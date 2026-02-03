Alior Bank wystawił na sprzedaż biurowiec pod adresem Towarowa 25A, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego, czyli w sercu biznesowym stolicy.

Powierzchnia użytkowa ośmiokondygnacyjnego, oddanego w 1999 r., budynku to 10,9 tys. mkw., a działki prawie 4 tys. mkw. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a bank użytkownikiem wieczystym.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę biurowo–usługową.

Nowy właściciel ma zostać wyłoniony w konkursie ofert. Na oferty Alior Bank czeka dwa miesiące.