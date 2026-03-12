Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest stanowisko fińskich służb w sprawie uszkodzeń podwodnych kabli na Bałtyku?

Dlaczego, zdaniem szefa Supo, Rosja nie chce dopuścić do zakłóceń w ruchu statków „floty cieni” na Bałtyku?

Czy po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą przypadki uszkodzeń kabli podmorskich na Bałtyku są częstsze niż wcześniej?

Co w kontekście Morza Bałtyckiego budzi największe obawy służb z Finlandii?

W ostatnich latach na Morzu Bałtyckim wielokrotnie dochodziło do przypadków zrywania kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, leżących na dnie. W rozmowie z tygodnikiem „Suomen Kuvalehti” ustalenia fińskich służb na temat okoliczności tych incydentów przekazał szef Supo, Fińskiej Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu, agencji zajmującej się bezpieczeństwem wewnętrznym, kontrwywiadem i zwalczaniem terroryzmu, podlegającej resortowi spraw wewnętrznych.

– Nasze stanowisko jest takie, że za tymi zdarzeniami nie stoi celowe działanie ze strony państwa rosyjskiego. To pogląd bardzo szeroko podzielany również przez europejską wspólnotę wywiadowczą – oświadczył Juha Martelius.

Uszkodzenia podwodnych kabli na Bałtyku. Ustalenia fińskich służb

Jak czytamy w tekście, w Finlandii uszkodzenia kabli przesyłowych na Bałtyku, do których dochodziło m.in. w rejonie Zatoki Fińskiej, były powszechnie łączone z działalnością Rosji, jednak nie było dowodów potwierdzających takie przypuszczenia.