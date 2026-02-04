Jak podaje tvnmeteo.pl, obserwowane właśnie zmiany w pogodzie to wynik kolejnych frontów atmosferycznych przemieszczających się nad Polską. Serwis informuje o froncie niosącym opady śniegu, który przemieszczać ma się na północ – w kierunku Warmii, Mazur i Podlasia. W ciągu dnia nad południową część kraju dotrzeć mają łagodniejsze masy powietrza polarnomorskiego, które przyniosą ze sobą opady marznącego deszczu. Mimo że opady te nie mają być obfite, to będą wystarczające do pojawienia się niebezpiecznej gołoledzi.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią

Jak wynika z opublikowanego przez IMGW w środę 4 lutego „Podsumowania sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej wraz z prognozą na najbliższe godziny i dni”, wspomniane opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź, prognozowane są aż do sobotniego poranka.

W związku z tym IMGW wydaje kolejne komunikaty i ostrzeżenia przed napływającą z południa strefą opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Zwraca uwagę na możliwość wystąpienia lokalnych opadów marznących i gołoledzi. „Drogi i chodniki będą śliskie” – alarmuje.

Obecnie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla części centralnej i południowo-wschodniej Polski. Najdłużej, bo do godz. 18:00 w środę, obowiązywać ma ono dla krańców południowo-wschodnich, a więc dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. „Nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź” – można przeczytać w ostrzeżeniu.