamy i nie musimy ponosić kolejnych kar wynikających ze skomplikowanej umowy najmu. Inauguracja odbędzie się w weekend 14-15 marca. Będziemy rozszerzać działalność.
Przez długie miesiące czekaliśmy na decyzję w tej sprawie, ale dzięki temu, że otrzymaliśmy zgody z Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Finansów, udało się dofinansować amerykańską spółkę. W przyszłości będziemy występowali o przekwalifikowanie kolejnych środków z naszego budżetu, aby ta placówka mogła istnieć. Inauguracja, która niebawem nastąpi, ma pokazać nasz program dla Nowego Jorku i USA, a jego realizacja wymaga odpowiedniego finansowania.
Dla mnie to są już zamierzchłe dzieje. Pełnię obowiązki dyrektora dopiero od sześciu miesięcy. To jest pytanie do mojego poprzednika, dlaczego nie można było zrealizować wystawy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, a pieniądze przeznaczone na ten cel nie były wydatkowane, tylko zwracane do budżetu na inne cele. Nie chcę do tego wracać. Skupiliśmy się na tym, co jest do zrobienia, żeby oddział zaczął faktycznie działać. Wystawa o rotmistrzu jest opracowywana, zaczynamy instalacją artystyczną o rotmistrzu.
Rozmowy są prowadzone, ale teraz naszym celem jest otwarcie instytucji, bo to pozwoli ukształtować zespół i otworzy możliwość rozmowy z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi wynajęciem przestrzeni. Teraz skupiamy się na zagospodarowaniu przestrzeni wystawienniczej. Zakładam, że wystawy możemy robić z międzynarodowymi partnerami, taka jest nasza strategia. Chodzi o to, aby mogły one być finansowane częściowo z innych budżetów, nie tylko ze środków Instytutu Pileckiego. Dzisiaj musimy skupić nasz wysiłek na zagospodarowaniu tej przestrzeni.
Do tego zmierzamy. Będę chciał to osiągnąć. Państwo polskie nie potrzebuje w Nowym Jorku tradycyjnego domu kultury, bo przecież świetnie sobie radzi np. Instytut Polski czy organizacje polonijne. My tworzymy instytucję, która ma opowiadać o polskiej historii, o doświadczeniu totalitaryzmów i wprowadzać tę opowieść w krwioobieg Stanów Zjednoczonych. Idea jest taka, aby powtórzyć sukces Instytutu Pileckiego w Berlinie, który bardzo dużo robi dla Polski w atmosferze dialogu. Dlatego otwarcie rozpoczynamy od debaty z czołowymi amerykańskimi naukowcami Stevem Crawshawem, Markiem Kramerem, Igorem Lucesem, Jackiem El-Hai na temat znaczenia procesu w Norymberdze oraz tego, jak Polska włączyła się w rozliczenie niemieckiego nazizmu, a tym samym zapewniała bezpieczeństwo swoim obywatelom. Debatę poprowadzi dr Krystian Wiciarz, który jako mój zastępca nadzoruje działania naukowe.
Instytut ma być swoistym hubem – centrum wiedzy o Polsce, bramą do poznania historii i kultury pamięci naszego kraju. Dlatego podczas inauguracji przedstawimy działania dyplomatycznej grupy Aleksandra Ładosia – tej, która ratowała Żydów, wystawiając im fałszywe dokumenty. Wykład wygłosi Mordecai Paldiel, były dyrektor Departamentu Sprawiedliwości w Jad Waszem, odbędzie się także spotkanie z Heidi Fischman, córką Ruth, która ocalała z zagłady dzięki działalności tej grupy. Będą obecni członkowie komitetu, którzy starają się o medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata dla Ładosia. Zakładamy współpracę z wieloma instytucjami m.in. MSZ, ONZ, ale też organizacjami ściśle zajmującymi się kulturą pamięci, takimi jak znajdujące się obok nas Jewish Heritage Museum. We współpracy z ukraińskim ministrem kultury będziemy opowiadać o sytuacji na Ukrainie oraz prezentować dokonania Laboratorium Lemkina, dokumentującego zbrodnie w tym kraju.
Nie, na inaugurację zostały przygotowane wystawy czasowe. Ale w planach jest wystawa stała poświęcona Witoldowi Pileckiemu i jego misji walki z dwoma totalitaryzmami.
Dla nas jest bardzo ważne, aby tę postać promować i o jego doświadczeniu opowiadać. Stany Zjednoczone nie mają za sobą doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Inauguracja będzie miała charakter programowy, pozwoli zdefiniować, czym ma być Instytut Pileckiego w Stanach Zjednoczonych. Moją ideą jest to, aby w działalność tej instytucji włączyć partnerów. W Polsce współpracujemy z wieloma instytucjami z obszaru kultury pamięci. Chodzi o to, by i w USA łączyć w różnych projektach instytucje państwa polskiego, a nie z nimi konkurować.
Z Centrum Mieroszewskiego tworzymy wspomniany projekt Laboratorium Lemkina, niebawem ruszy biuro w Kijowie. Wspólnie z Muzeum Auschwitz, Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Muzeum Historii Polski i wspomnianym Centrum Mieroszewskiego mamy w planach konferencję o różnych formach dezinformacji w obrębie historii. Te doświadczenia i perspektywy chcemy przenosić na grunt amerykański. Nie powinniśmy budować tam siły jednej instytucji, ale rozwijać współpracę.
Tak. W planach Instytutu Pileckiego są sympozja międzynarodowe np. na temat obławy augustowskiej, w oparciu o badania prowadzone przez naukowców Domu Turka w Augustowie. W kwietniu będziemy organizowali uroczystości związane ze zbrodnią katyńską, we współpracy z IPN, Narodowym Centrum Kultury oraz Muzeum Katyńskim. Kampanię edukacyjno-społeczną „Pamiętam. Katyń 1940” będziemy promowali w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielu świetnych badaczy, edukatorów i popularyzatorów wiedzy, którzy będą tę wiedzę przekazywali. Na przełomie kwietnia i maja przypada 125. rocznica urodzin Witolda Pileckiego, w ramach obchodów mamy zaplanowane wspólne projekty z Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Chcemy zatem, aby sieć instytucji zadziałała także w Stanach Zjednoczonych, ale w tym najważniejsza jest dla nas realizacja misji Instytutu Pileckiego.
