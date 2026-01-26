Rzeczpospolita
Sondaż: Karol Nawrocki zaczyna tracić zaufanie Polaków

Opublikowano wyniki nowego rankingu zaufania przygotowanego przez IBRiS dla Onetu.

Publikacja: 26.01.2026 06:58

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Marcin Obara

Artur Bartkiewicz

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 47,7 proc. badanych (przy czym 25 proc. ufa mu zdecydowanie). Styczeń jest drugim miesiącem z rzędu, gdy Nawrocki notuje spadek poziomu zaufania – jeszcze w listopadzie cieszył się zaufaniem 51,8 proc. badanych, a w grudniu – 49,3 proc. W stosunku do tego ostatniego wyniku odsetek ufających prezydentowi w styczniu zmniejszył się o 1,6 punktu proc. 

Prezydentowi nie ufa 45,9 proc. badanych, przy czym zdecydowanie nie ufa mu 30,1 proc. respondentów. 

Sondaż: Rośnie zaufanie do Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska

Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmują wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i premier, lider KO Donald Tusk. Sikorskiemu ufa 44 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.), przy czym 18,4 proc. ufa mu zdecydowanie. Nieufność wobec wicepremiera deklaruje 48,3 proc. ankietowanych (36,5 proc. nie ufa mu zdecydowanie). 

60 proc.

Tylu Polaków nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu i Grzegorzowi Braunowi

Tuskowi ufa z kolei 41,7 proc. respondentów (wzrost o 4,4 punktu proc.), przy czym 16,1 proc. ufa mu zdecydowanie. Nieufność wobec premiera deklaruje 53,3 proc. respondentów (42,9 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Tak wysokiego poziomu zaufania premier nie notował od kwietnia 2025 roku. 

Tuż za podium znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy. Czarzastemu ufa 40,7 proc. badanych (wzrost o 3,3 punktu proc.). Nie ufa mu 45,2 proc. respondentów. Tak wysokiego poziomu zaufania Czarzasty w badaniu IBRiS dla Onetu jeszcze nie notował. 

Piąty w zestawieniu jest wicemarszałek Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego i współlider Konfederacji. Bosakowi ufa 37,8 proc. ankietowanych (wzrost o 5 punktów proc.), a 40,8 proc. badanych deklaruje nieufność wobec niego. Na dalszych miejscach znaleźli się wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc. badanych mu ufa) oraz były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (34,7 proc. respondentów deklaruje zaufanie do niego). 

Sondaż: Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun liderami rankingu nieufności

Liderami rankingu nieufności są prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, którym nie ufa po 60 proc. badanych (47,3 proc. nie ufa Kaczyńskiemu zdecydowanie, zdecydowaną nieufność wobec Brauna deklaruje 46,2 proc. ankietowanych). Kaczyńskiemu ufa 27,6 proc. badanych, a Braunowi – 25,3 proc.

Trzecie miejsce, jeśli chodzi o poziom nieufności zajmuje prezes Nowej Nadziei, współlider Konfederacji Sławomir Mentzen. Mentzenowi nie ufa 58,4 proc. badanych (37,8 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Mentzenowi ufa 24,2 proc. respondentów (spadek o 6,6 punktu proc. – największy spadek wśród polityków uwzględnionych w badaniu). 

Sondaż przeprowadzono 20-21 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. dorosłych Polaków.

