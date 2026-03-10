AliExpress działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2017 r., Shein ruszył w 2022 r., a Temu weszło do Polski w 2023 r. – Rośnie otwartość na zakupy oparte przede wszystkim na bardzo atrakcyjnej cenie, szczególnie w kategoriach impulsywnych, modowych i tam, gdzie marka czy jakość premium mają mniejsze znaczenie niż okazja zakupowa. Właśnie dlatego chińskie platformy rosną tak szybko – wyjaśnia współautor badania. Podkreśla, że polskie firmy nadal są mocniejsze, ale ich przewaga nie jest dana raz na zawsze.

– Nasza przewaga jako miejsca pierwszego wyboru, jeśli chodzi o zakupy online to skumulowany efekt wszystkich naszych działań. Chodzi nie tylko o rozbudowywaną wraz z partnerami selekcję liczoną obecnie w dziesiątkach milionów produktów, ale też bodaj najefektywniejsza w polskim e-commerce sieć programów typu Smart!, Allegro Pay czy Allegro Delivery – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.

Firma komentuje też różnice w liczbie użytkowników, czyli osób odwiedzających serwis, w którym to ujęciu Temu jest liderem. – To pochodna budżetu wydanego na cele marketingowe i na ruch. Przykładem może być też Shopee, które wystrzeliło marketingowo i dynamicznie ten ruch budowało. Zrobienie z tego ruchu konwersji i sprzedaży to już jednak zupełnie inna para kaloszy – podkreśla Marcin Gruszka.

Shopee szturmem weszło na rynek, by dość szybko się z niego wycofać, jednak bezsprzecznie biznes e-commerce ma z azjatyckimi platformami problem. Według Komisji Europejskiej tylko w 2024 r. do Europy docierało dziennie ok. 12 mln paczek o wartości poniżej 150 euro, czyli zwolnionych z ceł. To dwa razy więcej niż w 2023 r., a według Brukseli wartość ok. 65 proc. paczek jest specjalnie zaniżana, by to kryterium spełnić. Według Izby Gospodarki Elektronicznej w efekcie tego Polska nie zrealizowała ok. 1,2-1,7 mld zł przychodów z VAT w ciągu 12 miesięcy do września 2025 r.