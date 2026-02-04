Aktualizacja: 04.02.2026 12:52 Publikacja: 04.02.2026 11:27
Polscy Kurdowie protestują pod ambasadą USA w Warszawie, 30 stycznia
Foto: Tadeusz Roliński
Przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie zebrało się 30 stycznia kilkadziesiąt osób, w większości Kurdów, w różnym wieku – od osób starszych po rodziców z małymi dziećmi. Mieli ze sobą flagi Kurdystanu oraz różnych kurdyjskich organizacji, w tym YPG (Powszechne Jednostki Obrony) i YPJ (Kobiece Jednostki Obrony). Niektórzy trzymali też banery i transparenty z hasłami typu „Jin Jiyan Azadi” (Kobieta Życie Wolność) czy nawiązującymi do sytuacji Kurdów w Syrii.
Syryjski Rząd Przejściowy pod wodzą byłego członka Al-Kaidy, Ahmada asz-Szary, rozpoczął na początku roku ofensywę w kierunku Demokratyczno-Autonomicznej Administracji Północno-Wschodniej Syrii (DAANES), znanej też jako Rożawa – autonomicznej strefy istniejącej od 2013 r. jako następstwo wojny domowej w Syrii.
18 stycznia, gdy rządowe wojska posuwały się coraz bardziej do przodu, strony doszły do porozumienia i zawiesiły działania zbrojne, Kurdowie jednak obawiają się dalszych ataków.
Przez pół godziny pod ambasadą USA kilka osób wygłosiło po polsku i po kurdyjsku przemówienia, w których dziękowali Zachodowi za dotychczasową pomoc w walce z Państwem Islamskim i wyrażali dezaprobatę w związku z przyzwoleniem Donalda Trumpa na atak syryjskiego rządu na DAANES.
Protestujący Kurdowie w Warszawie
Foto: Tadeusz Roliński
– Naród kurdyjski jest bezradny, zdany na łaskę ludzi, którzy kilka lat temu byli członkami ISIS, a teraz noszą mundury armii syryjskiej – przemawiał jeden z protestujących Kurdów. – Broniliśmy cały świat przed ISIS, walcząc z nim w Syrii – nawiązuje do walk Syryjskich Sił Demokratycznych (wojsk Rożawy) z ISIS inny z protestujących.
– Ta rewolucja to rewolucja kobiet, nie tylko Kurdyjek, wszystkich kobiet Syrii – mówi jedna z uczestniczek. – A na terenach pod kontrolą Rządu Przejściowego pojawiają się plakaty zachęcające kobiety do noszenia nikabów zasłaniających całe ciało z wyjątkiem oczu, teraz są zachęty, niedługo będzie przymus i odebranie Syryjkom praw!
Kurdyjki broniące praw kobiet
Foto: Tadeusz Roliński
– Jesteśmy Kurdami i Polakami, żyjemy w tym kraju od wielu lat, znamy jego historię, wiemy, co Polacy przechodzili pod zaborami i podczas II wojny światowej, dlatego powinni nas doskonale rozumieć.
Następnie demonstracja skierowała się pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wznosząc okrzyki: „Wolny, wolny Kurdystan”, „Biji Rożawa” czy „Rożawa–Warszawa wspólna sprawa”.
Polscy Kurdowie idący pod gmach MSZ, 30 stycznia
Foto: Tadeusz Roliński
Pod ministerstwem wygłaszane były kolejne przemowy: – Europejscy liderzy byli w Damaszku, gdy Kurdowie ginęli (chodzi o przyjazd Antonio Costy i Ursuli von der Leyen do Damaszku 8 stycznia, gdy rządowe wojska oblegały kurdyjskie dzielnice Aleppo – red.). – Dzisiaj polskie doświadczenia odbijają się w tej kurdyjskiej rzeczywistości i polska historia może się stać znowu żywa dla Polaków również poprzez doświadczenia kurdyjskie.
Demonstracja zakończyła się puszczeniem kilku kurdyjskich piosenek, do których uczestnicy zatańczyli.
Gdy w grudniu 2024 r. obalony został reżim wieloletniego dyktatora, Baszara Asada, władzę objął Ahmad asz-Szara, który należał do wywodzącej się z Al-Kaidy Dżabhat an-Nusra, a następnie do Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) – obie formacje były uznawane przez ONZ za organizacje terrorystyczne. W tamtym czasie asz-Szara używał imienia Abu Mohammad al-Dżolani, był też poszukiwany listem gończym przez USA, które wyznaczyło nagrodę w wysokości 10 mln dol. za uchwycenie twórcy HTS.
Kurdowie w Syrii
Foto: PAP
To właśnie HTS była jedną z głównych sił, które zmusiły Asada do ucieczki z kraju. Oficjalnie zostały one rozwiązane i wcielone do armii narodowej, co wzbudziło kontrowersje, bowiem do HTS zapisywali się także akolici Państwa Islamskiego.
Dużą niewiadomą był los syryjskich mniejszości religijnych i etnicznych, jak Alawici (z których wywodzi się ród Asadów), Druzowie, Syriacy i Kurdowie właśnie. Ci ostatni podpisali 10 marca 2025 r. porozumienie wcielające Syryjskie Siły Demokratyczne do armii narodowej i gwarantujące ochronę dla kurdyjskiego języka i kultury.
Później islamistyczne bojówki atakowały miejscowości zamieszkałe przez Alawitów i Druzów, a rząd albo potępiał ataki, tłumacząc, że te grupy nie są pod jego kontrolą, albo usprawiedliwiał te ataki, twierdząc, że te mniejszości atakowały wcześniej wioski arabskie. Stąd nieufność Rożawy, która nie chciała zrzec się suwerenności.
Aktualnie większość terenów kurdyjskiej autonomii została zajęta przez rząd, a SDF ogłasza mobilizację wśród Kurdów z innych części świata oraz osób mających los Rożawy na względzie, by wysyłali pomoc humanitarną, wywierali presję na rządy, by potępiły działania asz-Szary lub przybywali do Rożawy, by walczyć o jej przetrwanie.
