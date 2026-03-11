Jak mówił Przemysław Czarnek, obecnie „ludzie płacą gigantyczne rachunki za prąd, ogrzewanie, paliwo, rząd Tuska nic z tym nie robi, a media zajmują się tym, czy Czarnek ma panele, czy nie, chociaż dawno mówił, że ma tak jak ponad 1,5 mln ludzi w Polsce”. - Tylko że to nie spowodowało, że w Polsce prąd jest tańszy. Dlatego oczywiście, zdemontuję, gdy tylko wrócimy do władzy i do normalnych, niskich cen energii dla wszystkich Polek i Polaków, postawimy na węgiel jako bazę, a w najbliższej przyszłości także na atom. Muszę tylko sprawdzić, jak się to utylizuje. Żyjemy w wolnym kraju, każdy sam decyduje, co mu się opłaca – powiedział.

Wyjście z UE? Przemysław Czarnek: Nie mam zamiaru

Pytany o to, jak chce wypowiedzieć system ETS, Zielony Ład czy umowę z Mercosur bez wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej, Czarnek odrzekł, że „nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, ale takiej, która nie obraca się plecami do społeczeństwa”. – Nie mam zamiaru wychodzić z Unii Europejskiej. ETS chce wypowiedzieć nawet kanclerz Niemiec, jak słyszałem. Po prostu przestaniemy stosować szkodliwe prawo. Unia w sposób niezgodny z prawem ingeruje w nasz wymiar sprawiedliwości. Możemy ustawowo zwolnić polskie firmy z opłat i kar związanych z ETS. Nie będziemy stosować unijnego prawa, które szkodzi Polsce – odpowiedział.

Pytany o szczegóły, Przemysław Czarnek zapowiedział, że 14 marca odbędzie się kolejna konwencja PiS, tym razem dotycząca energetyki. – Wtedy pewnie dowie się pan więcej – powiedział.

Dlaczego to Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera?

Zapytany o to, dlaczego to właśnie on został kandydatem na premiera w ewentualnym przyszłym rządzie tworzonym przez PiS, Czarnek odparł, że zadecydował „rzymski nos”. – Coś we mnie jest – stwierdził. Dopytywany o prawdziwy cel powiedział, że celem jest zwycięstwo. – Najpierw musi nastąpić stabilizacja naszego poparcia, następnie odzyskiwanie wyborców, którzy poszli bardziej na prawo – wyjaśnił w rozmowie z portalem Onet. – Celem są samodzielne rządy. Jak się jedzie na olimpiadę, to po to, żeby wygrać – powiedział.