Prezydent Karol Nawrocki
Zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 52 proc. badanych, obojętność wobec niego – 9 proc., zaś nieufność – 35 proc. biorących udział w sondażu. 4 proc. nie potrafiło określić swojego stosunku do głowy państwa lub nie chciało udzielić odpowiedzi, 1 proc. badanych zadeklarowało, że nie zna tego polityka.
Zaufanie do wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza zadeklarowało 46 proc. uczestników sondażu CBOS, 16 proc. ma do niego obojętny stosunek, 27 proc. deklaruje wobec niego nieufność. Pozostałe głosy to brak stosunku, odmowa odpowiedzi lub nieznajomość tego polityka.
Na trzecim miejscu znalazł się Radosław Sikorski z 45 proc. zaufaniem, 11 proc. głosów deklarujących obojętność i 32 proc. – nieufność.
Dopiero na kolejnych miejscach znaleźli się prezydent Warszawy i niedawny kandydat w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski i premier Donald Tusk. Zaufanie do Trzaskowskiego zadeklarowało 42 proc. badanych, obojętność wobec niego – 13 proc., zaś nieufność – 40 proc. badanych.
Zaufanie do Donalda Tuska zadeklarowało 41 proc., obojętność – 10 proc. zaś nieufność – 46 proc. uczestników sondażu.
Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz znalazła się na 19 miejscu. Zaufanie do niej zadeklarowało 24 uczestników sondażu, 14 proc. wyraziło obojętność, zaś nieufność - 18 proc. badanych. 8 proc. odmówiło odpowiedzi lub wybrało opcję „trudno powiedzieć”, 35 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że jej nie zna.
Były premier, prezes PiS Jarosław Kaczyński znalazł się dopiero na 15. miejscu zestawienia. Przed nim znaleźli się Krzysztof Bosak (odpowiednio 38 proc. zaufania, 17 proc. obojętności i 29 proc. wskazań dotyczących nieufności wobec tego polityka), Szymon Hołownia (37, 19 i 38 proc.), Włodzimierz Czarzasty (33, 17, 31 proc.), Sławomir Mentzen (33, 14, 42 proc.), Małgorzata Kidawa-Błońska (31, 18, 29 proc.), Mateusz Morawiecki (31, 13, 50 proc.), Adrian Zandberg (30, 20, 25 proc.), Waldemar Żurek (29, 11, 24 proc.) i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (28, 12, 15 proc.).
Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 26 proc. badanych, 13 proc. deklaruje obojętność wobec niego, zaś nieufność deklaruje 56 proc. uczestników sondażu CBOS.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8–20 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej, imiennej grupie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób.
Zaufanie do polityków
