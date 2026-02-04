Aktualizacja: 05.02.2026 06:18 Publikacja: 04.02.2026 10:26
We wtorek 3 lutego przed wieczorem marynarka wojenna Estonii zajęła kontenerowiec „Baltic Spirit” na wodach wewnętrznych republiki, poinformował estoński nadawca radiowo-telewizyjny ERR. Jednostka płynąca pod banderą Bahamów, zmierzała z Ekwadoru do Petersburga. Kontenerowiec wpłynął na wody Estonii w celu uzupełnienia paliwa i zakotwiczył u wybrzeży wyspy Naissar. Został zatrzymany do kontroli celnej. Siły specjalne estońskiego K-Komando weszły na pokład statku. Załoga, składająca się z 23 obywateli Rosji, nie stawiała oporu.
„Dla nas istotą operacji był właśnie fakt, że prawdopodobnie doszło do przemytu” – poinformował Mark Aasa, dowódca jednostki specjalnej K-Komando. Dodał, że kontenerowiec nie jest objęty sankcjami UE. Aasa nie sprecyzował, o jaki przemycany towar chodziło. Wydział śledczy estońskiego urzędu podatkowo-celnego (ETCB) ma skontrolować wszystkie kontenery na 188-metrowym statku. W tym celu jednostka zostanie odholowana z kotwicowiska do portu.
Akcja estońskich komandosów to już kolejna prowadzona wobec rosyjskich jednostek z udziałem sił specjalnych kraju Wspólnoty. 22 stycznia francuska marynarka wojenna zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec „Grinch”, który płynął z Rosji i był objęty sankcjami międzynarodowymi.
Według źródeł Euronews, operacja została przeprowadzona przy wsparciu Wielkiej Brytanii, która dostarczyła informacje wywiadowcze umożliwiające przechwycenie statku. Władze francuskie aresztowały kapitana statku, 58-letniego obywatela Indii i wszczęły śledztwo. Mimo to Paryż został zmuszony do zwolnienia tankowca ze względu na krajowe wymogi prawne.
31 grudnia 2025 r. Finlandia zatrzymała statek towarowy „Fitburg” pod zarzutem sabotażu – uszkodzenia kabla firmy telekomunikacyjnej Elisa, obsługującej połączenie między Helsinkami a Tallinem. Statek płynął z Petersburga do Izraela, a w momencie zatrzymania na pokładzie znajdowało się 14 osób – z Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i Kazachstanu. Władze fińskie także zwolniły statek 12 stycznia. Śledztwo w sprawie sabotażu jest dalej prowadzone.
