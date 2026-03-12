Jeżeli się deklaruje, że w kwestiach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem, to należy się zamknąć w zaciszu gabinetów, podjąć decyzje i, ogłaszając je, rzeczywiście mówić jednym głosem. Jeżeli pan prezydent uważa, że program SAFE jest zły, to niech ma odwagę to powiedzieć, a nie przeciągać to w czasie, sprawdzając w międzyczasie słupki sondaży, co mu się bardziej opłaca. Należy słuchać ekspertów, specjalistów w tej dziedzinie. A wypowiedzieli się na ten temat wszyscy wojskowi. Znam generałów z różnych nominacji – również prezydenta (Andrzeja) Dudy – i żaden z nich nie skrytykował programu SAFE. Jeżeli wszyscy generałowie – i to również ci, którzy mają wykształcenie ekonomiczne – mówią jednym głosem, że to dobry program, to należy go realizować. Sam nie mam takiego wykształcenia, ale kończyłem wyższy kurs zarządzania zasobami obronnymi. Uczono nas, jak planować, programować rozwój sił zbrojnych, czym jest budżet, na co można przeznaczyć ile pieniędzy. To nie jest tak, że wojskowi są tylko od strzelania na polu walki, nas też naprawdę uczą kwestii odpowiedzialności budżetowej i tego, jak funkcjonują mechanizmy finansowe. W europejskim programie SAFE mamy wszystkie konkrety na stole, gotowe praktycznie do realizacji. No i mamy jakiś otoczony mgłą „SAFE 0 złotych” – jak go się czasem określa. Program, który może się ziści, a może nie, a który przypomina te Niderlandy, które obiecywał Zagłoba.

A może na przykład dałoby się zastosować obie formy finansowania?

Intuicja rzadko mnie nie myli. Tym razem wskazuje, że im dłużej i bardziej zawile ktoś coś tłumaczy, tym mniejszą ma to szansę na praktyczną realizację. Pan jest „tylko dziennikarzem”, ja jestem „tylko żołnierzem” i oczekuję tego, że polski przemysł zbrojeniowy w sytuacji zagrożenia z zewnątrz bez zbędnej zwłoki będzie się rozwijał, a środki na te inwestycje mają wskazać politycy – i to tu i teraz. To jest tak naprawdę „na wczoraj”, nie ma czasu na prowadzenie gierek. Jeżeli pan prezydent się nie zgadza, uważa inaczej, to niech powie „nie”, ale niech bierze za to odpowiedzialność, a rząd niech po prostu robi swoją robotę.

To, co się dzieje wokół programu SAFE niszczy też morale polskiego obywatela, kiedy w kwestiach bezpieczeństwa nagle słyszymy jakieś absurdalne wypowiedzi. Najbardziej absurdalne są te, po których można odnieść wrażenie, że zagrożeniem właściwie nie jest Rosja, tylko Niemcy. No bo Niemcy na tym zarobią. A dlaczego mieliby tracić? Przecież dzisiaj nasze bezpieczeństwo wyznacza przede wszystkim nasza mocna integracja w ramach Unii Europejskiej i NATO. Tego też oczekuje prezydent Donald Trump, żeby europejscy członkowie NATO wzięli odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. I tak na to trzeba patrzeć, a nie ze złudną wiarą, że tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi z pominięciem sojuszy, do których należymy, zagwarantuje nam bezpieczeństwo.

Czy lepsze dla Polski w pana przekonaniu jest uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych czy z polskich firm? Bo i takie argumenty padały w dyspucie o SAFE.

Nam jest potrzebne i to, i to. Nam są potrzebne świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, należy o nie dbać, pielęgnować je. Rzeczywiście, mamy wiele amerykańskiego uzbrojenia, ale nie może być tak, że całkowicie polegamy tylko na Stanach Zjednoczonych. Dobrym przykładem jest Korea Południowa. Przecież Korea ma mnóstwo sprzętu amerykańskiego, ale zbudowała swoje markowe produkty, które są kompatybilne, które mogą synergicznie współdziałać z tymi amerykańskimi. My też mamy amerykańskie produkty, z Korei Południowej kupiliśmy takie, które są kompatybilne z tym sprzętem. Dołóżmy teraz do tego własną cegiełkę.