Develia w 2026 r. planuje ustanowić nowy rekord sprzedaży mieszkań.
Develia celuje w sprzedaż w tym roku 3,6-3,8 tys. mieszkań, tym samym spółka chce poprawić ubiegłoroczny rekord. W 2025 r. plan zakładał sprzedaż 3,1-3,3 tys. lokali, a faktycznie wypracowany wynik to 3345 mieszkań, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Będzie to kolejny krok do osiągnięcia strategicznego celu, czyli sprzedaży rzędu ponad 4,5 tys. mieszkań rocznie.
Develia planuje wprowadzić w tym roku do oferty 4,35-4,55 tys. lokali, z czego ok. 50 proc. w Warszawie, ocenianej jako najbardziej perspektywiczny rynek. W 2025 r. deweloper przejął spółkę Bouygues Immobilier Polska wzmacniając bank ziemi w stolicy. Aktualny bank Develii to grunty pozwalające zbudować ponad 16 tys. lokali w całej Polsce (siedem aglomeracji), uwzględniając projekty joint–venture.
– Rok 2025 zamknęliśmy rekordową sprzedażą, realizując roczny plan z nadwyżką. Mocna końcówka roku potwierdziła obserwowane na rynku od kilku miesięcy ożywienie i daje solidne podstawy do dobrych prognoz na ten rok. W tym roku po raz kolejny podnosimy poprzeczkę: planujemy wprowadzić do oferty i rozpocząć realizację 4350-4550 mieszkań. Systematycznie zwiększamy poziom wprowadzeń, przybliżając się do realizacji celu strategicznego – rocznej sprzedaży ponad 4500 mieszkań do 2028 r., do którego konsekwentnie dążymy. Jednocześnie utrzymujemy solidną pozycję finansową, zapewniającą elastyczność inwestycyjną i zdolność do szybkiego działania, co potwierdziło ubiegłoroczne przejęcie Bouygues Immobilier Polska. To daje nam solidne podstawy do realizacji naszych celów – skomentował prezes Andrzej Oślizło.
Develia w 2025 r. przekazała klientom 2,96 tys. lokali, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, ustanawiając nowy rekord. Plan na 2026 r. to wydanie 3,75-3,95 tys. lokali, co oznacza wzrost o ok. 30 proc. To implikuje wyśmienite wyniki finansowe, co powinno cieszyć akcjonariuszy – a głównymi są OFE: PZU „Złota Jesień” (18,4 proc. akcji), Nationale-Nederlanden (18,2 proc.), Allianz Polska (16,8 proc.), Generali (9,9 proc.) i PKO BP Bankowy (5,5 proc.).
Akcje Develii na giełdzie kosztują najwięcej w historii, mało już brakuje do przebicia progu 10 zł wobec 5,7 zł przed rokiem.
