Allegro mile zaskoczyło. Jakie ma plany na 2026 rok?

Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs idzie w górę o 3 proc. do 28,5 zł. Spółka podała wyniki za 2025 r. W samym IV kwartale zysk operacyjny i netto były wyraźnie lepsze niż oczekiwali analitycy, odpowiednio o 20 proc. i 36 proc. Przychody są zbliżone do rynkowych prognoz. Rok do roku wyniki mocno urosły. Allegro deklaruje, że nie zwolni tempa.
– Wchodzimy w nowe segmenty, w tym usługi, eksplorując rynek wart setki miliardów złotych, celując w średnioroczny, dwucyfrowy wzrost GMV w Polsce i znaczące poprawienie rentowności za granicą. Możliwości są ogromne – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.
Allegro zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy w 2026 r. o 9-13 proc. rok do roku, a skonsolidowany CAPEX szacuje na 1,04–1,15 mld zł. Z kolei GMV ma się zwiększyć o 10-12 proc. do 76-77,6 mld zł, a przychody o 12-15 proc. do 13,1-13,4 mld zł.
W Polsce GMV ma wzrosnąć o 9-11 proc., a w segmencie międzynarodowym o 35-40 proc. Z kolei skorygowana EBITDA w Polsce ma wzrosnąć o 7-10 proc., a dynamika dla biznesu zagranicznego szacowana jest na 7-12 proc.
Przy rosnącej skali biznesu tempo wzrostu grupy jest wysokie. W 2025 r. GMV wzrosło o 9,1 proc. do 69,2 mld zł, skorygowana EBITDA o 14,9 proc. do 3,5 mld zł, zysk operacyjny o prawie 19 proc. do 2,3 mld zł, a zysk netto o niemal połowę do 1,5 mld zł.
Handlowa spółka w coraz większym stopniu wykorzystuje w swoim biznesie nowe technologie. Aktualnie prowadzi niemal sto projektów AI. Do końca tego roku około 40 proc. portfela technologicznego firmy ma obejmować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.
– Kontynuowaliśmy rentowny wzrost w Polsce, a nasza skorygowana marża EBITDA do GMV na poziomie 6 proc. przekroczyła średnioterminowe aspiracje Allegro drugi rok z rzędu. W 2026 r. Allegro zamierza utrzymać podobne marże w Polsce, jednocześnie osiągając dwucyfrowy wzrost GMV. Wraz z oczekiwanym bardziej dynamicznym postępem na rynkach międzynarodowych, oczekujemy, że wzrost GMV i EBITDA na poziomie grupy po raz pierwszy przewyższy wzrost w Polsce – sygnalizuje Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro. Dodaje, że spółka będzie nadal zwracać kapitał inwestorom poprzez skup akcji własnych, utrzymując jednocześnie dźwignię finansową na niskim poziomie, co pozwoli inwestować w rozwój w oparciu o solidne fundamenty finansowe.
Jon Eastick zamierza ustąpić z powodów osobistych ze swojej funkcji wykonawczej w Allegro, w tym ze stanowiska dyrektora finansowego, dyrektora wykonawczego Allegro.eu oraz członka zarządu Allegro sp. z o.o.
Nowe zagraniczne platformy Allegro zamknęły rok o 1,3 miliona większą liczbą nowych kupujących i o 58 proc. większą wartością GMV (dzięki coraz liczniejszemu gronu lokalnych partnerów, jak i rosnącej średniej wartości zakupów).
Zarząd informuje, że sprzedaż działalności w Słowenii i Chorwacji pozwala spółce skupić się na platformach w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
Poprawa kluczowych wskaźników przełożyła się na lepszy od oczekiwań 58-proc. wzrost GMV nowych platform. Allegro planuje zwiększyć GMV na swoich zagranicznych platformach o ponad 1 mld zł w 2026 r. i dzięki systematycznej poprawie marży osiągnąć tam próg rentowności w 2029 r.
