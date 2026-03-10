Jest decyzja Prezydium Sejmu ws. Ziobry. Polityk PiS straci dietę i większość wynagrodzenia

Włodzimierz Czarzasty zapytany został, jaką decyzję w sprawie wynagrodzenia Ziobry podjęło Prezydium. Polityk przekazał w rozmowie z PAP, że zostało ono odebrane byłemu ministrowi sprawiedliwości. Marszałek Sejmu dodał także, że Prezydium podjęło decyzję w formie uchwały. – Była głosowana, wszyscy byli za – powiedział.

Czarzasty już w styczniu zapowiedział, że zgłosi projekt uchwały w sprawie kary finansowej dla Ziobry za nieobecności. Od początku projekt miał zakładać, że polityk straci dietę i 90 proc. uposażenia. – Ponieważ wczoraj upłynęło siedem dni od momentu, kiedy pan minister mógł usprawiedliwić swoją osiemnastą nieobecność na posiedzeniach Sejmu, w związku z tym zgodnie z regulaminem Sejmu kieruję dzisiaj pismo do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, informację o tym, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą – mówił Czarzasty 29 stycznia.

Lider Nowej Lewicy podkreślał, że zgodnie z art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się wnioskiem i podjąć lub nie uchwałę w sprawie „zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia posłowi upomnienia bądź udzielenia posłowi nagany”. – Kiedy na posiedzeniu komisja takie stanowisko zajmie i przekaże na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się do Prezydium Sejmu od tej decyzji. Jeżeli się odwoła, to ta decyzja zostanie rozpatrzona, jeżeli się nie odwoła, to przedstawię na Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do jednej dziesiątej jego wysokości, czyli pobierania 1350 zł – poinformował Czarzasty.

Zbigniew Ziobro wyjechał z Polski

Zbigniew Ziobro przebywa za granicą. Były minister sprawiedliwości wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). W listopadzie Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie.

Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak, z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka.