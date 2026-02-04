Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował we wtorek, że na 11 lutego Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma zająć się m.in. tematem „podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Czego dotyczy „sprawa wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego

Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego dotyczy publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych z PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.

Autorzy publikacji twierdzą, że kontakty te powinny być przedmiotem zainteresowania służb z uwagi na funkcję Czarzastego i możliwy konflikt interesów. Przewodniczący Nowej Lewicy odrzuca zarzuty, podkreślając, że nie ma żadnych postępowań ani zarzutów ze strony prokuratury czy służb, a sprawa – jego zdaniem – opiera się wyłącznie na publikacjach medialnych i ma charakter polityczny.

Na zaproponowany przez prezydenta temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczący marszałka Sejmu zareagowała Kancelaria Sejmu. „Marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli” – czytamy w komunikacie. „Gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały” – dodano. Kancelaria Sejmu przypomniała, że RBN „ma charakter doradczy i polityczny” i „nie zastępuje służb, a te nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości”.