Adam Glapiński chce wykorzystać zyski ze złota. To alternatywa dla unijnego SAFE
– Kraj, który jest silny gospodarczo, musi mieć silną armię. My już jesteśmy silni gospodarczo – mówił w środę w czasie konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Przekonywał o pilnej potrzebie poprawy bezpieczeństwa Polaków w obliczu rosnącego zagrożenia wojną ze Wschodu. I tłumaczył, jak bank centralny może się włączyć w finansowanie wzmocnienia polskiej armii.
Czytaj więcej
W najbliższych dniach prezes NBP Adam Glapiński ma przedstawić szczegóły „SAFE 0 proc.” Eksperci alarmują: plan prezydenta Nawrockiego niesie ze so...
Zgodnie z projektem ustawy zaprezentowanej przez kancelarię Prezydenta i NBP w Banku Gospodarstwa Krajowego miałby powstać Polski Fundusz Inwestycji Obronnych zasilany zyskami NBP. W ostatnich latach bank centralny notował wprawdzie straty, ale miałoby się to zmienić za sprawą realizacji niezrealizowanych dotąd przychodów z posiadania złota. – To jakieś 197 mld zł. I jest to różnica pomiędzy obecną ceną rynkową złota a ceną, po jakiej je kupowaliśmy – mówił Adam Glapiński.
Przekonywał, że taka operacja nie zmniejszyłaby wartości naszych rezerw, zmieniłaby się jedynie ich struktura. Zamiast złota mielibyśmy dolary. A za jakiś czas, na przykład za rok czy dwa, moglibyśmy znowu dokupić jakąś ilość złota.
Prezes NBP mówił też, że niezrealizowany zysk z tytułu posiadania złota wlicza się do kapitału banku. – To nie wchodzi w wynik finansowy NBP, do jego zysku. Korzyść społeczna, państwowa jest żadna – tłumaczył Adam Glapiński. Realizacja zysku pozwoliłaby wykorzystać go na sfinansowanie wzmocnienia polskiej armii.
Czytaj więcej
SAFE prezydenta i prezesa NBP, to mieszanie w szklance wody, bez cukru. Iluzja – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Maciej Bukowski, ekonomista,...
Szef banku centralnego przekonywał też, że zakup i sprzedaż złota to żaden precedens, to normalne operacje biznesowe, takie same jak zakup i sprzedaż innych jego rezerw, na przykład walut. – Nie ma w tym nic dziwnego, to nie są żadne sztuczki księgowe, tak robią także banki centralne innych krajów. Możemy sprzedawać złoto, kupować złoto, sprzedawać dolary czy kupować euro. Takie operacje są normalnym elementem zarządzania rezerwami i odbywają się w granicach naszych uprawnień – mówił prezes Glapiński.
Prezes NBP poinformował, że w tej chwili Polska ma już 570 ton złota o wartości 340 mld zł. Złoto trzymamy w Polsce, w Londynie i w Nowym Jorku. Mniej więcej po 1/3, choć w Londynie, gdzie handluje się złotem, nagromadziło się go ostatnio więcej, dlatego jego część zostanie wkrótce sprowadzona do Polski. Glapiński tłumaczył, że trzymanie części rezerw złota poza granicami kraju, to element jego bezpieczeństwa. Szef banku centralnego dodał, że wartość całych polskich rezerw przekracza w tej chwili 1 bln zł. NBP cały czas kupuje przy tym złoto. Cel to 700 ton.
Czytaj więcej
W najbliższych dniach prezes NBP Adam Glapiński ma przedstawić szczegóły „SAFE 0 proc.” Eksperci alarmują: plan prezydenta Nawrockiego niesie ze so...
Adam Glapiński narzekał, że nie ma zainteresowania rządu jego propozycją. Ten zwraca jednak uwagę, że Konstytucja nakazuje przekazywanie zysku banku centralnego do budżetu państwa. Innej drogi nie ma.
Projekt „SAFE zero proc.” w zamyśle prezydenta i szefa NBP miałby być alternatywą dla unijnego programu SAFE. W jego ramach Polska może otrzymać 43,7 mld euro nisko oprocentowanej pożyczki na 45 lat. Znakomita większość tych pieniędzy zostałaby w Polsce, trafiłaby do polskich firm produkujących na potrzeby wojska. Pierwszą transzę w wysokości 15 proc. moglibyśmy otrzymać już niedługo, zaraz po podpisaniu umowy pożyczki.
Czytaj więcej
Program SAFE stawia przed Polską konkretne pytanie: czy w długim horyzoncie taniej jest pożyczać wspólnie z UE, czy samodzielnie na rynkach finanso...
Procedury może opóźnić weto prezydenta do ustawy o unijnym SAFE. Nawet jeśli ono będzie, rząd i tak najpewniej sięgnie po te pieniądze. Premier Donald Tusk zapowiedział, że trwają prace nad planem B w tej sprawie.
Nawet milion nowych klientów, wzrost portfela kredytowego o niemal 130 proc., zdobycie przewagi konkurencyjnej d...
Bankowe prowizje często budzą irytację klientów, ale ich rosnąca wartość nie zawsze oznacza podwyżki cenników. C...
Przedstawimy rozwiązanie, które da rządowi kilkadziesiąt miliardów złotych zysku NBP co roku, bez zmiany prawa –...
Nasze rezerwy złota nie są wcale aż tak duże, a ich wyzbywanie się po to, by nie zwiększać długu, nie jest dobry...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas