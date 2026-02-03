Zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 52 proc. badanych, obojętność wobec niego – 9 proc., zaś nieufność – 35 proc. biorących udział w sondażu. 4 proc. nie potrafiło określić swojego stosunku do głowy państwa lub nie chciało udzielić odpowiedzi, 1 proc. badanych zadeklarowało, że nie zna tego polityka.

Zaufanie do wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza zadeklarowało 46 proc. uczestników sondażu CBOS, 16 proc. ma do niego obojętny stosunek, 27 proc. deklaruje wobec niego nieufność. Pozostałe głosy to brak stosunku, odmowa odpowiedzi lub nieznajomość tego polityka.

Na trzecim miejscu znalazł się Radosław Sikorski z 45 proc. zaufaniem, 11 proc. głosów deklarujących obojętność i 32 proc. – nieufność.

Dopiero na kolejnych miejscach znaleźli się prezydent Warszawy i niedawny kandydat w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski i premier Donald Tusk. Zaufanie do Trzaskowskiego zadeklarowało 42 proc. badanych, obojętność wobec niego – 13 proc., zaś nieufność – 40 proc. badanych.