„Drogi i chodniki będą śliskie”: IMGW wydał ostrzeżenia

Za nami wyjątkowo mroźne dni i chociaż w ciągu ostatniej doby temperatury nieznacznie wzrosły to zima nadal nie pozwala o sobie zapomnieć. W niektórych regionach spadł śnieg, a dodatkowo synoptycy ponownie ostrzegają przed marznącymi opadami i gołoledzią.

Publikacja: 04.02.2026 11:43

IMGW po raz kolejny ostrzega przed marznącymi opadami deszczu i gołoledzią

Foto: diy13 / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Jak podaje tvnmeteo.pl, obserwowane właśnie zmiany w pogodzie to wynik kolejnych frontów atmosferycznych przemieszczających się nad Polską. Serwis informuje o froncie niosącym opady śniegu, który przemieszczać ma się na północ – w kierunku Warmii, Mazur i Podlasia. W ciągu dnia nad południową część kraju dotrzeć mają łagodniejsze masy powietrza polarnomorskiego, które przyniosą ze sobą opady marznącego  deszczu. Mimo że opady te nie mają być obfite, to będą wystarczające do pojawienia się niebezpiecznej gołoledzi.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią

Jak wynika z opublikowanego przez IMGW w środę 4 lutego „Podsumowania sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej wraz z prognozą na najbliższe godziny i dni”, wspomniane opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź, prognozowane są aż do sobotniego poranka.

W związku z tym IMGW wydaje kolejne komunikaty i ostrzeżenia przed napływającą z południa strefą opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Zwraca uwagę na możliwość wystąpienia lokalnych opadów marznących i gołoledzi. „Drogi i chodniki będą śliskie” – alarmuje.

Obecnie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla części centralnej i południowo-wschodniej Polski. Najdłużej, bo do godz. 18:00 w środę, obowiązywać ma ono dla krańców południowo-wschodnich, a więc dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. „Nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź” – można przeczytać w ostrzeżeniu.

Pogoda na 4 lutego 2025

Foto: PAP

Chwilowe ocieplenie i opady: Oto prognoza pogody na najbliższe dni

W środę IMGW prognozuje na północy kraju opady śniegu, natomiast na południu marznącego deszczu. Towarzyszyć ma im słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być porywisty. Na termometrach w ciągu dnia zobaczyć będzie można od minus 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez minus 3 stopnie Celsjusza w centrum do 5 stopni Celsjusza na południu.

W kolejnych dniach, jak zapowiada IMGW, do naszego kraju z południa napływać ma ocieplenie. Będzie ono jednak „powolne i etapowe”, a do tego najprawdopodobniej przejściowe. Ponadto w prognozach średnio i długoterminowych widać możliwość ewentualnych nawrotów chłodu.

W czwartek 5 lutego średnia temperatura powietrza mieścić ma się w przedziale od minus 6 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 2 stopni Celsjusza miejscami na południu. W piątek nieco cieplej – od minus 3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie przez 1 stopień Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 2 stopni Celsjusza miejscami na południu. Podobnych temperatur spodziewać należy się w sobotę. Od niedzieli prognozowane jest ponowne ochłodzenie.

IMGW prognozuje w najbliższych dniach ocieplenie, po którym jednak ponownie przyjść mają silne mrozy

Foto: IMGW

Od czwartku do soboty niemal w całym kraju możliwe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w sobotę na północnym-wschodzie – także opady śniegu. Te ostatnie w prawie całej Polsce pojawić mają się także w niedzielę.

Źródło: rp.pl

pogoda Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) gołoledź
