Zakładanie stowarzyszeń łatwiejsze, ale nie dla wszystkich. Jest podpis Karola Nawrockiego

Pierwszą z podpisanych ustaw jest nowelizacja kilku ustaw – jej istotą, jak czytamy, jest „wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązania umożliwiającego szybką rejestrację stowarzyszeń w oparciu o wzorzec statutu”. Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach zapewnia osobom zamierzającym założyć stowarzyszenie możliwość uchwalenia statutu i wyboru władz organizacji z wykorzystaniem wzorca statutu oraz wzorców uchwał o wyborze jej władz. Możliwość takiej ułatwionej rejestracji stowarzyszenia nie dotyczy jednak wszystkich osób.

„Możliwość uchwalenia statutu z wykorzystaniem wzorca będzie wyłączona w odniesieniu do stowarzyszeń, w których co najmniej jeden z założycieli jest cudzoziemcem, stowarzyszeń międzynarodowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, związków stowarzyszeń oraz stowarzyszeń, których działalność wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub uzgodnienia z tymi podmiotami” – czytamy w informacji prasowej ze strony Kancelarii Prezydenta RP.

Określone wyżej organizacje będą jednak mogły powstawać w dotychczasowym trybie. Ponadto, nowelizacja zakłada także wprowadzenie wzorców do uchwał podejmowanych przez stowarzyszenia. Chodzi o uchwały w przedmiocie:

zmiany adresu siedziby stowarzyszenia,

zmian w składzie władz stowarzyszenia,

zatwierdzenia dokumentów finansowych,

przeznaczenia zysku albo pokrycia straty,

pełnomocnictwa,

rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia,

powołania lub odwołania likwidatora,

określenia sposobu reprezentacji stowarzyszenia w likwidacji.

„Podjęcie wymienionych wyżej uchwał nie będzie wymagało formalnego zwołania organu. Warunkiem ich podjęcia będzie natomiast wykonanie prawa głosu przez wszystkich uprawnionych do głosowania członków organu stowarzyszenia. Prawo głosu będzie wykonywane przez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym” – czytamy.