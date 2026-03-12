Panorama Lublina / zdjęcie ilustracyjne
Słynne pole uprawne między blokami mieszkalnymi znajduje się w Lublinie, na osiedlu w dzielnicy Węglinek, przy ulicy Jantarowej. Kilka lat temu zrobiło się o nim głośno w Polsce i za granicą. Właściciel nie chciał sprzedać działki deweloperom, w końcu jednak zmienił zdanie. Mimo sprzeciwu mieszkańców sąsiadujących z nią bloków, działka została sprzedana.
Pole uprawne między blokami stanowi niecodzienny widok. Jego właściciel jeszcze niedawno sam uprawiał ponad półhektarową działkę. W czasie żniw wjeżdżał na nią kombajnem i kosił zboże. Dla mieszkańców stanowiło to dużą atrakcję i, jak mówią, dawało namiastkę wsi w środku miasta. Nagrania trafiały do sieci, a pole szybko stało się hitem internetu.
Atrakcyjna działka na nowoczesnym osiedlu wzbudzała także duże zainteresowanie wśród deweloperów. Rolnik początkowo nie chciał jednak jej sprzedać.
– Nie wiem, co się wydarzy w przyszłości i jakie przyjdą czasy. Deweloperzy dzwonią do teścia (właściciela parceli – red.), ale to są ciągle te same osoby. Bloki dookoła też oni postawili. Co rusz niepokoją go pytaniami, czy może już się namyślił. Przypominają się mniej więcej raz w roku – tłumaczył wówczas Janusz Wydra w rozmowie z dziennikarzem "Gazety Wyborczej".
W 2022 r. właściciel udostępnił pole firmie, która siała tam konopie włókniste. Jednak po kilku latach, w czerwcu 2025 r. pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży działki. Parcelę o powierzchni 56 wystawiono na sprzedaż jako teren pod zabudowę wielorodzinną za 2000 zł za metr kwadratowy, czyli 11,2 mln zł za całą działkę.
Pole kupił od rolnika Sylwester Lalak, jeden z największych lubelskich deweloperów.
– Tak, zakupiliśmy tę działkę, planujemy tam inwestycję mieszkaniową – potwierdza "Gazecie Wyborczej" Rafał Woś, menedżer projektów deweloperskich w spółce Lalak Development.
Według informacji dziennika, na działce mają powstać dwa kolejne bloki.
– Jakie bloki staną na słynnej ziemi, ile będą miały kondygnacji i jaka była ostateczna cena za działkę? – Tych informacji nie mogę udzielić – powiedział Rafał Woś.
Sąsiedzi przyjęli wiadomość o planowanej sprzedaży z niepokojem. Nie chcieli, by miejsce kawałka zieleni zajęły kolejne bloki. Zwracali się do miasta o wykupienie działki od rolnika i stworzenie na niej parku.
– Chcemy przestrzeni, która zintegruje ludzi, gdzie starsza pani będzie mogła usiąść na ławce, dzieci będą się bawić, a rodzice porozmawiają. Park z alejkami, dużym placem zabaw, siłownią na świeżym powietrzu, może miejscem na grilla. To inwestycja w społeczność – podkreślał Jan Figura, mieszkaniec dzielnicy Węglinek, inicjator petycji w rozmowie z dziennikiem.
Miasto nie mogło jednak wyrazić zgody na powstanie parku w tym miejscu, ponieważ działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zaoferowano jednak budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w pobliskim rejonie Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej. Ma on powstać już jesienią 2026 r.
Nie zmienia to jednak faktu, że perspektywa zabudowania działki blokami nie podoba się mieszkańcom.
– Niestety, betonoza postępuje i możemy stracić ostatni kawałek zieleni na naszym osiedlu. Liczę na to, że komisja rozwoju miasta negatywnie oceni plany zabudowy pola między Jantarową a Berylową, biorąc także pod uwagę, że już dziś trudno jest wyjechać z dzielnicy Węglin Południowy, brakuje infrastruktury drogowej, a tak gęsta zabudowa wpłynie negatywnie na komfort życia mieszkańców. Ta komisja już wcześniej negatywnie opiniowała projekty budowy nowych bloków w tej okolicy – mówi "Gazecie Wyborczej" Jan Figura.
