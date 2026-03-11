Prezes NBP mówił też, że niezrealizowany zysk z tytułu posiadania złota wlicza się do kapitału banku. – To nie wchodzi w wynik finansowy NBP, do jego zysku. Korzyść społeczna, państwowa jest żadna – tłumaczył Adam Glapiński. Realizacja zysku pozwoliłaby wykorzystać go na sfinansowanie wzmocnienia polskiej armii.

Szef banku centralnego przekonywał też, że zakup i sprzedaż złota to żaden precedens, to normalne operacje biznesowe, takie same jak zakup i sprzedaż innych jego rezerw, na przykład walut. – Nie ma w tym nic dziwnego, to nie są żadne sztuczki księgowe, tak robią także banki centralne innych krajów. Możemy sprzedawać złoto, kupować złoto, sprzedawać dolary czy kupować euro. Takie operacje są normalnym elementem zarządzania rezerwami i odbywają się w granicach naszych uprawnień – mówił prezes Glapiński.

Prezes NBP poinformował, że w tej chwili Polska ma już 570 ton złota o wartości 340 mld zł. Złoto trzymamy w Polsce, w Londynie i w Nowym Jorku. Mniej więcej po 1/3, choć w Londynie, gdzie handluje się złotem, nagromadziło się go ostatnio więcej, dlatego jego część zostanie wkrótce sprowadzona do Polski. Glapiński tłumaczył, że trzymanie części rezerw złota poza granicami kraju, to element jego bezpieczeństwa. Szef banku centralnego dodał, że wartość całych polskich rezerw przekracza w tej chwili 1 bln zł. NBP cały czas kupuje przy tym złoto. Cel to 700 ton.

Adam Glapiński narzekał, że nie ma zainteresowania rządu jego propozycją. Ten zwraca jednak uwagę, że Konstytucja nakazuje przekazywanie zysku banku centralnego do budżetu państwa. Innej drogi nie ma.