Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają prośbę Zbigniewa Ziobry o azyl na Węgrzech

„Jak ocenia Pani/Pan zwrócenie się przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o azyl na Węgrzech?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 15.01.2026 15:04

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Zbigniew Ziobro ujawnił w rozmowie z TVN24, że uzyskał azyl na Węgrzech 22 grudnia. Węgierski rząd przyznał też azyl żonie Zbigniewa Ziobry, Patrycji Koteckiej (chociaż nie wiadomo o żadnym postępowaniu, jakie toczyłoby się przeciwko niej w Polsce). 

Dlaczego Zbigniew Ziobro poprosił o azyl na Węgrzech?

Ziobro wystąpił o azyl na Węgrzech w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej). Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. Twierdził, że nie pojawił się w Polsce, ponieważ – jak mówił – miał istnieć plan zatrzymania go (nie wskazywał jednak z jakiego źródła miał tę informację). Już po odebraniu mu immunitetu podróżował też do Brukseli, gdzie na co dzień mieszka. 

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów
Polityka
Od pomocy ofiarom do skandalu. Na czym polega afera Funduszu Sprawiedliwości?

Po pojawieniu się informacji o tym, że Ziobro uzyskał azyl na Węgrzech, były minister sprawiedliwości tłumaczył, że nie uciekł z kraju, a jedynie nie wrócił do niego, tak jak do rządzonej przez komunistów Polski nie wrócili, po ogłoszeniu stanu wojennego, członkowie antykomunistycznej opozycji. Ziobro zapowiadał też, że wróci do Polski zaraz po tym, gdy uzna, iż w kraju przywrócone zostały rządy prawa. Ziobro i politycy PiS twierdzą, że nie może on liczyć w kraju na sprawiedliwy proces – a Jarosław Kaczyński twierdzi wręcz, że areszt wobec Ziobry (na razie sąd nie podjął decyzji o jego aresztowaniu, w czwartek po raz kolejny odroczył decyzję w tej sprawie) mógłby zagrażać życiu byłego ministra (Ziobro w ostatnich latach walczył z poważną chorobą nowotworową). 

Z kolei premier Donald Tusk uznał, że zwrócenie się Ziobry o azyl na Węgrzech jest – nieformalnym – przyznaniem się do winy. Tusk zwrócił uwagę, że jedynym krajem w UE, co do którego obecnie są wątpliwości dotyczące praworządności, są Węgry. Tusk mówił też 

Reklama
Reklama

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Sondaż: 53,3 proc. Polaków negatywnie ocenia zwrócenie się przez Ziobrę o azyl na Węgrzech

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają zwrócenie się przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o azyl na Węgrzech.

22 proc. badanych ocenia tę decyzję pozytywnie.

53,3 proc. respondentów negatywnie ocenia zwrócenie się przez Ziobrę o azyl na Węgrzech. 

24,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Negatywnie zachowanie Zbigniewa Ziobry nieco częściej oceniają mężczyźni (55 proc.) niż kobiety (51 proc.). Odsetek respondentów podzielających tę opinię wzrasta wraz z wiekiem (34 proc. – osoby do 24 roku życia, 61 proc.– osoby powyżej 50 roku życia). Zwrócenie się o azyl jest źle odbierane przez niemal sześciu na dziesięciu respondentów z wyższym wykształceniem (58 proc.) i taki sam odsetek osób, których dochody mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto. Taką opinię podzielają niemal dwie na trzy osoby (65 proc.) z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research. 

Reklama
Reklama
Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Sondaże i badania Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Zbigniew Ziobro
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
Kto jest liderem prawicy? Jarosław Kaczyński dzieli pierwsze miejsce
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Operacja militarna USA na Grenlandii? Nie można niczego wykluczyć
Donald Tusk odpowiedział Donaldowi Trumpowi. „Wszyscy doskonale o tym wiedzą”
Polityka
Donald Tusk odpowiedział Donaldowi Trumpowi. „Wszyscy doskonale o tym wiedzą”
Mateusz Morawiecki
Polityka
Mateusz Morawiecki: Sprawie Zbigniewa Ziobry poświęca się za dużo miejsca
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama