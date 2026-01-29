W czwartek marszałek Sejmu wystąpił na konferencji prasowej w Sejmie, zwołanej, jak powiedział, „w sprawie kary finansowej dla pana posła i ministra Ziobry”.

Reklama Reklama

– Ponieważ wczoraj upłynęło siedem dni od momentu, kiedy pan minister mógł usprawiedliwić swoją osiemnastą nieobecność na posiedzeniach Sejmu, w związku z tym zgodnie z regulaminem Sejmu kieruję dzisiaj pismo do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, informacje o tym, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą – oświadczył Włodzimierz Czarzasty.

Sejm. Zbigniew Ziobro straci dietę i większość uposażenia?

Lider Nowej Lewicy dodał, że zgodnie z art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się wnioskiem i podjąć lub nie uchwałę w sprawie „zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia posłowi upomnienia bądź udzielenia posłowi nagany”.

– Kiedy na posiedzeniu komisja takie stanowisko zajmie i przekaże na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się do prezydium Sejmu od tej decyzji. Jeżeli się odwoła, to ta decyzja zostanie rozpatrzona, jeżeli się nie odwoła, to przedstawię na prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do jednej dziesiątej jego wysokości, czyli pobierania 1350 zł – poinformował Czarzasty.