Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Morze wyrzuciło na brzeg „ryby zagłady”. Znaleźli je turyści

Dwa niezwykle rzadko widywane głębinowe wstęgory królewskie, nazywane „rybami zagłady" pojawiły się na brzegu morza w Cabo San Lucas w Meksyku. Natrafiła na nie grupa turystów.

Publikacja: 12.03.2026 18:00

W Meksyku morze wyrzuciło na brzeg „ryby zagłady”

W Meksyku morze wyrzuciło na brzeg „ryby zagłady”

Foto: Facebook

Anna Rogalska

Jedna z turystek opublikowała nagranie z momentu odnalezienia ryb na wybrzeżu Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku. Wstęgory królewskie wypływają na powierzchnię wody wyjątkowo rzadko. Ich pojawienie się, zgodnie z dawnymi wierzeniami, może zwiastować kataklizmy.

„Ryby zagłady” wyrzucone na brzeg w Meksyku. Pomogli im turyści

Na nagraniu opublikowanym przez turystkę widać ludzi na plaży otaczających jedną z ryb, którą morze wyrzuciło dalej na brzeg. Druga wystawała z płytkiej wody w niedalekiej odległości. Ryby mają charakterystyczny, wstęgowaty kształt i trudno pomylić je z innym gatunkiem. To niezwykle rzadko spotykane głębinowe wstęgory królewskie. Autorka nagrania wspomniała w filmie, że uwagę jej i jej znajomych zwróciło coś jasnego i błyszczącego na brzegu.

Czytaj więcej

Na dnie Morza Bałtyckiego znajdują się tysiące ton niebezpiecznych odpadów z czasów II wojny światow
Nauka
Nowe odkrycie w głębinach Bałtyku. Naukowcy zbadali obiekty na dnie morza

„Kiedy zobaczyliśmy je z bliska, to było coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, więc pomyśleliśmy: To nie może być prawdziwe” – powiedziała Monica Pittenger. „To było jak scena z filmu science-fiction. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego. Pamiętam tylko, że myślałam: czy to dzieje się naprawdę?” – dodała 

Długie, przypominające wstęgi ryby szamotały się na plaży. Jedna z kobiet pochyliła się i zaczęła spychać stworzenie z powrotem do morza, po czym kilka innych osób do niej dołączyło. Monica Pittenger powiedziała, że jej siostra „nie znosi patrzeć na cierpienie” i zareagowała błyskawicznie z pomocą małej dziewczynki.

Reklama
Reklama

„Patrzyłam na tych wszystkich mężczyzn stojących dookoła, a ona po prostu rzuciła mi telefon, drinka oraz torbę i krzyknęła: Trzymaj to! Myślę, że wiele osób się wahało, bo nikt tak naprawdę nie wiedział, co to jest. Nie widuje się czegoś takiego codziennie. I szczerze mówiąc, nie dziwię im się” – mówi autorka nagrania.

Następnie turyści dostrzegli drugą rybę, którą również udało się zepchnąć z brzegu głębiej do wody.

Dlaczego „ryby zagłady” budzą niepokój?

Jak przypomina amerykański „Newsweek”, ten gatunek ryb zamieszkuje strefę mezopelagiczną oceanu i zazwyczaj występuje na dużej głębokości – około 1000 metrów. Tym większe zainteresowanie wywołuje fakt, że morze wyrzuciło na brzeg aż dwa osobniki w tym samym czasie.

Ich pojawienie się na powierzchni wśród części osób budzi niepokój, ponieważ zgodnie z dawnymi wierzeniami może zwiastować kataklizmy, takie jak trzęsienia ziemi i tsunami. Legenda głosi, że ryby te wypływają w górę, gdy czują drgania płyt tektonicznych przed zbliżającym się wstrząsem.

Nie ma jednak dowodów naukowych na to, by zaobserwowanie wstęgorów królewskich pozwalało przewidzieć klęski żywiołowe. Według magazynu „Surfer", po odnotowaniu obecności ryb nie wystąpiła żadna nietypowa aktywność sejsmiczna.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tamiza, Londyn / zdjęcie ilustracyjne
Społeczeństwo
Szokujący performance. Artysta chciał nagłośnić problem zanieczyszczenia Tamizy
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
W niedzielę – po tym jak zginął najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali
Społeczeństwo
Blackout w całym Iraku. „Krajowa sieć energetyczna wyłączona”
W tych stanach najczęściej zgłaszano przypadki obserwacji UFO. Nowe dane Enigma Labs
Społeczeństwo
W tych miejscach najczęściej obserwowano UFO. Amerykanie ujawnili nowe informacje
Kupione produkty powinny być częścią codziennej diety – zjadamy najstarsze opakowania, a w ich miejs
Społeczeństwo
Zapas na 10 dni: Niemcy publikują listę żywności na czas kryzysu. Sprawdź, co musi się w nim znaleźć
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama