Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jest decyzja sądu w sprawie nieruchomości Zbigniewa Ziobry

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - podał RMF FM.

Publikacja: 28.01.2026 18:00

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bartosz Lewicki

W pierwszej połowie stycznia Prokuratura Krajowa ponowiła wcześniejsze wnioski o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do Zbigniewa Ziobry. Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury w tej sprawie. 

Dwa pierwsze wnioski o zabezpieczenie nieruchomości Zbigniewa Ziobry odrzucone

Jak przypomina RMF FM, prokuratura chciała nałożyć na nieruchomość należącą do Zbigniewa Ziobry hipotekę przymusową do wysokości 143,164 mln zł, bo śledztwo wykazało, że taki mógł być koszt przestępstw, zarzucanych byłemu ministrowi. Odrzucony przez sąd wniosek miał zabezpieczyć środki na wypadek nałożenia na byłego ministra kar majątkowych. Sąd 24 listopada oddalił również pierwszy wniosek prokuratury w tej sprawie, złożony 12 listopada.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro z żoną przed ich domem
Prawo karne
Prokuratura zajęła nieruchomości i konto Zbigniewa Ziobry

Powodem odrzucenia dwóch pierwszych wniosków były błędy i braki formalne. W grudniowym wniosku prokuratury nie było opisu wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody, można było tylko domniemywać na podstawie treści postanowienia prokuratury. Wniosek nie wskazywał też jasno osoby wierzyciela hipotecznego, a – jak zwrócił uwagę wydający orzeczenie referendarz – rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają prośbę Zbigniewa Ziobry o azyl na Węgrzech
Reklama
Reklama

Zbigniew Ziobro objęty azylem politycznym na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości, aktualnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu 2025 r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem". W minionym roku Sejm wyraził zgodę na jego aresztowanie w związku z 26 zarzutami prokuratorskimi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Nieruchomości
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Radosław Sikorski
Polityka
Parytet nominacji, roszady na stanowiskach, a może dalszy klincz? Co dalej z konfliktem o nominacje ambasadorskie
Premier Donald Tusk
Polityka
KO bojkotuje spotkanie u Nawrockiego. Prof. Flis: Ułatwiają prezydentowi życie
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Klubie Kolejarz
Polityka
Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Rzecznik PiS zabrał głos
Mateusz Morawiecki
Polityka
Harłukowicz: Jestem przekonany, że prokuratura zdecyduje się postawić zarzuty Morawieckiemu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama