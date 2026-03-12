Jedna z turystek opublikowała nagranie z momentu odnalezienia ryb na wybrzeżu Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku. Wstęgory królewskie wypływają na powierzchnię wody wyjątkowo rzadko. Ich pojawienie się, zgodnie z dawnymi wierzeniami, może zwiastować kataklizmy.

„Ryby zagłady” wyrzucone na brzeg w Meksyku. Pomogli im turyści

Na nagraniu opublikowanym przez turystkę widać ludzi na plaży otaczających jedną z ryb, którą morze wyrzuciło dalej na brzeg. Druga wystawała z płytkiej wody w niedalekiej odległości. Ryby mają charakterystyczny, wstęgowaty kształt i trudno pomylić je z innym gatunkiem. To niezwykle rzadko spotykane głębinowe wstęgory królewskie. Autorka nagrania wspomniała w filmie, że uwagę jej i jej znajomych zwróciło coś jasnego i błyszczącego na brzegu.

„Kiedy zobaczyliśmy je z bliska, to było coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, więc pomyśleliśmy: To nie może być prawdziwe” – powiedziała Monica Pittenger. „To było jak scena z filmu science-fiction. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego. Pamiętam tylko, że myślałam: czy to dzieje się naprawdę?” – dodała

Długie, przypominające wstęgi ryby szamotały się na plaży. Jedna z kobiet pochyliła się i zaczęła spychać stworzenie z powrotem do morza, po czym kilka innych osób do niej dołączyło. Monica Pittenger powiedziała, że jej siostra „nie znosi patrzeć na cierpienie” i zareagowała błyskawicznie z pomocą małej dziewczynki.