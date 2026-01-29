Aktualizacja: 29.01.2026 09:29 Publikacja: 29.01.2026 08:52
Włodzimierz Czarzasty odniósł się do sprawy uposażenia Zbigniewa Ziobry
Foto: PAP/Art Service (2)
W czwartek marszałek Sejmu wystąpił na konferencji prasowej w Sejmie, zwołanej, jak powiedział, „w sprawie kary finansowej dla pana posła i ministra Ziobry”.
– Ponieważ wczoraj upłynęło siedem dni od momentu, kiedy pan minister mógł usprawiedliwić swoją osiemnastą nieobecność na posiedzeniach Sejmu, w związku z tym zgodnie z regulaminem Sejmu kieruję dzisiaj pismo do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, informacje o tym, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą – oświadczył Włodzimierz Czarzasty.
Czytaj więcej
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, należące do byłego...
Lider Nowej Lewicy dodał, że zgodnie z art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się wnioskiem i podjąć lub nie uchwałę w sprawie „zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia posłowi upomnienia bądź udzielenia posłowi nagany”.
– Kiedy na posiedzeniu komisja takie stanowisko zajmie i przekaże na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się do prezydium Sejmu od tej decyzji. Jeżeli się odwoła, to ta decyzja zostanie rozpatrzona, jeżeli się nie odwoła, to przedstawię na prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do jednej dziesiątej jego wysokości, czyli pobierania 1350 zł – poinformował Czarzasty.
Marszałek zaznaczył, że cała procedura jest „dosyć skomplikowana”. – Ale pierwszy element tej procedury właśnie został wdrożony, czyli po upływie momentu, w którym pan Ziobro mógł się usprawiedliwić, następnego dnia, czyli dziś, kieruję stosowny wniosek do komisji regulaminowej, czekam na odpowiedź komisji regulaminowej, po tej odpowiedzi skieruję wniosek na prezydium Sejmu o zabranie diety i ograniczenie uposażenia do jednej dziesiątej – mówił.
Czytaj więcej
„Jak ocenia Pani/Pan zwrócenie się przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o azyl...
Włodzimierz Czarzasty został zapytany, czy do północy Zbigniew Ziobro nie odniósł się do sprawy. – Nie, dlatego dzisiaj to podpisałem i dzisiaj to kieruję – odparł. Powiedział też, że Ziobro nie kontaktował się z prezydium Sejmu.
Zbigniew Ziobro przebywa za granicą. Były minister sprawiedliwości wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). W listopadzie Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie.
Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka.
Czytaj więcej
Zbigniew Ziobro nie przedstawił sądowi, który już w czwartek będzie decydować o jego aresztowaniu...
Sąd nadal nie wydał zgody na aresztowanie Ziobry, choć zbierał się w tej sprawie dwa razy. Posiedzenie z 15 stycznia zostało odroczone ze względu na wniosek obrońców Ziobry o wyłączenie ze sprawy sędzi.
Zbigniew Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności” i że wybiera „walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska wyjaśniła na antenie TVN24 dlaczego jej klub nie przyjął zaproszenia na...
Karol Nawrocki chce prowadzić prezydenturę w kontrze do warszawskich mediów i tematów dnia. Szczelnie zamyka Pał...
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, należące do byłego ministra sprawi...
Potencjalne porozumienie między MSZ a Pałacem Prezydenckim w sprawie ambasadorów utrudnia liczba placówek do obs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas