Postęp w farmakoterapii otwiera nowe możliwości leczenia wielu chorób, ale jednocześnie rodzi pytania o sposób racjonalnego finansowania nowoczesnego leczenia. Wraz z pojawianiem się kolejnych innowacyjnych leków coraz ważniejsze staje się określenie, jak mierzyć ich rzeczywistą wartość oraz w jaki sposób oceniać efektywność kosztową terapii. Właśnie temu zagadnieniu będzie poświęcony panel „Efektywność kosztowa innowacji”, który odbędzie się podczas XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.
Tegoroczny kongres odbywa się pod hasłem „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań” i koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań, które mają pomóc systemom ochrony zdrowia odpowiedzieć na rosnące wyzwania demograficzne, finansowe, technologiczne i klimatyczne. Dyskusja o efektywności kosztowej innowacyjnych terapii wpisuje się w tę debatę, dotykając jedno z kluczowych pytań współczesnej medycyny i polityki zdrowotnej – jak zapewnić pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii, a jednocześnie utrzymać stabilność finansową systemu?
Podczas panelu eksperci będą rozmawiać m.in. o tym, jak w praktyce mierzyć efektywność kosztową terapii w systemie ochrony zdrowia, jakie znaczenie ma wartość społeczno-ekonomiczna innowacyjnego leku dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia i płatnika publicznego, czy obecne instrumenty oceny efektywności technologii lekowych pozwalają na przewidywalne planowanie wydatków w systemie refundacyjnym oraz jaką rolę w decyzjach o kontynuowaniu finansowania terapii mogą odgrywać dane RWE (real-world evidence), czyli informacje pochodzące z rzeczywistej praktyki klinicznej.
W dyskusji udział wezmą: Krzysztof Adamcewicz, dyrektor Działu Strategii Rozwoju Rozwiązań Systemowych i Komunikacji w Roche Polska, dr Jakub Gierczyński, członek Prezydium Rady Ekspertów przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz European Health Network, Wojciech Gryta, Director Market Access & Public Affairs w Novo Nordisk, Anna Kowalczuk, zastępczyni prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Marek Macyszyn, dyrektor generalny w Polsce i Republice Czeskiej w Vertex Pharmaceuticals, Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Adam Pantak, analityk WNP Economic Trends, oraz Gábor Sztaniszláv, dyrektor generalny Ipsen Poland.
Debata „Efektywność kosztowa innowacji” odbędzie się w piątek 13 marca w godz. 9.30–11.00 w sali balowej B Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach; sesja będzie tłumaczona symultanicznie (PL/EN) i transmitowana online
Partner relacji: Roche Polska
