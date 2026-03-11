10 min. 56 sek.

SAFE 0 proc., wzrost cen przyspiesza, drogi gaz martwi UE

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Spór o szczegóły SAFE 0 proc.

Kancelaria prezydenta przedstawiła projekt ustawy o programie SAFE 0 proc. Zakłada on utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych finansowanego z zysków NBP. Fundusz mógłby także emitować obligacje i zaciągać kredyty, a docelowo na modernizację armii miałoby trafić nawet 185 mld zł. Krytycznie do projektu odniósł się premier Donald Tusk, wskazując, że w ustawie nie ma realnych pieniędzy, a jedynie nowe struktury. Wątpliwości zgłaszają też ekonomiści, którzy podkreślają, że zysk NBP ma w dużej mierze charakter księgowy.

W sklepach znów drożej

W lutym ceny w sklepach były średnio o 3,8 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z indeksu cen detalicznych UCE Research i WSB Merito. To szybszy wzrost niż w styczniu. Najbardziej drożały używki, chemia gospodarcza, słodycze, pieczywo oraz mięso. Tańsze były natomiast warzywa i tłuszcze. Eksperci ostrzegają, że presję cenową może zwiększyć konflikt na Bliskim Wschodzie i rosnące koszty paliw, choć w handlu detalicznym efekt ten pojawia się zwykle z opóźnieniem.

Bruksela reaguje na drogi gaz

Komisja Europejska analizuje możliwe działania w związku z rosnącymi cenami gazu. Jedną z opcji są subsydia dla państw członkowskich lub administracyjne ograniczenie cen surowca. Od końca lutego ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 50 proc. Ma to bezpośredni wpływ na ceny energii elektrycznej, które na rynku hurtowym wyznaczane są przez najdroższe źródło wytwarzania – często właśnie gaz.