W Syrii na początku grudnia doszło do upadku reżimu Baszara Asada i przejęcia władzy w Damaszku przez siły skupione wokół islamistycznej organizacji Hajat Tahrir asz-Szam (HTS). Nadal jednak północno-wschodnią część kraju kontrolują Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), kurdyjska organizacja zbrojna, sojusznik USA w walce z tzw. Państwem Islamskim.



„Wall Street Journal” spodziewał się tureckiej ofensywy przeciw Kurdom w Syrii

Turcy uważają YPG współtworzące SDF za zbrojne ramię Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), organizacji separatystycznej, która w Turcji uważana jest za organizację terrorystyczną.



Już po upadku reżimu Asada pojawiły się doniesienia, że Turcja może rozpocząć w Syrii kolejną operację zbrojną przeciw Kurdom. Turcy mieli nawet gromadzić siły w rejonie miasta Kobanê

„Wall Street Journal” pisał, że ta koncentracja wzbudza obawę, iż Ankara rozpocznie kolejną operację wojskową na terytoriach, które w Syrii kontrolują Kurdowie.

Ilham Ahmed, przedstawiciel kurdyjskiej administracji w Syrii, skierował nawet pismo do amerykańskiego prezydenta-elekta Donalda Trumpa, by ten wywarł presję na Erdogana i powstrzymał go przed planowaną operacją - podawał „WSJ”.