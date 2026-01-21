Kurdów już nikt nie wspiera

Po niedawnych porażkach oddziałów SDF w Aleppo, największym mieście na północy, i innych rejonach kraju doszło do ogłoszenia w niedzielę w Damaszku porozumienia o zawieszeniu broni. Na jego mocy dowodzone przez syryjskich Kurdów oddziały SDF zgodzić się miały na wycofanie wszystkich swych sił z obszarów na zachód od Eufratu. Jednocześnie cały północno-wschodni rejon Syrii trafia pod kontrolę sił rządowych.

Wspierane przez lata militarnie i finansowo przez USA oddziały SDF tracą dostęp do złóż ropy na tym terenie. SDF mają zostać włączone do armii rządowej. Przekazują jej także kontrolę nad obozami i więzieniami, w których trzymani są byli bojownicy samozwańczego tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). W sumie przebywa w nich 9-10 tys. byłych bojowników ISIS, bez procesów i wyroków, których nie ma kto wydać. Setki z nich to obywatele innych krajów (ponad dwudziestu), z zachodniej Europy czy Australii. Większość pochodzi jednak z Iraku i samej Syrii. Nie jest jasne, co się z nimi stanie, gdyż państwa, z których pochodzą, odmawiają kategorycznie przyjęcia swych obywateli. Dotyczy to także kobiet z niemal całego świata, które zdecydowały się na przygodę z kalifatem. Na razie nie ma koncepcji rozwiązania tego problemu. To sprawa przyszłości.

– Dla Damaszku priorytetem jest konsolidacja kraju. Jest to także ważne dla USA. Kierowane przez siły kurdyjskie SDF tracą w tej sytuacji dla Amerykanów znaczenie. Ważniejsza jest stabilizacja Syrii, niż wspierani wcześniej sojusznicy w walce z ISIS – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Eckart Woertz, szef hamburskiego Instytutu Studiów Bliskowschodnich GIGA. Tym bardziej, że Damaszek deklarował już dawniej gotowość do podjęcia działań trzymających ISIS w szachu w północno-wschodniej Syrii.

Amerykańska mediacja

– Ostatnie wydarzenia są niewątpliwie sukcesem Damaszku, ale także i Turcji, która zwalcza wszelkie dążenia Kurdów do niezależności nie tylko u siebie, ale i w Iraku oraz w Syrii – mówi „Rzeczpospolitej” z Bejrutu Nadim Shehadi, były ekspert brytyjskiego think tanku Chatham House.