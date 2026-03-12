39 min. 5 sek.

„Rzecz w tym”: Co naprawdę siedzi w głowie Jarosława Kaczyńskiego? Po co mu Przemysław Czarnek?

Dlaczego prezes PiS postawił na Przemysława Czarnka? Czy chodzi tylko o odzyskanie wyborców, którzy odpłynęli do Grzegorza Brauna, sprowokowanie Koalicji Obywatelskiej do reaktywnej polityki, czy raczej jedynie o utrzymanie pękającej w szwach partii? W podcaście „Rzecz w tym” Estera Flieger i Michał Płociński analizują strategię Jarosława Kaczyńskiego.

Co właściwie oznacza decyzja Jarosława Kaczyńskiego o postawieniu na Przemysława Czarnka? Estera Flieger zwraca uwagę, że pierwsze wytłumaczenie jest dość oczywiste: – Przemysław Czarnek ma neutralizować jedną i drugą Konfederację. Chodzi więc o walkę o wyborców, którzy w ostatnich latach odpłynęli z PiS w stronę m.in. Grzegorza Brauna.

Reklama Reklama

Zdaniem publicystki równie ważne dla prezesa PiS może być uporządkowanie sceny po prawej stronie. – Lider ma być tylko jeden. W tej logice Czarnek ma być narzędziem, które pozwoli PiS odzyskać dominującą pozycję na prawicy i pokazać wyborcom, że konkurencja na prawo od partii Kaczyńskiego nie jest już realną alternatywą.

Czy Przemysław Czarnek od początku był w sercu Jarosława Kaczyńskiego?

Flieger przekonuje też, że prezes PiS mógł mieć wcześniej inną strategię i inny pomysł na wybory. – Myślę, że Jarosław Kaczyński zderzył się w pewnym momencie z rzeczywistością – mówi, wskazując, że ambitny plan zdobycia nawet 40 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych mógł okazać się nierealny. W takiej sytuacji ważniejsze staje się utrzymanie kontroli nad prawą flanką sceny politycznej.

Jednym z elementów tej strategii może być także wywoływanie sporów ideologicznych. Wystawienie Czarnka na pierwszą linię może zmusić Koalicję Obywatelską do reagowania na kolejne ostre wypowiedzi. – To jest idealna prowokacja dla Koalicji Obywatelskiej – zauważa Flieger. W efekcie opozycja może zostać wciągnięta w spiralę reakcji, zamiast prowadzić własną narrację programową.