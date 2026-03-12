Słynne pole uprawne między blokami mieszkalnymi znajduje się w Lublinie, na osiedlu w dzielnicy Węglinek, przy ulicy Jantarowej. Kilka lat temu zrobiło się o nim głośno w Polsce i za granicą. Właściciel nie chciał sprzedać działki deweloperom, w końcu jednak zmienił zdanie. Mimo sprzeciwu mieszkańców sąsiadujących z nią bloków, działka została sprzedana.

Historia słynnego pola między blokami. Było hitem internetu

Pole uprawne między blokami stanowi niecodzienny widok. Jego właściciel jeszcze niedawno sam uprawiał ponad półhektarową działkę. W czasie żniw wjeżdżał na nią kombajnem i kosił zboże. Dla mieszkańców stanowiło to dużą atrakcję i, jak mówią, dawało namiastkę wsi w środku miasta. Nagrania trafiały do sieci, a pole szybko stało się hitem internetu.

Atrakcyjna działka na nowoczesnym osiedlu wzbudzała także duże zainteresowanie wśród deweloperów. Rolnik początkowo nie chciał jednak jej sprzedać.

– Nie wiem, co się wydarzy w przyszłości i jakie przyjdą czasy. Deweloperzy dzwonią do teścia (właściciela parceli – red.), ale to są ciągle te same osoby. Bloki dookoła też oni postawili. Co rusz niepokoją go pytaniami, czy może już się namyślił. Przypominają się mniej więcej raz w roku – tłumaczył wówczas Janusz Wydra w rozmowie z dziennikarzem "Gazety Wyborczej".

W 2022 r. właściciel udostępnił pole firmie, która siała tam konopie włókniste. Jednak po kilku latach, w czerwcu 2025 r. pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży działki. Parcelę o powierzchni 56 wystawiono na sprzedaż jako teren pod zabudowę wielorodzinną za 2000 zł za metr kwadratowy, czyli 11,2 mln zł za całą działkę.