Maciej Bukowski, ekonomista, prezes zarządu think tanku WiseEuropa
Misją NBP jest utrzymywanie stabilności pieniądza. W procesie tym bank centralny notuje zyski, ale może też notować straty. No bo to, że jeden typ aktywów NBP się akurat aprecjonował, jakoś nadzwyczajnie umacniał, nie oznacza, że NBP ma automatycznie zysk, bo w tym samym czasie inne jego aktywa mogą tracić na wartości. Tak się składa, że w ostatnich latach nasz bank centralny miał straty. Ale nawet jeśli wcześniej pojawiały się zyski, to statystycznie rzecz biorąc, nie były wysokie, rzędu kilku miliardów złotych. NBP nie może zagwarantować zysków. Ten pomysł można więc włożyć między bajki.
W przypadku rezerw złota o ewentualnym zysku moglibyśmy mówić dopiero po jego sprzedaży. Ale to by jednocześnie oznaczało, że będziemy mieli mniejsze rezerwy, a to nie jest chyba najlepszym pomysłem w tych niepewnych czasach.
To jest takie gadanie polityków, którzy uważają, że jak coś jest znaczone, to lepiej. Oczywiście tak nie jest. Bo jeśli gdzieś trafiają pieniądze znaczone, to automatycznie minister finansów nie daje na ten cel finansowania budżetowego. Znaczone pieniądze po prostu zmniejszają wydatki z innej puli. Znaczenie ma więc znaczenie iluzoryczne. No chyba, że chodzi o zwiększenie wydatków na dany cel, ale to zwykle oznacza uszczuplenie wydatków w innym miejscu, albo dodatkowe koszty.
Tak. Mamy więc próbę mnożenia funduszy celowych. Ten wcześniejszy służył m.in. temu, by pieniądze na cele wojskowe bezpośrednio nie wchodziły do długu wyliczanego według definicji krajowej. Chodziło o sztuczne obniżenie długu. BGK zaciąga zobowiązania, a minister finansów co jakiś czas go dokapitalizowuje. To też iluzja. Aby zachować płynność, BGK musi wypuszczać obligacje o takim oprocentowaniu, po jakim ktoś chciałby je kupić. Tak samo byłoby w przypadku tego nowego funduszu.
Oczywiście, że nie. Nie ma mowy o żadnym „zero proc.”. Mało tego. Osiągnięcie 3 proc. kosztów jest moim zdaniem całkowicie niemożliwe. Polska nie ma takiej wiarygodności, by samodzielnie pożyczać na taki proc., jak Komisja Europejska. Nie ma więc siły, polskie instytucje, emitując dług będą miały gorsze warunki niż SAFE, który oferuje KE. On wprawdzie nie jest grantem, ale jest w pobliżu grantu.
To kolejne anarchizowanie rządzenia państwem. Instytucja prezydenta w ogóle jest w Polsce konstytucyjnie źle pomyślana. Ma zbyt dużą moc blokującą i jak się okazuje w praktyce może wywracać władzę wykonawczą. To generowanie konfliktów utrudnia sprawne zarządzanie państwem. Nawet w najważniejszych kwestiach. W przypadku sporu o sposób wzmocnienia armii Sejm nie ma jednak żadnego powodu, by uchwalać ustawę prezydencką. A jeśli będzie prezydenckie weto, to sięgnie po unijny SAFE inną drogą. Będzie to trudniejsze, będzie trwało dłużej, ale będzie.
Absolutnie nie. Zysk NBP jest papierowy. W ostatnich latach go nie było. Ale nawet jeśliby był, gdyby operacje, które prowadzi bank centralny generowały zysk, to i tak trafiałby on do budżetu centralnego. Tutaj nie ma niczego nadzwyczajnego. Poza tym, że prezydent i szef NBP chcieliby decydować o tym, gdzie ów zysk ma trafić. Ale niby dlaczego? Przecież to rząd prowadzi politykę fiskalną. SAFE w wersji prezydenta i szefa banku centralnego byłoby przy tym droższe. Tak naprawdę jest to mieszanie w szklance wody, bez cukru. A dodatkowo może się wiązać ze zmniejszeniem naszych rezerw. Jeśli zaś chodzi o unijny SAFE, to jest to realna operacja finansowa, która importuje do Polski wiarygodność bogatych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zamiast kosztu w wysokości 6 albo 7 proc. dostajemy pożyczkę oprocentowaną na 3 proc., na 45 lat, co dodatkowo oznacza, że będzie ona w przyszłości spłacana ze znacznie większego PKB niż mamy dzisiaj. Ta spłata będzie więc łatwiejsza.
