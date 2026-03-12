Rzeczpospolita
Ekonomia
Ceny w sklepach znów rosną. Wojna na Bliskim Wschodzie może je jeszcze podbić

W lutym w sklepach było drożej średnio 3,8 proc. niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach wzrost cen może przyspieszyć w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Ale do Wielkanocy sklepy będą ograniczały jego skalę.

Publikacja: 12.03.2026 04:12

Foto: PAP/Albert Zawada

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co zmienia się w dynamice cen detalicznych w sklepach w Polsce?
  • Jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na kształtowanie cen?
  • Które kategorie produktów najbardziej drożeją?
  • Co poza geopolityką wpływa na tendencje cenowe?

W lutym ceny wzrosły o 0,1 pkt. proc. mocniej niż w styczniu, co pokazuje odwrócenie trendu. Wcześniej dynamika wzrostu cen z miesiąca na miesiąc stopniowo wyhamowywała – wynika z badania „Indeks cen detalicznych”, autorstwa UCE Research oraz WSB Merito, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Konflikt na Bliskim Wschodzie całą sytuację wywraca do góry nogami – ceny paliw już zaczęły mocno rosnąć, co oznacza mocne przełożenie na stawki w polskich sklepach.

Wojna na Bliskim Wschodzie a wzrost cen w polskich sklepach

Zdaniem ekonomistów wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na ceny w Polsce jest niestety bezpośredni i dość szybki. – Przebiega głównie przez kanał cen surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej i gazu. W ostatnim czasie widzimy już kilkunasto-, a momentami nawet kilkudziesięcioprocentowe wzrosty notowań niektórych surowców energetycznych, co bardzo szybko przekłada się na ceny benzyny, oleju napędowego, a szczególnie gazu – mówi dr Michał Pronobis z WSB Merito. – Wzrost cen paliw ma istotny potencjał rozlania się na pozostałe kategorie cenowe, ponieważ paliwo jest kluczowym kosztem w logistyce, transporcie i produkcji. W efekcie po pewnym czasie presja kosztowa może pojawić się także w cenach wielu produktów w sklepach.

Obecnie szacunki ekonomistów z  WSB Merito wskazują, że wpływ ten może podnieść szeroki wskaźnik inflacji o kilka dziesiątych punktu procentowego już w marcu lub kwietniu, choć skala tego efektu w dużej mierze będzie zależała od tego, jak długo utrzymają się napięcia geopolityczne oraz podwyższone ceny surowców energetycznych. Jednak przed samą Wielkanocą  skala i tempo tych zmian będą raczej ograniczone – proces przenoszenia kosztów w handlu detalicznym zwykle trwa kilka tygodni lub miesięcy.

– Sieci handlowe muszą planować zamówienia i ceny z wyprzedzeniem. Kategorie najbardziej narażone to chemia gospodarcza jako pochodna surowców ropopochodnych, a pośrednio cała żywność, bo jej produkcja i logistyka są bardzo energochłonne. Samym konsumentom doradzam spokój, ponieważ informacja o napięciach geopolitycznych nie jest jeszcze powodem do paniki zakupowej – mówi dr Robert Orpych z WSB Merito.

– Ceny benzyny w ciągu tygodnia podskoczyły o ponad 5 proc., a oleju napędowego o 10 proc., choć sprzedawane paliwo z pewnością zostało wyprodukowane z surowca kupionego znacznie przed początkiem amerykańskich nalotów. Jeśli konflikt bliskowschodni się przeciągnie, presja może wzrosnąć – mówi dr Marek Szymański z WSB Merito. Czy przełoży się to w widoczny sposób na ceny na półkach przed świętami? – Możliwe, ale raczej w ograniczonym stopniu. Możliwe także, że w wyniku rosnących cen transportu i zwiększonych wydatków na paliwo do samochodów osobowych klienci staną się bardziej wrażliwi na rosnące w sklepach ceny… Ale raczej nie przed Wielkanocą – dodaje.

Zmiany cen żywności i produktów w sklepach w lutym

Już w lutym ceny samej żywności średnio poszły w górę o 3,4 proc. r/r, po styczniowym skoku o 3,2 proc. r/r, w grudniu były z kolei wyższe 3,1 proc. r/r. – Trzeci z kolei miesiąc ze wzrostem dynamiki cen żywności to już sygnał wymagający uwagi. Przez kilka poprzednich miesięcy żywność wyraźnie hamowała i to dawało konsumentom pewien oddech. Obecne odwrócenie tego trendu mówi nam, że pewne czynniki kosztowe zaczynają ponownie wywierać presję na producentów i sieci handlowe – mówi dr Robert Orpych.

W zestawieniu najbardziej drożejących kategorii w lutym na czele znalazły się używki, za które trzeba było zapłacić 10,3 proc. więcej r/r. Chemia gospodarcza była droższa o 8,2 proc. r/r, a słodycze i desery o 7,3 proc. r/r. Za pieczywo trzeba już zapłacić 6,4 proc. więcej, a za mięso 5,4 proc.

– Głównym i najbardziej bezpośrednim czynnikiem kształtującym ceny w lutym jest podwyżka stawki akcyzy, która weszła w życie 1 stycznia. Choć zmiana przepisów nastąpiła z pierwszym dniem roku, konsumenci odczuwają ją z pełną mocą dopiero teraz – mówi Krzysztof Apostolidis, prezes firmy Partner Center, będącej jednym z liderów rynku winiarskiego w Polsce. – Wynika to z cyklu rotacji towaru, następuje wyprzedaż zapasów. W styczniu sieci handlowe i hurtownie dysponowały jeszcze towarem zakupionym po „starych” cenach z poprzedniego roku – dodaje, podkreślając, że nowe dostawy, obciążone wyższym podatkiem, trafiły na półki masowo właśnie w lutym, co widać w statystykach cenowych.

Poza podatkami, na cenę końcową wpływa drastyczny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Od początku roku branża mierzy się choćby ze wzrostem płacy minimalnej, jak i wysokimi kosztami mediów, które wciąż pozostają na poziomach znacznie wyższych niż w latach ubiegłych.

Obecnie konflikt w regionie Bliskiego Wschodu  nie ma jeszcze bezpośredniego przełożenia na ceny alkoholu na półkach, ale zdaniem Krzysztofa Apostolidisa jest to „tykająca bomba logistyczna”. – Jeśli zaburzenia w transporcie morskim potrwają dłużej, wzrosną ceny komponentów (np. opakowań, surowców) oraz energii. Cena gazu, kluczowa przy produkcji szkła, jest niezwykle wrażliwa na te zawirowania – mówi.

