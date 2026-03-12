Obecnie szacunki ekonomistów z WSB Merito wskazują, że wpływ ten może podnieść szeroki wskaźnik inflacji o kilka dziesiątych punktu procentowego już w marcu lub kwietniu, choć skala tego efektu w dużej mierze będzie zależała od tego, jak długo utrzymają się napięcia geopolityczne oraz podwyższone ceny surowców energetycznych. Jednak przed samą Wielkanocą skala i tempo tych zmian będą raczej ograniczone – proces przenoszenia kosztów w handlu detalicznym zwykle trwa kilka tygodni lub miesięcy.

– Sieci handlowe muszą planować zamówienia i ceny z wyprzedzeniem. Kategorie najbardziej narażone to chemia gospodarcza jako pochodna surowców ropopochodnych, a pośrednio cała żywność, bo jej produkcja i logistyka są bardzo energochłonne. Samym konsumentom doradzam spokój, ponieważ informacja o napięciach geopolitycznych nie jest jeszcze powodem do paniki zakupowej – mówi dr Robert Orpych z WSB Merito.

– Ceny benzyny w ciągu tygodnia podskoczyły o ponad 5 proc., a oleju napędowego o 10 proc., choć sprzedawane paliwo z pewnością zostało wyprodukowane z surowca kupionego znacznie przed początkiem amerykańskich nalotów. Jeśli konflikt bliskowschodni się przeciągnie, presja może wzrosnąć – mówi dr Marek Szymański z WSB Merito. Czy przełoży się to w widoczny sposób na ceny na półkach przed świętami? – Możliwe, ale raczej w ograniczonym stopniu. Możliwe także, że w wyniku rosnących cen transportu i zwiększonych wydatków na paliwo do samochodów osobowych klienci staną się bardziej wrażliwi na rosnące w sklepach ceny… Ale raczej nie przed Wielkanocą – dodaje.

Zmiany cen żywności i produktów w sklepach w lutym

Już w lutym ceny samej żywności średnio poszły w górę o 3,4 proc. r/r, po styczniowym skoku o 3,2 proc. r/r, w grudniu były z kolei wyższe 3,1 proc. r/r. – Trzeci z kolei miesiąc ze wzrostem dynamiki cen żywności to już sygnał wymagający uwagi. Przez kilka poprzednich miesięcy żywność wyraźnie hamowała i to dawało konsumentom pewien oddech. Obecne odwrócenie tego trendu mówi nam, że pewne czynniki kosztowe zaczynają ponownie wywierać presję na producentów i sieci handlowe – mówi dr Robert Orpych.

W zestawieniu najbardziej drożejących kategorii w lutym na czele znalazły się używki, za które trzeba było zapłacić 10,3 proc. więcej r/r. Chemia gospodarcza była droższa o 8,2 proc. r/r, a słodycze i desery o 7,3 proc. r/r. Za pieczywo trzeba już zapłacić 6,4 proc. więcej, a za mięso 5,4 proc.