Jest decyzja sądu w sprawie nieruchomości Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro
W pierwszej połowie stycznia Prokuratura Krajowa ponowiła wcześniejsze wnioski o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do Zbigniewa Ziobry. Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury w tej sprawie.
Jak przypomina RMF FM, prokuratura chciała nałożyć na nieruchomość należącą do Zbigniewa Ziobry hipotekę przymusową do wysokości 143,164 mln zł, bo śledztwo wykazało, że taki mógł być koszt przestępstw, zarzucanych byłemu ministrowi. Odrzucony przez sąd wniosek miał zabezpieczyć środki na wypadek nałożenia na byłego ministra kar majątkowych. Sąd 24 listopada oddalił również pierwszy wniosek prokuratury w tej sprawie, złożony 12 listopada.
Powodem odrzucenia dwóch pierwszych wniosków były błędy i braki formalne. W grudniowym wniosku prokuratury nie było opisu wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody, można było tylko domniemywać na podstawie treści postanowienia prokuratury. Wniosek nie wskazywał też jasno osoby wierzyciela hipotecznego, a – jak zwrócił uwagę wydający orzeczenie referendarz – rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu.
Były minister sprawiedliwości, aktualnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu 2025 r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem". W minionym roku Sejm wyraził zgodę na jego aresztowanie w związku z 26 zarzutami prokuratorskimi.
