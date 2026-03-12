Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Allegro mile zaskoczyło. Jakie ma plany na 2026 rok?

Allegro miało lepsze wyniki niż prognozowali analitycy. W 2026 r. zapowiada dalsze wzrosty. - Wchodzimy w nowe segmenty, eksplorując rynek wart setki miliardów złotych. Możliwości są ogromne, a Allegro ma apetyt na więcej- mówi prezes Marek Kuśmierz.

Publikacja: 12.03.2026 10:18

W 2025 r. liczba aktywnych kupujących w Allegro wzrosła do 21 milionów, z czego 15,3 mln dotyczy Pol

W 2025 r. liczba aktywnych kupujących w Allegro wzrosła do 21 milionów, z czego 15,3 mln dotyczy Polski.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były wyniki Allegro w 2025 roku?
  • Jakie strategiczne kierunki rozwoju obiera spółka na 2026 rok?
  • Jakie są kluczowe prognozy finansowe Allegro na najbliższy okres?
  • Jakie są plany spółki dotyczące ekspansji i optymalizacji działalności na rynkach międzynarodowych?

Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs idzie w górę o 3 proc. do 28,5 zł. Spółka podała wyniki za 2025 r. W samym IV kwartale zysk operacyjny i netto były wyraźnie lepsze niż oczekiwali analitycy, odpowiednio o 20 proc. i 36 proc. Przychody są zbliżone do rynkowych prognoz. Rok do roku wyniki mocno urosły. Allegro deklaruje, że nie zwolni tempa.

– Wchodzimy w nowe segmenty, w tym usługi, eksplorując rynek wart setki miliardów złotych, celując w średnioroczny, dwucyfrowy wzrost GMV w Polsce i znaczące poprawienie rentowności za granicą. Możliwości są ogromne – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Jakie plany ma Allegro

Allegro zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy w 2026 r. o 9-13 proc. rok do roku, a skonsolidowany CAPEX szacuje na 1,04–1,15 mld zł. Z kolei GMV ma się zwiększyć o 10-12 proc. do 76-77,6 mld zł, a przychody o 12-15 proc. do 13,1-13,4 mld zł.

W Polsce GMV ma wzrosnąć o 9-11 proc., a w segmencie międzynarodowym o 35-40 proc. Z kolei skorygowana EBITDA w Polsce ma wzrosnąć o 7-10 proc., a dynamika dla biznesu zagranicznego szacowana jest na 7-12 proc.

Reklama
Reklama

Przy rosnącej skali biznesu tempo wzrostu grupy jest wysokie. W 2025 r. GMV wzrosło o 9,1 proc. do 69,2 mld zł, skorygowana EBITDA o 14,9 proc. do 3,5 mld zł, zysk operacyjny o prawie 19 proc. do 2,3 mld zł, a zysk netto o niemal połowę do 1,5 mld zł.

Handlowa spółka w coraz większym stopniu wykorzystuje w swoim biznesie nowe technologie. Aktualnie prowadzi niemal sto projektów AI. Do końca tego roku około 40 proc. portfela technologicznego firmy ma obejmować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Allegro rośnie nie tylko w Polsce

W 2025 r. liczba aktywnych kupujących w Allegro wzrosła do 21 milionów, z czego 15,3 mln dotyczy Polski.

– Kontynuowaliśmy rentowny wzrost w Polsce, a nasza skorygowana marża EBITDA do GMV na poziomie 6 proc. przekroczyła średnioterminowe aspiracje Allegro drugi rok z rzędu. W 2026 r. Allegro zamierza utrzymać podobne marże w Polsce, jednocześnie osiągając dwucyfrowy wzrost GMV. Wraz z oczekiwanym bardziej dynamicznym postępem na rynkach międzynarodowych, oczekujemy, że wzrost GMV i EBITDA na poziomie grupy po raz pierwszy przewyższy wzrost w Polsce – sygnalizuje Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro. Dodaje, że spółka będzie nadal zwracać kapitał inwestorom poprzez skup akcji własnych, utrzymując jednocześnie dźwignię finansową na niskim poziomie, co pozwoli inwestować w rozwój w oparciu o solidne fundamenty finansowe.

Jon Eastick zamierza ustąpić z powodów osobistych ze swojej funkcji wykonawczej w Allegro, w tym ze stanowiska dyrektora finansowego, dyrektora wykonawczego Allegro.eu oraz członka zarządu Allegro sp. z o.o.

Nowe zagraniczne platformy Allegro zamknęły rok o 1,3 miliona większą liczbą nowych kupujących i o 58 proc. większą wartością GMV (dzięki coraz liczniejszemu gronu lokalnych partnerów, jak i rosnącej średniej wartości zakupów).

Reklama
Reklama

Zarząd informuje, że sprzedaż działalności w Słowenii i Chorwacji pozwala spółce skupić się na platformach w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Poprawa kluczowych wskaźników przełożyła się na lepszy od oczekiwań 58-proc. wzrost GMV nowych platform. Allegro planuje zwiększyć GMV na swoich zagranicznych platformach o ponad 1 mld zł w 2026 r. i dzięki systematycznej poprawie marży osiągnąć tam próg rentowności w 2029 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wojna podbija ceny w Polsce. Drożeją paliwa, a za nimi żywność
Handel
Ceny w sklepach znów rosną. Wojna na Bliskim Wschodzie może je jeszcze podbić
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Polacy trzymają w szufladach majątek. Przeciętnie do odzyskania jest ponad 550 zł
Handel
Polacy trzymają w szufladach majątek. Przeciętnie do odzyskania jest ponad 550 zł
Allegro wciąż liderem zakupów online w Polsce. Temu szybko je goni
Handel
Temu i Shein szturmują polski rynek. Allegro wciąż na prowadzeniu
Manipulacje przy automatach kaucyjnych mogą być traktowane jako oszustwo lub fałszerstwo
Handel
Srogie kary za przekręty na kaucji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama