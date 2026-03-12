Allegro mile zaskoczyło. Jakie ma plany na 2026 rok?

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były wyniki Allegro w 2025 roku?

Jakie strategiczne kierunki rozwoju obiera spółka na 2026 rok?

Jakie są kluczowe prognozy finansowe Allegro na najbliższy okres?

Jakie są plany spółki dotyczące ekspansji i optymalizacji działalności na rynkach międzynarodowych?

Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs idzie w górę o 3 proc. do 28,5 zł. Spółka podała wyniki za 2025 r. W samym IV kwartale zysk operacyjny i netto były wyraźnie lepsze niż oczekiwali analitycy, odpowiednio o 20 proc. i 36 proc. Przychody są zbliżone do rynkowych prognoz. Rok do roku wyniki mocno urosły. Allegro deklaruje, że nie zwolni tempa.

Reklama Reklama

– Wchodzimy w nowe segmenty, w tym usługi, eksplorując rynek wart setki miliardów złotych, celując w średnioroczny, dwucyfrowy wzrost GMV w Polsce i znaczące poprawienie rentowności za granicą. Możliwości są ogromne – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Jakie plany ma Allegro

Allegro zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy w 2026 r. o 9-13 proc. rok do roku, a skonsolidowany CAPEX szacuje na 1,04–1,15 mld zł. Z kolei GMV ma się zwiększyć o 10-12 proc. do 76-77,6 mld zł, a przychody o 12-15 proc. do 13,1-13,4 mld zł.

W Polsce GMV ma wzrosnąć o 9-11 proc., a w segmencie międzynarodowym o 35-40 proc. Z kolei skorygowana EBITDA w Polsce ma wzrosnąć o 7-10 proc., a dynamika dla biznesu zagranicznego szacowana jest na 7-12 proc.