Przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie zebrało się 30 stycznia kilkadziesiąt osób, w większości Kurdów, w różnym wieku – od osób starszych po rodziców z małymi dziećmi. Mieli ze sobą flagi Kurdystanu oraz różnych kurdyjskich organizacji, w tym YPG (Powszechne Jednostki Obrony) i YPJ (Kobiece Jednostki Obrony). Niektórzy trzymali też banery i transparenty z hasłami typu „Jin Jiyan Azadi” (Kobieta Życie Wolność) czy nawiązującymi do sytuacji Kurdów w Syrii.

Zmagania Kurdów o niezależność

Syryjski Rząd Przejściowy pod wodzą byłego członka Al-Kaidy, Ahmada asz-Szary, rozpoczął na początku roku ofensywę w kierunku Demokratyczno-Autonomicznej Administracji Północno-Wschodniej Syrii (DAANES), znanej też jako Rożawa – autonomicznej strefy istniejącej od 2013 r. jako następstwo wojny domowej w Syrii.

18 stycznia, gdy rządowe wojska posuwały się coraz bardziej do przodu, strony doszły do porozumienia i zawiesiły działania zbrojne, Kurdowie jednak obawiają się dalszych ataków.

Polscy Kurdowie zawiedzeni Zachodem

Przez pół godziny pod ambasadą USA kilka osób wygłosiło po polsku i po kurdyjsku przemówienia, w których dziękowali Zachodowi za dotychczasową pomoc w walce z Państwem Islamskim i wyrażali dezaprobatę w związku z przyzwoleniem Donalda Trumpa na atak syryjskiego rządu na DAANES.