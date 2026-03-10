Poseł PiS Zbigniew Ziobro
W poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w mediach społecznościowych, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu 10 marca złoży wniosek o odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia – Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobrą. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na Prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę – powiedział Czarzasty w opublikowanym w serwisie X nagraniu. „To już jest koniec. Ostateczna decyzja w sprawie diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry” – podkreślił we wpisie polityk.
We wtorek – jak poinformował Polską Agencję Prasową marszałek Sejmu – Prezydium Sejmu podjęło decyzję w sprawie Ziobry.
Czytaj więcej
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zapowiedział, że zgłosi prezydium projekt uchwały w sprawie kary finansowej dla Zbigniewa Ziobry (Pi...
Włodzimierz Czarzasty zapytany został, jaką decyzję w sprawie wynagrodzenia Ziobry podjęło Prezydium. Polityk przekazał w rozmowie z PAP, że zostało ono odebrane byłemu ministrowi sprawiedliwości. Marszałek Sejmu dodał także, że Prezydium podjęło decyzję w formie uchwały. – Była głosowana, wszyscy byli za – powiedział.
Czarzasty już w styczniu zapowiedział, że zgłosi projekt uchwały w sprawie kary finansowej dla Ziobry za nieobecności. Od początku projekt miał zakładać, że polityk straci dietę i 90 proc. uposażenia. – Ponieważ wczoraj upłynęło siedem dni od momentu, kiedy pan minister mógł usprawiedliwić swoją osiemnastą nieobecność na posiedzeniach Sejmu, w związku z tym zgodnie z regulaminem Sejmu kieruję dzisiaj pismo do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, informację o tym, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą – mówił Czarzasty 29 stycznia.
Lider Nowej Lewicy podkreślał, że zgodnie z art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się wnioskiem i podjąć lub nie uchwałę w sprawie „zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia posłowi upomnienia bądź udzielenia posłowi nagany”. – Kiedy na posiedzeniu komisja takie stanowisko zajmie i przekaże na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się do Prezydium Sejmu od tej decyzji. Jeżeli się odwoła, to ta decyzja zostanie rozpatrzona, jeżeli się nie odwoła, to przedstawię na Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do jednej dziesiątej jego wysokości, czyli pobierania 1350 zł – poinformował Czarzasty.
Czytaj więcej
Zbigniew Ziobro nie przedstawił sądowi, który już w czwartek będzie decydować o jego aresztowaniu, żadnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie azy...
Zbigniew Ziobro przebywa za granicą. Były minister sprawiedliwości wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). W listopadzie Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie.
Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak, z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka.
Zbigniew Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności” i że wybiera „walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”.
Były minister sprawiedliwości może jeszcze odwołać się od wtorkowej decyzji do Prezydium Sejmu.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Liczymy na szybką decyzję dotyczącą unijnego programu SAFE, bo każda godzina ma znaczenie. Od czasu zależy, na i...
Donald Tusk, który zabrał głos otwierając posiedzenie rządu stwierdził, że do rządu dotarły informacje ws. decyz...
Na początku wojny USA i Izraela z Iranem rakieta uderzyła w irańską szkołę podstawową, zabijając ponad setkę dzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas