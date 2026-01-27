Aktualizacja: 27.01.2026 13:05 Publikacja: 27.01.2026 11:43
Foto: PAP/Leszek Szymański
To nie jest łatanie braków kadrowych. Przyjęte rozwiązanie wpisuje się w ogólne trendy obowiązujące na rynku pracy. Studenci pracują obecnie w kancelariach, korporacjach, w wielu urzędach państwowych, także w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie widzę przeszkód, aby otworzyć im drogi do pracy w charakterze asystenta sędziego. Pamiętajmy, że na stanowiska asystenckie będą przeprowadzane konkursy, a angaż otrzymają najlepsi.
Jeżeli kandydaci nie będą posiadali wiedzy w tym zakresie, to nie wygrają konkursu. Pamiętajmy, że w procedurze konkursowej na stanowiska asystenckie będzie przeprowadzany egzamin, który zweryfikuje ich wiedzę. W składzie każdej komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta w danym sądzie jest sędzia. To jest gwarancja, że osoby nieprzygotowane odpowiednio nie przejdą pytań egzaminacyjnych i rozmowy z komisją. Chodzi nam o to, żeby pozyskać tych, którzy cechują się najwyższym poziomem wiedzy prawniczej.
Studenci pasjonaci, którzy samodzielnie dobrze przygotują się do tego egzaminu, mają szansę na zatrudnienie. Zakładamy, że młodszymi asystentami sędziów zostaną studenci ostatniego roku studiów prawniczych. Jest to także szansa dla wybitnych studentów, a przyjęta przez Sejm nowelizacja otwiera im do tego furtkę.
Jestem przekonana, że tak. Asystenci sędziów mają bardzo zróżnicowany zakres kompetencji. Oprócz pisania skomplikowanych uzasadnień sporządzają projekty powtarzalnych wyroków nakazowych, wydają postanowienia o przyznaniu czy zwolnieniu z kosztów. Wiele zależeć będzie zatem od indywidualnej organizacji pracy. A system, o którym rozmawiamy sprawdza się w innych krajach europejskich, chociażby na Łotwie, gdzie studenci już od pierwszego roku studiów prawniczych mogą pracować w charakterze asystenta sędziego.
Praca sędziego z asystentem przypomina relację uczeń-mistrz. Trud szkolenia asystenta spoczywa głównie na barkach sędziego, to jest moje doświadczenie. Nie uważam zatem, że z tytułu zatrudniania studentów bardziej doświadczeni asystenci będą mieli więcej pracy. Poza tym departament kadr i organizacji sądów w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowuje właśnie wdrażające szkolenia z umiejętności technicznych dla asystentów sędziów, tzw. onboarding. Chodzi m.in. o umiejętność obsługi repertoriów sądowych, aplikacji czy dostępu do KRK. Ułatwi to wejście nowego asystenta do zawodu. Co do wynagrodzeń, to ulga podatkowa obejmuje także absolwentów prawa, którzy nie ukończą 26. roku życia. Będą zatem w takiej samej sytuacji jak młodsi asystenci. Chociażby dlatego argument związany z ulgą podatkową uważam za nietrafiony.
Prowadziliśmy szeroką debatę publiczną, która przyniosła wiele cennych głosów, ale konkretnych rozmów z przedstawicielami asystentów sędziów nie było. Chętnie pogłębimy to poprzez bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami asystentów.
Od początku swojej pracy pan minister funkcjonuje w bardzo napiętym kalendarzu i prowadzi dialog z różnymi stronami społecznymi, w tym m.in. z przedstawicielami związków zawodowych. Mogę zapewnić, że będę mu rekomendowała spotkanie również ze związkami asystentów sędziów. Obecnie jednak priorytetem są prace związane z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz tzw. ustawą o przywróceniu ładu konstytucyjnego.
Absolutnie nie. Przypomnę, że 1159 wolnych stanowisk asystenckich przyznanych na 2025 r. zostało obsadzonych w 96 proc. Jest bardzo duże zainteresowanie zawodem asystenta sędziego. Pracujemy nad ustawą o pracownikach sądowych i zastanawiamy się nad dalszymi zmianami w prawie o ustroju sądów powszechnych, tak aby zawód asystenta był jeszcze bardziej atrakcyjny. Nie jest więc tak, że ministerstwo nic w tym zakresie nie robi.
Podaje pan wysokość wynagrodzenia zasadniczego, a wypłacana pensja obejmuje też dodatki specjalne i stażowe, nagrody i trzynastkę. Zsumowane, realne zarobki netto nie są niskie i uważam, że asystenci sędziów zarabiają coraz lepiej. Świadczy o tym chociażby to, że udało nam się w ciągu roku obsadzić ponad tysiąc etatów asystenckich.
Zgodnie z ustawą budżetową w 2026 r. zaplanowano podwyżki dla pracowników sądownictwa w wysokości 3 proc. Jeszcze za wcześnie jednak, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy będą dodatkowe środki na jeszcze większe podniesienie ich wynagrodzeń. Nie wykluczamy jednak tego.
Tak uregulowane są obecnie wynagrodzenia asystentów w przepisach i wydaje mi się, że pytanie to należałoby skierować do Ministerstwa Finansów. Resort sprawiedliwości pracuje obecnie nad regulacjami dotyczącymi pracowników sądowych. Kwestia rozwiązań dotyczących wynagrodzeń asystentów mogłaby być kolejnym krokiem w pracach ministerstwa.
Zrealizowaliśmy go z naddatkiem. W wielu dużych miastach współczynnik jest dużo wyższy i zbliża się do jednego asystenta na sędziego. Naszym celem jest teraz jeden asystent na jednego sędziego. Chcemy, żeby do końca roku każdy sędzia w sądzie apelacyjnym miał swojego asystenta. Planujemy też zbliżyć się do tego poziomu w sądach okręgowych.
Marta Kożuchowska-Warywoda jest dyrektorką departamentu kadr i organizacji sądów powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzią Sądu Rejonowego Warszawa-Wola
