Apel wicemarszałka do prezydenta Karola Nawrockiego: Niech pan zdejmie ten punkt

Porządek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa jest lekko żenujący - mówił w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Publikacja: 04.02.2026 08:14

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował we wtorek, że na 11 lutego Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma zająć się m.in. tematem „podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Czego dotyczy „sprawa wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego

Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego dotyczy publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych z PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Najnowszy ranking zaufania CBOS. Jak Polacy ocenili prezydenta Karola Nawrockiego?

Autorzy publikacji twierdzą, że kontakty te powinny być przedmiotem zainteresowania służb z uwagi na funkcję Czarzastego i możliwy konflikt interesów. Przewodniczący Nowej Lewicy odrzuca zarzuty, podkreślając, że nie ma żadnych postępowań ani zarzutów ze strony prokuratury czy służb, a sprawa – jego zdaniem – opiera się wyłącznie na publikacjach medialnych i ma charakter polityczny.

Na zaproponowany przez prezydenta temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczący marszałka Sejmu zareagowała Kancelaria Sejmu.  „Marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli” – czytamy w komunikacie. „Gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały” – dodano. Kancelaria Sejmu przypomniała, że RBN „ma charakter doradczy i polityczny” i „nie zastępuje służb, a te nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości”.

Piotr Zgorzelski: RBN ma się zająć Włodzimierzem Czarzastym? Reakcja niewspółmierna do bodźca

Wicemarszałek Sejmu w rozmowie z TVN24 ocenił, że porządek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa jest „lekko żenujący”. – Mam wrażenie, że w mediach prawicowych nie chwycił temat marszałka Czarzastego, więc można go podgrzać na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – dodał. 

– Odradzam (to) panu prezydentowi. Jeśli prezydent nas słyszy, to chcę powiedzieć: panie prezydencie, niech pan zdejmie ten punkt z porządku dziennego, bo jest to mało poważne – mówił Zgorzelski. 

Premier RP, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż „Rzeczpospolitej”: Aż sześć partii przekracza próg wyborczy, jedna to duże zaskoczenie

– Jeśli chodzi o dostęp marszałka Czarzastego do informacji niejawnych, marszałek Czarzasty, jako druga osoba w państwie, taki dostęp ma – dodał. Mówił też, że jeśli prezydent ma w tej kwestii jakieś wątpliwości, może zapytać o to samego marszałka. 

Zgorzelski stwierdził, że zajęcie się sprawą  „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego przez RBN to „reakcja niewspółmierna do bodźca”.&nbsp;– Umieszczanie w punkcie porządku obrad sprawy marszałka Czarzastego jest po prostu nadinterpretacją – dodał.

Wicemarszałek Sejmu poddał też pod wątpliwość zasadność zajmowania się przez RBN programem SAFE. – Chyba żeby pogratulować (Władysławowi) Kosiniakowi-Kamyszowi, że dowiózł ten temat do końca – zastrzegł. 

– 44 mld euro (dla Polski w ramach programu SAFE) Kosiniak-Kamysz dowiózł i jest to jego osobisty sukces, tak jak i minister (Magdaleny) Sobkowiak, która go wspierała – dodał. 

Zgorzelski podkreślił, że 80 proc. środków pozyskanych z programu SAFE będzie wydanych w Polsce. – Dlaczego nie w USA? Polska wydaje miliardy w USA (na uzbrojenie – red.), Amerykanie nie mają z tym (programem SAFE – red.) problemu, tylko prawica ma – zauważył. 

SAFE to program preferencyjnych pożyczek unijnych dla krajów członkowskich na wzmocnienie obronności. Największym jego beneficjentem jest Polska, która uzyska 44 mld euro z łącznej sumy 150 mld euro przeznaczonej na ten program. Środki z SAFE muszą być zwrócone – ale spłaty mogą być rozłożone nawet na kilkadziesiąt lat, atrakcyjne jest również oprocentowanie tych pożyczek. 

