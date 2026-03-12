Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki przyczyniły się do osłabienia sił rosyjskich i umożliwiły ukraińskie kontrataki?

Jakie sukcesy odniosły siły ukraińskie?

W jaki sposób rosyjskie środowiska wojskowe interpretują bieżącą sytuację na froncie?

Jakie strategiczne plany Rosji mogły zostać zakłócone przez ostatnie uderzenia Ukrainy?

Jakie są perspektywy wznowienia rozmów pokojowych oraz polityczne uwarunkowania negocjacji?

– Czujemy na niektórych odcinkach słabość Rosjan. To nowe uczucie – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, przestrzegając jednak przed triumfalizmem.

„Piesza piechota” Putina. Dlaczego rosyjska obrona pękła?

Problemy z naborem żołnierzy do armii i połączone z tym skrócenie szkolenia tych, którzy się zgłosili do służby, osłabiły armię Kremla. „W wielu miejscach frontu nasza zmotoryzowana piechota przekształciła się w pieszą piechotę, bo straciła wszystkie swoje wozy bojowe” – skarżą się też rosyjscy „korespondenci wojenni”.

Korzystając z tego Ukraińcy przeprowadzili serię ataków, które – ku ich własnemu zaskoczeniu – przyniosły sukcesy.

Uderzenia wykonano w stepach, na styku granic trzech ukraińskich obwodów: zaporoskiego, dniepropietrowskiego i donieckiego. Ukraiński 1. Samodzielny Pułk Szturmowy rajdami swoich wozów bojowych przedziurawił rosyjską obronę i wbił się w szyki Rosjan na 12 km. Sąsiedni oddział przez miesiąc infiltrował pozycje agresora silnymi grupami dywersyjnymi i w rezultacie odrzucił ich na dziesięć kilometrów.