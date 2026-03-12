W Meksyku morze wyrzuciło na brzeg „ryby zagłady”
Jedna z turystek opublikowała nagranie z momentu odnalezienia ryb na wybrzeżu Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku. Wstęgory królewskie wypływają na powierzchnię wody wyjątkowo rzadko. Ich pojawienie się, zgodnie z dawnymi wierzeniami, może zwiastować kataklizmy.
Na nagraniu opublikowanym przez turystkę widać ludzi na plaży otaczających jedną z ryb, którą morze wyrzuciło dalej na brzeg. Druga wystawała z płytkiej wody w niedalekiej odległości. Ryby mają charakterystyczny, wstęgowaty kształt i trudno pomylić je z innym gatunkiem. To niezwykle rzadko spotykane głębinowe wstęgory królewskie. Autorka nagrania wspomniała w filmie, że uwagę jej i jej znajomych zwróciło coś jasnego i błyszczącego na brzegu.
„Kiedy zobaczyliśmy je z bliska, to było coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, więc pomyśleliśmy: To nie może być prawdziwe” – powiedziała Monica Pittenger. „To było jak scena z filmu science-fiction. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego. Pamiętam tylko, że myślałam: czy to dzieje się naprawdę?” – dodała
Długie, przypominające wstęgi ryby szamotały się na plaży. Jedna z kobiet pochyliła się i zaczęła spychać stworzenie z powrotem do morza, po czym kilka innych osób do niej dołączyło. Monica Pittenger powiedziała, że jej siostra „nie znosi patrzeć na cierpienie” i zareagowała błyskawicznie z pomocą małej dziewczynki.
„Patrzyłam na tych wszystkich mężczyzn stojących dookoła, a ona po prostu rzuciła mi telefon, drinka oraz torbę i krzyknęła: Trzymaj to! Myślę, że wiele osób się wahało, bo nikt tak naprawdę nie wiedział, co to jest. Nie widuje się czegoś takiego codziennie. I szczerze mówiąc, nie dziwię im się” – mówi autorka nagrania.
Następnie turyści dostrzegli drugą rybę, którą również udało się zepchnąć z brzegu głębiej do wody.
Jak przypomina amerykański „Newsweek”, ten gatunek ryb zamieszkuje strefę mezopelagiczną oceanu i zazwyczaj występuje na dużej głębokości – około 1000 metrów. Tym większe zainteresowanie wywołuje fakt, że morze wyrzuciło na brzeg aż dwa osobniki w tym samym czasie.
Ich pojawienie się na powierzchni wśród części osób budzi niepokój, ponieważ zgodnie z dawnymi wierzeniami może zwiastować kataklizmy, takie jak trzęsienia ziemi i tsunami. Legenda głosi, że ryby te wypływają w górę, gdy czują drgania płyt tektonicznych przed zbliżającym się wstrząsem.
Nie ma jednak dowodów naukowych na to, by zaobserwowanie wstęgorów królewskich pozwalało przewidzieć klęski żywiołowe. Według magazynu „Surfer", po odnotowaniu obecności ryb nie wystąpiła żadna nietypowa aktywność sejsmiczna.
