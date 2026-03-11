Karol Nawrocki
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, 11 marca 2026 roku Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy, tj.:
W ustawach pojawiają się kwestie m.in. zatrudnienia studentów prawa w sądach, zakładania stowarzyszeń i implementacji zmian w unijnej dyrektywie o rachunkowości.
Pierwszą z podpisanych ustaw jest nowelizacja kilku ustaw – jej istotą, jak czytamy, jest „wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązania umożliwiającego szybką rejestrację stowarzyszeń w oparciu o wzorzec statutu”. Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach zapewnia osobom zamierzającym założyć stowarzyszenie możliwość uchwalenia statutu i wyboru władz organizacji z wykorzystaniem wzorca statutu oraz wzorców uchwał o wyborze jej władz. Możliwość takiej ułatwionej rejestracji stowarzyszenia nie dotyczy jednak wszystkich osób.
„Możliwość uchwalenia statutu z wykorzystaniem wzorca będzie wyłączona w odniesieniu do stowarzyszeń, w których co najmniej jeden z założycieli jest cudzoziemcem, stowarzyszeń międzynarodowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, związków stowarzyszeń oraz stowarzyszeń, których działalność wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub uzgodnienia z tymi podmiotami” – czytamy w informacji prasowej ze strony Kancelarii Prezydenta RP.
Określone wyżej organizacje będą jednak mogły powstawać w dotychczasowym trybie. Ponadto, nowelizacja zakłada także wprowadzenie wzorców do uchwał podejmowanych przez stowarzyszenia. Chodzi o uchwały w przedmiocie:
„Podjęcie wymienionych wyżej uchwał nie będzie wymagało formalnego zwołania organu. Warunkiem ich podjęcia będzie natomiast wykonanie prawa głosu przez wszystkich uprawnionych do głosowania członków organu stowarzyszenia. Prawo głosu będzie wykonywane przez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym” – czytamy.
Nowa, fakultatywna możliwość korzystania ze wzorców (udostępnionych w systemie teleinformatycznym) zacznie obowiązywać dopiero 30 września 2028 roku.
Druga ustawa wprowadza możliwość zatrudniania studentów prawa w polskich sądach na stanowisku młodszego asystenta sędziego. Dotyczy to studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów. Nabór na stanowisko ma być przeprowadzany w trybie konkursowym. Studenci będą zatrudniani w sądach na czas określony, nieprzekraczający 33 miesięcy. Co więcej, po uzyskaniu tytułu magistra prawa, będą oni z automatu przenoszeni na stanowisko asystenta sędziego.
„Przez cały okres zatrudnienia młodszy asystent sędziego będzie musiał mieć status studenta (w przypadku skreślenia z listy studentów będzie obowiązany powiadomić o tym prezesa sądu, w którym jest zatrudniony). W celu weryfikacji tej okoliczności prezesi sądów uzyskają możliwość wglądu do wykazu studentów w prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on” – czytamy w informacji prasowej na stronie KPRP.
Staż pracy na stanowisku młodszego asystenta sędziego będzie wliczać się do 7-letniego stażu, wymaganego od asystenta sędziego do awansu na stanowisko starszego asystenta. Niemniej, czas zatrudnienia młodszego asystenta sędziego nie będzie wliczany do okresu, którego przepracowanie uprawnia do:
Ustawa wejdzie w życie już 14 dni po dacie jej ogłoszenia, jeszcze w tym roku dając sądom zielone światło na organizowanie konkursów, a wielu studentom w całej Polsce możliwość wzięcia w nich udziału.
Trzecia z ustaw zakłada implementację zmiany unijnej dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, tj. CSRD) poprzez wdrożenie tzw. unijnej opcji, pozwalającej na zwolnienie części firm z obowiązku raportowania ESG za lata 2025 i 2026.
„CSRD została wdrożona do przepisów krajowych ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła obowiązek przedstawiania informacji o wpływie działalności jednostki na obszar środowiskowy, spraw społecznych, w tym praw człowieka, oraz ładu korporacyjnego, a także wpływu tych trzech obszarów na rozwój, wyniki i sytuację jednostki (tzw. sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczość ESG)” – czytamy w informacji prasowej na stronie Kancelarii Prezydenta RP.
„Implementowana dyrektywa m.in. znacząco zawęża zakres jednostek zobowiązanych do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – do jednostek, w których zatrudnienie przekracza 1000 osób, a przychody netto ze sprzedaży przekraczają 450 mln euro. Wskazuje także, że jednostki z pierwszej tury (tj. sporządzające sprawozdawczość ESG po raz pierwszy za 2024 r.) mają raportować za lata obrotowe 2024, 2025 i 2026. Jednocześnie jednak umożliwia ona państwom członkowskim zwolnienie tych jednostek z pierwszej tury, które znajdą się poza nowym zakresem jednostek zobowiązanych do raportowania, z raportowania za lata obrotowe 2025 i 2026” – czytamy.
