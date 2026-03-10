Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jest ostateczna decyzja ws. diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry

Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu Zbigniewowi Ziobrze – byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS – diety oraz 90 proc. wynagrodzenia.

Aktualizacja: 10.03.2026 20:04 Publikacja: 10.03.2026 20:04

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Art Service

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka decyzja zapadła w sprawie uposażenia i diety poselskiej Zbigniewa Ziobry?
  • Jakie podstawy regulaminowe oraz uzasadnienia stoją za podjętymi działaniami?
  • Jaki był przebieg procedury prowadzącej do ogłoszonej decyzji?

W poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w mediach społecznościowych, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu 10 marca złoży wniosek o odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia – Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobrą. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na Prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę – powiedział Czarzasty w opublikowanym w serwisie X nagraniu. „To już jest koniec. Ostateczna decyzja w sprawie diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry” – podkreślił we wpisie polityk.

We wtorek – jak poinformował Polską Agencję Prasową marszałek Sejmu – Prezydium Sejmu podjęło decyzję w sprawie Ziobry. 

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty odniósł się do sprawy uposażenia Zbigniewa Ziobry
Polityka
Będzie kara finansowa dla Zbigniewa Ziobry? Włodzimierz Czarzasty podał szczegóły
Reklama
Reklama

Jest decyzja Prezydium Sejmu ws. Ziobry. Polityk PiS straci dietę i większość wynagrodzenia 

Włodzimierz Czarzasty zapytany został, jaką decyzję w sprawie wynagrodzenia Ziobry podjęło Prezydium. Polityk przekazał w rozmowie z PAP, że zostało ono odebrane byłemu ministrowi sprawiedliwości. Marszałek Sejmu dodał także, że Prezydium podjęło decyzję w formie uchwały. – Była głosowana, wszyscy byli za – powiedział. 

Czarzasty już w styczniu zapowiedział, że zgłosi projekt uchwały w sprawie kary finansowej dla Ziobry za nieobecności. Od początku projekt miał zakładać, że polityk straci dietę i 90 proc. uposażenia. – Ponieważ wczoraj upłynęło siedem dni od momentu, kiedy pan minister mógł usprawiedliwić swoją osiemnastą nieobecność na posiedzeniach Sejmu, w związku z tym zgodnie z regulaminem Sejmu kieruję dzisiaj pismo do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, informację o tym, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą – mówił Czarzasty 29 stycznia. 

Lider Nowej Lewicy podkreślał, że zgodnie z art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się wnioskiem i podjąć lub nie uchwałę w sprawie „zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia posłowi upomnienia bądź udzielenia posłowi nagany”. – Kiedy na posiedzeniu komisja takie stanowisko zajmie i przekaże na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się do Prezydium Sejmu od tej decyzji. Jeżeli się odwoła, to ta decyzja zostanie rozpatrzona, jeżeli się nie odwoła, to przedstawię na Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do jednej dziesiątej jego wysokości, czyli pobierania 1350 zł – poinformował Czarzasty.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Przestępczość
Sąd nic nie wie o azylu Zbigniewa Ziobry – ustaliła „Rzeczpospolita”. A w PiS złość

Zbigniew Ziobro wyjechał z Polski

Zbigniew Ziobro przebywa za granicą. Były minister sprawiedliwości wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). W listopadzie Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie.

Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak, z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka.

Reklama
Reklama

Zbigniew Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności” i że wybiera „walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”.

Były minister sprawiedliwości może jeszcze odwołać się od wtorkowej decyzji do Prezydium Sejmu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Tusk: Nawrocki powiedział, że ma jeszcze dużo czasu na decyzję ws. unijnego SAFE
Polityka
Tusk: Nawrocki powiedział, że ma jeszcze dużo czasu na decyzję ws. unijnego SAFE
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polityka
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję ws. SAFE? Złożył projekt ustawy
Wiadomo, ze 28 lutego z okrętów USA wystrzelono przeciw celom w Iranie pociski Tomahawk. Pocisk tego
Polityka
Władysław Bartoszewski twierdzi, że to Iran zbombardował szkołę w Iranie. „Takie mamy informacje”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama