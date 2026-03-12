Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Niezidentyfikowany dron na terenie kopalni w Wielkopolsce. Trwają ekspertyzy

W czwartek 12 marca na terenie kopalni węgla brunatnego w Wielkopolsce, niedaleko Konina, odnaleziono niezidentyfikowany obiekt „w typie drona”.

Publikacja: 12.03.2026 16:00

W znalezionej pod Koninem maszynie upatrywane jest podobienstwo do rosyjskiego drona typu Gerbera (n

W znalezionej pod Koninem maszynie upatrywane jest podobienstwo do rosyjskiego drona typu Gerbera (na zdjęciu)

Foto: Wikimedia Commons, e Creative Commons Attribution 4.0 International License

Agnieszka Kazimierczuk

Obiekt został znaleziony około godziny 11 przez pracownika kopalni. Na miejsce natychmiast skierowano służby, w tym policję z Konina i Poznania oraz Żandarmerię Wojskową.

Teren, na którym znaleziono urządzenie, został zabezpieczony.

Możliwe pochodzenie drona

Według wstępnych informacji przekazywanych w mediach i przez przedstawicieli rządu, istnieje podejrzenie, że dron mógł realizować misję związaną z działaniami państw ze wschodu. Minister obrony narodowej stwierdził, że mógł to być obiekt działający „na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu”, jednak sprawa jest wciąż wyjaśniana.

Według informacji przekazywanych przez media, dron był stosunkowo duży i nie przypominał typowych urządzeń cywilnych używanych do fotografii czy rekreacji. Z tego powodu pojawiły się przypuszczenia, że może to być maszyna wykorzystywana do celów rozpoznawczych. Wstępne doniesienia sugerowały również, że konstrukcja drona może przypominać bezzałogowce stosowane podczas wojny w Ukrainie. W szczególności wskazywano podobieństwo do rosyjskiego drona typu Gerbera, który według ekspertów bywa używany do działań rozpoznawczych lub jako wabik dla systemów obrony przeciwlotniczej.

Reklama
Reklama

Pojawiły się również przypuszczenia, że znaleziona niedaleko Konina maszyna mogła być jedną z tych, które wleciały do Polski we wrześniu

Prokuratura bada sprawę. Trwają ekspertyzy

Sprawę bada Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu pod nadzorem prokuratora z działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Sprawą zajęła się prokuratura oraz służby wojskowe, które prowadzą szczegółowe badania techniczne urządzenia. Analizowane są między innymi elementy konstrukcyjne, podzespoły elektroniczne oraz możliwe systemy nawigacji. Celem jest ustalenie, skąd dron wystartował, jaką trasę pokonał oraz czy mógł wykonywać zadania o charakterze szpiegowskim lub rozpoznawczym.

Czytaj więcej

Billboard prezentowany na ulicy Petersburga z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny
Polityka
Czy Rosja może zaatakować NATO w 2027 roku? Generał: Władimir Putin mówił, że już walczymy

Na razie służby nie podają ostatecznych wniosków dotyczących pochodzenia znalezionego drona. Wiadomo jednak, że urządzenie zostało dokładnie zabezpieczone i trwają dalsze ekspertyzy. Ich wyniki mają pozwolić odpowiedzieć na pytanie, czy był to incydent przypadkowy, czy też element szerszych działań rozpoznawczych prowadzonych w regionie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mojtaba Chamenei
Konflikty zbrojne
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu zabrał głos po raz pierwszy
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Skutki ataku na Bejrut
Konflikty zbrojne
Wojna będzie eskalować? Izrael zapowiada rozszerzenie działań w Libanie
Ukraińska armia przełamuje rosyjskie linie. „Czujemy ich słabość”
Konflikty zbrojne
Ukraińska armia przełamuje rosyjskie linie. „Czujemy ich słabość”
Na wodach terytorialnych Iraku zaatakowane zostały dwa tankowce
Konflikty zbrojne
Tankowce w ogniu po irańskim ataku. Cena ropy znów przekracza 100 dol. za baryłkę
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama