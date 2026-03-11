RPA to kraj różnorodności, dobry dla sprzedaży żywności

Stoisko narodowe zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na targach Africa Food Show w Kapsztadzie w 2025 r.
Republika Południowej Afryki (RPA) to rynek z 63 milionami konsumentów, z których 69 proc. mieszka na obszarach miejskich. Choć to jest kraj rolniczy, to jednocześnie jest liczącym się importerem produktów rolnych oraz spożywczych. Ta ostatnia grupa produktów w 2024 r. stanowiła połowę sprzedaży detalicznej o wartości 50 mld dol. Dewizą tego kraju jest „Jedność w różnorodności”. I to widać w zakresie handlu żywnością. Jest tam popyt na tradycyjne produkty, ale również na produkty pochodzenia roślinnego, halal i prozdrowotne. Sama sprzedaż również odbywa się wieloma kanałami, a używanie przez konsumentów AI w podejmowaniu decyzji zakupowych jest coraz częstsze, a wręcz już jest modne.
Republika Południowej Afryki to kraj perspektywiczny dla handlu żywnością. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę handlową, jak i transportową i drogową. Sprzedaż detaliczna zdominowana jest przez pięć sieci handlowych: Shoprite (32 proc. udział w rynku), Pick & Pay (18 proc. udział w rynku), Spar Group (15 proc. udział w rynku), Woolworths (10 proc. udział w rynku) i Massmart (8 proc. udział w rynku). Wszystkie oferują wysokiej jakości dobrze zorganizowaną strukturę handlu detalicznego.
Z uwagi na wysoki stopień urbanizacji poza sieciami ważne są również małe sklepy detaliczne (w tym tzw. osiedlowe) w miastach obsługiwane przez dużych dostawców.
Populacja RPA jest stosunkowo młoda, co ma przełożenie na sposób kupowania produktów spożywczych i zdobywania wiedzy o nich. W każdej analizie dotyczącej rynku żywności w tym kraju można przeczytać, że dla konsumentów wygoda zakupów jest kluczowym czynnikiem. Dlatego sprzedaż i kupowanie online są ważne i należy brać je pod uwagę, choć ten kanał z uwagi na stosunkowo drogi dostęp do internetu rozwija się ogólnie wolniej, ale jest znaczący w grupie portfela o wyższych dochodach. Od 2024 r. algorytmy AI są używane i stosowanie tego narzędzia przez klientów z roku na rok rośnie. Ten rok, czyli 2026, dla wykorzystania AI ma być milowym krokiem z uwagi na duże postępy w kraju w zakresie transformacji cyfrowej.
Oczywiście w RPA, jak wszędzie indziej, intensywny tryb życia jest wyróżniający się. W przypadku żywności przekłada się to na wzrost popytu na gotowe do spożycia produkty spożywcze. Jednocześnie konsumenci oczekują naturalnych, świeżych i odżywczych składników, w tym białka zwierzęcego. A do tego produkty mają mieć długi okres przydatności do spożycia.
Poza tym, niezależnie od zamożności portfela, konsumenci wskazują na zainteresowanie produktami premium. W przypadku zaś klientów o wysokich dochodach dla nich również ważne są – określane przez nich w sondażach konsumenckich jako priorytetowe – produkcja zrównoważona i zdrowa żywność. To nie dziwi, wszak są to trendy globalne.
Rynek żywności w RPA należy również do bardzo konkurencyjnych. W kraju działa około tysiąca dziewięciuset przedsiębiorstw produkujących rozmaitą żywność. Dowody na to, jak bardzo jest to rynek konkurencyjny, widać po opakowaniach produktów. Niezależnie od tego, dla jakiego klienta portfelowego dany towar jest oferowany w odpowiedniej oprawie graficznej, bowiem marketing sensoryczny jest kluczowy dla sprzedaży. Ta uwaga dotyczy również tzw. marek własnych w sieciach handlowych.
Poza tym, w sieciach handlowych małych i dużych ekspozycja ma wymiar demonstracji produktów jako towarów luksusowych. Taka forma prezentacji wynika z podejścia, że sprzedawca (sklep) nie sprzedaje produktu jako takiego, ale jest on jakby gwarantem jakości zawartej w tym produkcie.
Wiele produktów jest w formie do szybkiego spożycia, czyli opakowania zawierają ilość do jednorazowej konsumpcji.
Dla polskich eksporterów dobrą wiadomością jest to, że język angielski jest powszechnie obowiązujący w tym kraju. Jest to więc duże ułatwienie w przygotowaniu oferty i w komunikacji rynkowej.
Korupcja w portach oraz w ogóle na poziomie administracji nie jest niczym niezwykłym i ma ona wpływ na działalność operacyjną. Jest ona również – jak można wyczytać z opracowań – źródłem opóźnień. To jednak nie wszystko. Eksporterzy również narzekają na opieszałość administracyjną. Południowoafrykański rząd stara się rozwiązać powyższe problemy i z każdym rokiem widoczne są zmiany.
Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej na rynku Republiki Południowej Afryki mają lepszą pozycję wyjściową za sprawą Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między UE a krajami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju. Członkami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) są następujące kraje: Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki oraz Eswatini (dawniej Suazi). Umowa nie jest taka sama w zakresie praw i obowiązków dla umawiających się stron. Zapewnia ona państwom SADC lepszą pozycję, w tym do decydowania np. o taryfach. Ta asymetryczność w dostępie do rynku ma zabezpieczyć interesy słabszych stron. Umowa chroni oznaczenia geograficzne, jak i inne wartości związane z własnością marki. Warto zapoznać się z treścią tego porozumienia.
Dobrą okazją do zaprezentowania swojej oferty i zapoznania się z ofertami innych są targi Africa Food Show w Kapsztadzie. W ubiegłym roku wzięło w nich udział 9,5 tys. profesjonalistów z branży z ponad 60 krajów. Mają one status zaufanej platformy łączącej dostawców z kluczowymi decydentami. Wystawiają się na nich przedsiębiorstwa z całego łańcucha wartości żywności. W ubiegłym roku stoisko narodowe na nich zorganizował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W tym roku również zostanie ono zrealizowane.
