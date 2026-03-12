Insiderzy na GPW sprzedają i kupują akcje. Głośne transakcje menedżerów
W tym roku insiderzy chętnie handlowali akcjami spółek z warszawskiej giełdy. Z komunikatów publikowanych przez spółki wynika, że menedżerowie mający dostęp do informacji poufnych nieco chętniej pozbywali się akcji firm, z którymi są powiązani.
Rosnące wyceny spółek, będące rezultatem trwającej już czwarty rok hossy na krajowym rynku akcji, sprawiły, że insiderzy chętniej decydują się na spieniężenie przynajmniej części posiadanych walorów celem realizacji zysków. Spore poruszenie na rynku wywołała sprzedaż akcji Creotechu przez jego głównego akcjonariusza i prezesa Grzegorza Bronę. Na początku lutego zdecydował się spieniężyć 20 tys. akcji w transakcji pakietowej po 565 zł za papier. Po tym nieco zaskakującym dla rynku ruchu zapewnił w rozmowie z „Parkietem”, że pozostaje w pełni zaangażowany w dalszy rozwój spółki, a pozostałych 90 proc. posiadanych akcji nie zamierza się pozbywać. Po transakcji w jego rękach pozostaje ponad 166 tys. akcji, co stanowi ponad 5,8 proc. kapitału Creotechu.
Pokusie realizacji zysków uległ także szef Medinice, Sanjeev Choudhary, który w lutym za pośrednictwem fundacji ParmaNand spieniężył część posiadanych akcji spółki, sprzedając je po 41 zł za sztukę, inkasując prawie 1,7 mln zł. Miało to miejsce niedługo po styczniowym wystrzale notowań spółki po informacjach o złożeniu przez zarząd ostatnich odpowiedzi na pytania FDA w procedurze dopuszczenia urządzenia CoolCryo na rynek oraz podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem zainteresowanym kupnem CoolCryo. Nadal jednak pozostaje największym akcjonariuszem Medinice. W wyniku przeprowadzonych przez insiderów transakcji właścicieli zmieniły również pakiety akcji AB, Grupy Kęty, BNP Paribas BP czy Suneksu.
Mimo kolejnych rekordów wszech czasów ustanawianych przez krajowe indeksy i stosunkowo już wysokich wycen na warszawskiej giełdzie część menedżerów nadal zdaje się wierzyć w swoje spółki, dlatego w ostatnich miesiącach byli oni aktywni również po stronie kupujących.
Aktywny na rynku pozostał prezes Dadelo Ryszard Zawieruszyński, który najwyraźniej nadal widzi dobre perspektywy kierowanej przez siebie spółki i od dłuższego czasu zwiększa swoje zaangażowanie, skupując kolejne pakiety akcji. Poprzez Zawieruszyński Fundację Rodzinną, jak i bezpośrednio, tylko w bieżącym roku wydał na zakupy kolejnych pakietów akcji łącznie około 1,6 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie do 7,33 proc. Jego zakupy wpisują się w bardzo udany okres dla firmy. Jej akcje od końca 2022 r. pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym. Tylko od początku bieżącego roku walory zyskały już prawie 35 proc., ustanawiając nowe historyczne szczyty, kontynuując rajd z poprzedniego roku, w którym zwyżkowały o blisko 180 proc.
Do aktywnych od dłuższego czasu insiderów można także zaliczyć prezesa Lokum Dewelopera Bartosza Kuźniara, który w lutym powiększył ostatnio stan posiadania w akcjach kierowanej spółki. Na zakup kolejnych walorów tylko w bieżącym roku przeznaczył kwotę ok. 0,7 mln zł.
Zainteresowaniem cieszyły się również akcje Elektrotimu. W wyniku lutowych transakcji Fundacja Rodzinna Vesper, będąca największym akcjonariuszem Elektrotimu i związana z członkinią rady nadzorczej Dorotą Wieczorkowską, nabyła pakiety akcji spółki za kwotę łącznie ponad 1 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie do 13,42 proc.
Po stronie kupujących pojawił się także prezes Mabionu, Gregor Kawaletz, który kieruje spółką dopiero od września 2025 r. wszedł do akcjonariatu spółki nabywając łącznie blisko 50 tys. jej akcji, na co wyłożył około 0,4 mln zł. Warto zauważyć, że zaledwie w grudniu notowania Mabionu wyznaczyły historyczny dołek. Z uwagi na niski poziom przychodów wynikający z zakończenia kontraktu produkcyjnego dla Novavaxu w 2024 r., palącą potrzebą Mabionu są nowe zlecenia, ale ich pozyskanie okazuje się sporym wyzwaniem. Brak postępów w zakresie pozyskiwania nowych umów sprawił, że we wrześniu 2025 r. zostało wymienione całe ścisłe kierownictwo Mabionu. Nowy zarząd już zdążył opublikować nową strategię z perspektywą do 2030 r. Wśród jej głównych celów są zwiększenie rozpoznawalności Mabionu na rynkach globalnych, poszerzenie portfolio projektów oraz wzmocnienie zdolności konkurencyjnej w obszarze leków biologicznych. Nowy plan rozwoju zakłada pełne skupienie się na substancji czynnej (DS) i potencjalnych partnerstwach w zakresie wspólnego rozwoju.
Początek wtorkowej sesji przynosi uspokojenie nastrojów na warszawskiej giełdzie. Pierwsze minuty handlu przebie...
Nowy tydzień nie przynosi poprawy nastrojów na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy pozbywają się akcji w obawie pr...
Co do zasady, panie cały czas stanowią niewielki odsetek osób zasiadających we władzach giełdowych spółek. Zazwy...
Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE) zgodziła się zapłacić 9 milionów dolarów kary cywilnej w rama...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas