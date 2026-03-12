Wydarzenia Gospodarcze
Transformacja energetyczna między bezpieczeństwem a kosztami

Transformacja energetyczna jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej gospodarki. O tym, jak budować stabilny system energetyczny w warunkach zmian technologicznych i napięć geopolitycznych, dyskutować będą uczestnicy 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Publikacja: 12.03.2026 00:00

rp.pl

Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Jednym z kluczowych pytań pozostaje przyszłość miksu energetycznego. Wraz ze spadkiem udziału węgla rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej oraz magazynowania energii. Transformacja musi jednak przebiegać w sposób, który zapewni stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne państw, a jednocześnie pozwoli ograniczać koszty dla gospodarki.

Coraz większą rolę odgrywają również ceny energii, które dla wielu sektorów przemysłu stają się jednym z głównych czynników konkurencyjności. Wahania cen, regulacje oraz ryzyka geopolityczne sprawiają, że inwestorzy i przedsiębiorstwa funkcjonują w coraz bardziej wymagającym otoczeniu.

Dlatego w debatach Europejskiego Kongresu Gospodarczego ważne miejsce zajmuje także efektywność energetyczna. Ograniczanie zużycia energii, rozwój inteligentnych systemów zarządzania oraz integracja nowych źródeł energii z siecią przesyłową stają się nie tylko elementem strategii ESG, lecz także realnym narzędziem poprawy konkurencyjności firm.

Rozmowy w Katowicach pokażą, w jaki sposób połączyć bezpieczeństwo energetyczne, stabilność rynku i ambitne cele transformacji, tak aby zmiany w sektorze energii wzmacniały rozwój gospodarki, a nie stanowiły dla niej barierę.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

Więcej informacji na stronie https://www.eecpoland.eu/pl/pl/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

