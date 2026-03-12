Potencjalni najemcy nie mają powodów do obaw. Mieszkań nie brakuje, czynsze nie galopują
– Z punktu widzenia najemcy idealna sytuacja to taka, w której wybór mieszkań rośnie, a czynsze pozostają stabilne. I tak właśnie jest – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
Serwis podaje, przywołując dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, że pod koniec lutego w całym kraju było dostępnych ok. 81,5 tys. unikatowych ofert wynajmu mieszkań. To o 6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2 proc. mniej niż rok temu.
– Typowa dla tego okresu fala nowych ogłoszeń okazała się jednak słabsza niż zwykle. W lutym na rynek trafiło ok. 43 tys. ofert wynajmu mieszkań – o 4 proc. mniej niż w styczniu i o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Także w porównaniu z poprzednimi latami liczba nowych ogłoszeń była w tym okresie wyraźnie mniejsza – zaznacza Marek Wielgo.
Czytaj więcej:
Tam, gdzie oferta mieszkań jest duża, deweloperzy często się licytują na atrakcyjne promocje. Klient może się targować także na rynku wtórnym. Dobr...
Pro
Ekspert uspokaja: na razie potencjalni najemcy nie mają powodów do obaw. – Choć luty przyniósł sezonowe ożywienie popytu – z portali ogłoszeniowych zniknęło 38,5 tys. ofert, czyli o 17 proc. więcej niż w styczniu – liczba dostępnych mieszkań wzrosła, ponieważ nowych ogłoszeń było więcej niż lokali wynajętych w tym czasie – wyjaśnia Marek Wielgo.
W efekcie oferta mieszkań na wynajem wzrosła w lutym zarówno w skali całego kraju, jak i we wszystkich największych miastach. W Warszawie oferta zwiększyła się z 14,2 tys. do 15,3 tys. ogłoszeń, czyli o 8 proc. W Krakowie wzrosła z 6,8 tys. do 7,2 tys. (6 proc.), a we Wrocławiu z 5,3 tys. do 5,8 tys., co oznacza wzrost o 9 proc. Więcej ofert pojawiło się także w Gdańsku – wzrost z 3,7 tys. do 3,9 tys. (5 proc.), w Poznaniu – z 3 tys. do 3,1 tys. (3 proc.), w Łodzi – z 2,4 tys. do 2,6 tys. (8 proc.) i w Katowicach – z 2 tys. do 2,1 tys. (5 proc.).
Marek Wielgo zwraca jednak uwagę, że mimo miesięcznego wzrostu podaży w większości metropolii oferta mieszkań na wynajem jest mniejsza niż przed rokiem. – Największy spadek liczby dostępnych lokali odnotowano w Łodzi – o 16 proc. – oraz w Warszawie – o 13 proc. Mniej ofert niż rok wcześniej jest również w Krakowie (o 8 proc.), Poznaniu (o 11 proc.) i Katowicach (o 5 proc.). Wyjątkiem są Gdańsk i Wrocław, gdzie oferta wzrosła odpowiednio o 11 i 4 proc.
Jak mówi Marek Wielgo, zmiany podaży nie przełożyły się na wzrost czynszów. – W większości metropolii mediana stawek najmu – lepiej oddająca „typową” cenę niż średnia – pozostaje stabilna. W Warszawie wynosi 4,2 tys. zł i jest o 7 proc. niższa niż rok temu. W Krakowie typowy czynsz to ok. 3 tys. zł, czyli o 6 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – podaje analityk. – We Wrocławiu mediana wynosi 2,8 tys. zł i jest o 7 proc. niższa niż przed rokiem.
W Gdańsku i Poznaniu mediana czynszu utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
Styczeń w tym roku przyniósł stabilizację czynszów w ujęciu miesięcznym w niemal wszystkich dużych miastach. Wyjątkiem był Wrocław, gdzie mediana czynszu spadła o 3 proc. w porównaniu z grudniem, co było korzystną informacją dla najemców.
– Łódź i Katowice pozostają jedynymi dużymi rynkami, w których najem podrożał zarówno w skali miesiąca, jak i roku. W Łodzi czynsze wzrosły o 1 proc. miesiąc do miesiąca i o 1 proc. rok do roku, a w Katowicach odpowiednio o 5 i aż o 15 proc. – podaje ekspert portalu Gethome.pl.. – Warto jednak pamiętać, że są to rynki z relatywnie niewielką liczbą ofert, a więc bardziej podatne na lokalne wahania i zmiany struktury podaży. W ofercie rośnie bowiem udział nowych mieszkań, w których czynsze są zwykle wyższe niż w starszych blokach czy kamienicach.
Czytaj więcej:
W ciągu niespełna roku, po siedmiu obniżkach stóp procentowych, w każdym polskim mieście można kupić na kredyt znacznie większe mieszkanie. W Katow...
Pro
Marek Wielgo zauważa, że właściciele mieszkań raczej nie decydują się dziś na podwyżki czynszów w obawie, że lokal przez jakiś czas pozostanie pusty. – Tym bardziej że wraz z poprawą dostępności kredytów część obecnych najemców może zdecydować się na zakup własnego mieszkania.
Inwestycję na wrocławskim Kleczkowie, bezpośrednio nad Odrą, rozpoczynają RealCo i Strabag. Projekt zakłada rewi...
Luty w większości największych miast przyniósł wyraźny spadek liczby mieszkań w ofercie deweloperów. Firmy szybc...
Zamiast kosztownych remontów, Polacy wybierają profesjonalną konserwację nieruchomości – wynika z analiz portalu...
Najemcy chcą mieszkać, inwestorzy chcą zarabiać. To dwie różne logiki, które spotykają się na tym samym rynku. I...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas