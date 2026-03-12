Chętnych na akcje nadal nie brakuje

Mimo kolejnych rekordów wszech czasów ustanawianych przez krajowe indeksy i stosunkowo już wysokich wycen na warszawskiej giełdzie część menedżerów nadal zdaje się wierzyć w swoje spółki, dlatego w ostatnich miesiącach byli oni aktywni również po stronie kupujących.

Aktywny na rynku pozostał prezes Dadelo Ryszard Zawieruszyński, który najwyraźniej nadal widzi dobre perspektywy kierowanej przez siebie spółki i od dłuższego czasu zwiększa swoje zaangażowanie, skupując kolejne pakiety akcji. Poprzez Zawieruszyński Fundację Rodzinną, jak i bezpośrednio, tylko w bieżącym roku wydał na zakupy kolejnych pakietów akcji łącznie około 1,6 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie do 7,33 proc. Jego zakupy wpisują się w bardzo udany okres dla firmy. Jej akcje od końca 2022 r. pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym. Tylko od początku bieżącego roku walory zyskały już prawie 35 proc., ustanawiając nowe historyczne szczyty, kontynuując rajd z poprzedniego roku, w którym zwyżkowały o blisko 180 proc.

Do aktywnych od dłuższego czasu insiderów można także zaliczyć prezesa Lokum Dewelopera Bartosza Kuźniara, który w lutym powiększył ostatnio stan posiadania w akcjach kierowanej spółki. Na zakup kolejnych walorów tylko w bieżącym roku przeznaczył kwotę ok. 0,7 mln zł.

Zainteresowaniem cieszyły się również akcje Elektrotimu. W wyniku lutowych transakcji Fundacja Rodzinna Vesper, będąca największym akcjonariuszem Elektrotimu i związana z członkinią rady nadzorczej Dorotą Wieczorkowską, nabyła pakiety akcji spółki za kwotę łącznie ponad 1 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie do 13,42 proc.

Po stronie kupujących pojawił się także prezes Mabionu, Gregor Kawaletz, który kieruje spółką dopiero od września 2025 r. wszedł do akcjonariatu spółki nabywając łącznie blisko 50 tys. jej akcji, na co wyłożył około 0,4 mln zł. Warto zauważyć, że zaledwie w grudniu notowania Mabionu wyznaczyły historyczny dołek. Z uwagi na niski poziom przychodów wynikający z zakończenia kontraktu produkcyjnego dla Novavaxu w 2024 r., palącą potrzebą Mabionu są nowe zlecenia, ale ich pozyskanie okazuje się sporym wyzwaniem. Brak postępów w zakresie pozyskiwania nowych umów sprawił, że we wrześniu 2025 r. zostało wymienione całe ścisłe kierownictwo Mabionu. Nowy zarząd już zdążył opublikować nową strategię z perspektywą do 2030 r. Wśród jej głównych celów są zwiększenie rozpoznawalności Mabionu na rynkach globalnych, poszerzenie portfolio projektów oraz wzmocnienie zdolności konkurencyjnej w obszarze leków biologicznych. Nowy plan rozwoju zakłada pełne skupienie się na substancji czynnej (DS) i potencjalnych partnerstwach w zakresie wspólnego rozwoju.