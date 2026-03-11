RPA to kraj różnorodności, dobry dla sprzedaży żywności

Republika Południowej Afryki (RPA) to rynek z 63 milionami konsumentów, z których 69 proc. mieszka na obszarach miejskich. Choć to jest kraj rolniczy, to jednocześnie jest liczącym się importerem produktów rolnych oraz spożywczych. Ta ostatnia grupa produktów w 2024 r. stanowiła połowę sprzedaży detalicznej o wartości 50 mld dol. Dewizą tego kraju jest „Jedność w różnorodności”. I to widać w zakresie handlu żywnością. Jest tam popyt na tradycyjne produkty, ale również na produkty pochodzenia roślinnego, halal i prozdrowotne. Sama sprzedaż również odbywa się wieloma kanałami, a używanie przez konsumentów AI w podejmowaniu decyzji zakupowych jest coraz częstsze, a wręcz już jest modne.

Specyfika rynku

Republika Południowej Afryki to kraj perspektywiczny dla handlu żywnością. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę handlową, jak i transportową i drogową. Sprzedaż detaliczna zdominowana jest przez pięć sieci handlowych: Shoprite (32 proc. udział w rynku), Pick & Pay (18 proc. udział w rynku), Spar Group (15 proc. udział w rynku), Woolworths (10 proc. udział w rynku) i Massmart (8 proc. udział w rynku). Wszystkie oferują wysokiej jakości dobrze zorganizowaną strukturę handlu detalicznego.

Z uwagi na wysoki stopień urbanizacji poza sieciami ważne są również małe sklepy detaliczne (w tym tzw. osiedlowe) w miastach obsługiwane przez dużych dostawców.

Populacja RPA jest stosunkowo młoda, co ma przełożenie na sposób kupowania produktów spożywczych i zdobywania wiedzy o nich. W każdej analizie dotyczącej rynku żywności w tym kraju można przeczytać, że dla konsumentów wygoda zakupów jest kluczowym czynnikiem. Dlatego sprzedaż i kupowanie online są ważne i należy brać je pod uwagę, choć ten kanał z uwagi na stosunkowo drogi dostęp do internetu rozwija się ogólnie wolniej, ale jest znaczący w grupie portfela o wyższych dochodach. Od 2024 r. algorytmy AI są używane i stosowanie tego narzędzia przez klientów z roku na rok rośnie. Ten rok, czyli 2026, dla wykorzystania AI ma być milowym krokiem z uwagi na duże postępy w kraju w zakresie transformacji cyfrowej.