Rzeczpospolita
Ekonomia
K-Komando na rosyjskim statku. Estonia zatrzymuje kontenerowiec

Estońscy komandosi zajęli rosyjski kontenerowiec, który miał przewozić zabronione towary. Trwają przeszukania. Estonia nie informuje, co w rzeczywistości ma się znajdować w kontenerach długiego na 188 metrów statku.

Publikacja: 04.02.2026 10:26

K-Komando na rosyjskim statku. Estonia zatrzymuje kontenerowiec

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

We wtorek 3 lutego przed wieczorem marynarka wojenna Estonii zajęła kontenerowiec „Baltic Spirit” na wodach wewnętrznych republiki, poinformował estoński nadawca radiowo-telewizyjny ERR. Jednostka płynąca pod banderą Bahamów, zmierzała z Ekwadoru do Petersburga. Kontenerowiec wpłynął na wody Estonii w celu uzupełnienia paliwa i zakotwiczył u wybrzeży wyspy Naissar. Został zatrzymany do kontroli celnej. Siły specjalne estońskiego K-Komando weszły na pokład statku. Załoga, składająca się z 23 obywateli Rosji, nie stawiała oporu.

Kontenery „Baltic Spirit” do kontroli

„Dla nas istotą operacji był właśnie fakt, że prawdopodobnie doszło do przemytu” – poinformował Mark Aasa, dowódca jednostki specjalnej K-Komando. Dodał, że kontenerowiec nie jest objęty sankcjami UE. Aasa nie sprecyzował, o jaki przemycany towar chodziło. Wydział śledczy estońskiego urzędu podatkowo-celnego (ETCB) ma skontrolować wszystkie kontenery na 188-metrowym statku. W tym celu jednostka zostanie odholowana z kotwicowiska do portu.

Akcja estońskich komandosów to już kolejna prowadzona wobec rosyjskich jednostek z udziałem sił specjalnych kraju Wspólnoty. 22 stycznia francuska marynarka wojenna zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec „Grinch”, który płynął z Rosji i był objęty sankcjami międzynarodowymi.

Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim
Ropa
Macron uderza w rosyjską ropę. Tankowiec „Grinch” zatrzymany na pełnym morzu

Według źródeł Euronews, operacja została przeprowadzona przy wsparciu Wielkiej Brytanii, która dostarczyła informacje wywiadowcze umożliwiające przechwycenie statku. Władze francuskie aresztowały kapitana statku, 58-letniego obywatela Indii i wszczęły śledztwo. Mimo to Paryż został zmuszony do zwolnienia tankowca ze względu na krajowe wymogi prawne.

31 grudnia 2025 r. Finlandia zatrzymała statek towarowy „Fitburg” pod zarzutem sabotażu – uszkodzenia kabla firmy telekomunikacyjnej Elisa, obsługującej połączenie między Helsinkami a Tallinem. Statek płynął z Petersburga do Izraela, a w momencie zatrzymania na pokładzie znajdowało się 14 osób – z Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i Kazachstanu. Władze fińskie także zwolniły statek 12 stycznia. Śledztwo w sprawie sabotażu jest dalej prowadzone.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Estonia Rosja kontenery flota cieni
