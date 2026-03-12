Transformacja energetyczna między bezpieczeństwem a kosztami

Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP
Jednym z kluczowych pytań pozostaje przyszłość miksu energetycznego. Wraz ze spadkiem udziału węgla rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej oraz magazynowania energii. Transformacja musi jednak przebiegać w sposób, który zapewni stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne państw, a jednocześnie pozwoli ograniczać koszty dla gospodarki.
Coraz większą rolę odgrywają również ceny energii, które dla wielu sektorów przemysłu stają się jednym z głównych czynników konkurencyjności. Wahania cen, regulacje oraz ryzyka geopolityczne sprawiają, że inwestorzy i przedsiębiorstwa funkcjonują w coraz bardziej wymagającym otoczeniu.
Dlatego w debatach Europejskiego Kongresu Gospodarczego ważne miejsce zajmuje także efektywność energetyczna. Ograniczanie zużycia energii, rozwój inteligentnych systemów zarządzania oraz integracja nowych źródeł energii z siecią przesyłową stają się nie tylko elementem strategii ESG, lecz także realnym narzędziem poprawy konkurencyjności firm.
Rozmowy w Katowicach pokażą, w jaki sposób połączyć bezpieczeństwo energetyczne, stabilność rynku i ambitne cele transformacji, tak aby zmiany w sektorze energii wzmacniały rozwój gospodarki, a nie stanowiły dla niej barierę.
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026
Więcej informacji na stronie https://www.eecpoland.eu/pl/pl/
Rosnące napięcia geopolityczne – od wojny w Ukrainie po eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie – sprawiają, że...
Dzięki wydarzeniom jak Europejski Kongres Samorządów na poziomie samorządowym odzyskaliśmy zdolność do dyskusji...
Wyzwania związane z gospodarką wodną nie przykuwają tak mocno uwagi publicznej jak transformacja energetyczna. T...
Trudno o zyski w obiektach sportowych, choć należy niwelować straty. Jednocześnie, płacąc podatki, powinniśmy mi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas