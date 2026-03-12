Czy członkowie jednej grupy kapitałowej mogą dopuścić się zmowy przetargowej?

Znajduje to wyraz w prawie konkurencji, w szczególności w ukształtowanym przez orzecznictwo unijne pojęciu jednolitej jednostki gospodarczej (ang. single economic unit – SEU). Jak się powszechnie przyjmuje, „stwierdzenia istnienia jednostki gospodarczej należy dokonywać w świetle powiązań gospodarczych, organizacyjnych i prawnych między danymi podmiotami, które są różne w poszczególnych przypadkach i nie mogą być wymienione w sposób wyczerpujący” (opinia rzecznika generalnego Giovanniego Pitruzzelliego z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-882/1, Sumal, S.L.). Z jednolitą jednostką gospodarczą mamy więc do czynienia w przypadku posiadania przez spółkę dominującą 100 proc. kapitału spółek zależnych, jednak to nie powiązania kapitałowe same w sobie stanowią podstawę takiego domniemania, lecz stopień kontroli spółki dominującej nad spółkami zależnymi.

Taka jednolita jednostka gospodarcza jest traktowana w prawie konkurencji jak jeden przedsiębiorca. Ma to swoje doniosłe skutki, których najważniejszym jest to, że uzgodnienia czynione w ramach grupy (w ramach SEU), nie stanowią porozumień antykonkurencyjnych sankcjonowanych przez prawo konkurencji. Inaczej mówiąc, uzgodnienia takie nie są zabronione. Wręcz przeciwnie, stanowią istotę funkcjonowania grup kapitałowych. Porozumienie mogą bowiem zawrzeć tylko podmioty, które dysponują swobodą decyzyjną, czyli działają niezależnie. W ramach grupy tej swobody nie ma, ponieważ strategie działania grupy wyznacza spółka dominująca.

Obrazuje to dobrze definicja kartelu zawarta w art. 4 pkt 5a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest nim bowiem porozumienie co najmniej dwóch konkurentów polegające m.in. na zmowie przetargowej. Przy czym konkurenci to przedsiębiorcy, a zatem podmioty działające niezależnie. Tym samym, porozumienie kartelowe może być zawarte wyłącznie przez niezależne podmioty, a tak, co do zasady, nie będzie w przypadku podmiotów z jednej grupy kapitałowej tworzących SEU. Mówiąc inaczej, podmioty z grupy kapitałowej (tworzące SEU) nie mogą zawrzeć porozumienia będącego kartelem, a zatem nie mogą zawrzeć zmowy przetargowej. Porozumiewaliby się bowiem sami ze sobą.

Zamówienia publiczne a grupy kapitałowe

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) posługują się definicją wykonawcy. Różni się ona od definicji przedsiębiorcy w prawie ochrony konkurencji, choć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można również odnaleźć stanowisko wskazujące na to, że dwóch powiązanych ze sobą wykonawców w rzeczywistości tworzy jednego i tego samego wykonawcę. To podejście jest tożsame z definiowaniem pojęcia przedsiębiorcy w kontekście grup kapitałowych.

Nie to jest jednak kluczowe. Z rzekomej odmienności pojęcia wykonawcy i przedsiębiorcy wyprowadza się daleko idące wnioski, sprzeczne zarówno z prawem konkurencji, ale co ważniejsze, także z powszechnie przyjętymi i aprobowanymi realiami gospodarczymi.

Z przywołanych wyroków wynika, że ustalając w ramach grupy kapitałowej, który z jej członków złoży ofertę w której części zamówienia, podmioty te zawarły porozumienie naruszające konkurencję. W ocenie KIO i SO okoliczności sprawy jednoznacznie wskazywały, że spółki z grupy kapitałowej Budimex celowo i świadomie dokonały podziału zamówienia pomiędzy sobą ustalając z góry, która z nich złoży ofertę na którą część. Takie działanie miało stanowić klasyczny przykład koordynacji ofertowej, czyli zmowy przetargowej. W efekcie, zamiast rywalizacji między podmiotami powiązanymi kapitałowo, miało dojść do jej całkowitego wyłączenia oraz rzekomego uzyskania nieuczciwej przewagi nad pozostałymi wykonawcami.