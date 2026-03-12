– Z punktu widzenia najemcy idealna sytuacja to taka, w której wybór mieszkań rośnie, a czynsze pozostają stabilne. I tak właśnie jest – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Reklama Reklama

Serwis podaje, przywołując dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, że pod koniec lutego w całym kraju było dostępnych ok. 81,5 tys. unikatowych ofert wynajmu mieszkań. To o 6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2 proc. mniej niż rok temu.

– Typowa dla tego okresu fala nowych ogłoszeń okazała się jednak słabsza niż zwykle. W lutym na rynek trafiło ok. 43 tys. ofert wynajmu mieszkań – o 4 proc. mniej niż w styczniu i o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Także w porównaniu z poprzednimi latami liczba nowych ogłoszeń była w tym okresie wyraźnie mniejsza – zaznacza Marek Wielgo.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Klient woli mieszkania nie kupić, niż przepłacić Tam, gdzie oferta mieszkań jest duża, deweloperzy często się licytują na atrakcyjne promocje. Klient może się targować także na rynku wtórnym. Dobr... Pro

Ile mieszkań na wynajem w polskich miastach

Ekspert uspokaja: na razie potencjalni najemcy nie mają powodów do obaw. – Choć luty przyniósł sezonowe ożywienie popytu – z portali ogłoszeniowych zniknęło 38,5 tys. ofert, czyli o 17 proc. więcej niż w styczniu – liczba dostępnych mieszkań wzrosła, ponieważ nowych ogłoszeń było więcej niż lokali wynajętych w tym czasie – wyjaśnia Marek Wielgo.