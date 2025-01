Czytaj więcej Biznes Ponad 16 mld dol. w kontraktach zbrojeniowych w Korei Południowej. Czy są zagrożone? Czołgi K2, armatohaubice K9, samoloty FA-50 i artyleria rakietowa K239 Chunmoo. Taki sprzęt zakontraktowaliśmy w Korei i polski podatnik wyda na te zakupy ok. 70 mld zł. Ale mimo turbulencji politycznych na półwyspie koreańskim dostawy mają być niezagrożone.

Trudne negocjacje

Te niepotwierdzone informacje mogą być pokłosiem tego, że obecnie toczą się rozmowy w dwóch obszarach. Wciąż negocjowana jest umowa na zakup kolejnych 180 czołgów K2 i te rozmowy od dłuższego czasu nie idą do przodu, ponieważ nie ma porozumienia między przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej i producenta czołgu koncernu Hyundai Rotem. A to współpraca tych dwóch podmiotów jest potrzebna, by powstawały nad Wisłą czołgi w wersji K2PL. - W zeszłym tygodniu odbył się rekonesans polskich zakładów zbrojeniowych w zakresie możliwości ustanowienia potencjału dla budowy czołgów K-2 – wyjaśniał dziś minister Bejda. Jednak obecnie trudno przewidzieć, czy i kiedy te rozmowy zakończą się porozumieniem. Mimo że wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak – Kamysz zapowiadał, że umowa może zostać podpisana już we wrześniu ubiegłego roku, to obecnie nie jest oczywistym, że uda się ją podpisać do września... 2025 r.

Warto też pamiętać, że w ramach programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych dla Wojska Polskiego aż dwie oferty złożyły podmioty z Korei Południowej. Nieoficjalnie wiadomo, że we wstępnych ocenach ich dotychczasowe propozycje wypadają gorzej niż oferty koncernów z Europy, a klimat polityczny wskazuje na to, że to podmioty z UE mają większe szanse na sukces.