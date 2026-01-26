Aktualizacja: 26.01.2026 08:01 Publikacja: 26.01.2026 06:58
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Marcin Obara
Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 47,7 proc. badanych (przy czym 25 proc. ufa mu zdecydowanie). Styczeń jest drugim miesiącem z rzędu, gdy Nawrocki notuje spadek poziomu zaufania – jeszcze w listopadzie cieszył się zaufaniem 51,8 proc. badanych, a w grudniu – 49,3 proc. W stosunku do tego ostatniego wyniku odsetek ufających prezydentowi w styczniu zmniejszył się o 1,6 punktu proc.
Czytaj więcej
Pamiętamy publiczne jedzenie żurku, jako wyraz aprobaty dla działań ministra sprawiedliwości Wald...
Prezydentowi nie ufa 45,9 proc. badanych, przy czym zdecydowanie nie ufa mu 30,1 proc. respondentów.
Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmują wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i premier, lider KO Donald Tusk. Sikorskiemu ufa 44 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.), przy czym 18,4 proc. ufa mu zdecydowanie. Nieufność wobec wicepremiera deklaruje 48,3 proc. ankietowanych (36,5 proc. nie ufa mu zdecydowanie).
Tuskowi ufa z kolei 41,7 proc. respondentów (wzrost o 4,4 punktu proc.), przy czym 16,1 proc. ufa mu zdecydowanie. Nieufność wobec premiera deklaruje 53,3 proc. respondentów (42,9 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Tak wysokiego poziomu zaufania premier nie notował od kwietnia 2025 roku.
Tuż za podium znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy. Czarzastemu ufa 40,7 proc. badanych (wzrost o 3,3 punktu proc.). Nie ufa mu 45,2 proc. respondentów. Tak wysokiego poziomu zaufania Czarzasty w badaniu IBRiS dla Onetu jeszcze nie notował.
Czytaj więcej
Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez CBOS, ale -...
Piąty w zestawieniu jest wicemarszałek Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego i współlider Konfederacji. Bosakowi ufa 37,8 proc. ankietowanych (wzrost o 5 punktów proc.), a 40,8 proc. badanych deklaruje nieufność wobec niego. Na dalszych miejscach znaleźli się wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc. badanych mu ufa) oraz były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (34,7 proc. respondentów deklaruje zaufanie do niego).
Liderami rankingu nieufności są prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, którym nie ufa po 60 proc. badanych (47,3 proc. nie ufa Kaczyńskiemu zdecydowanie, zdecydowaną nieufność wobec Brauna deklaruje 46,2 proc. ankietowanych). Kaczyńskiemu ufa 27,6 proc. badanych, a Braunowi – 25,3 proc.
Trzecie miejsce, jeśli chodzi o poziom nieufności zajmuje prezes Nowej Nadziei, współlider Konfederacji Sławomir Mentzen. Mentzenowi nie ufa 58,4 proc. badanych (37,8 proc. nie ufa mu zdecydowanie). Mentzenowi ufa 24,2 proc. respondentów (spadek o 6,6 punktu proc. – największy spadek wśród polityków uwzględnionych w badaniu).
Sondaż przeprowadzono 20-21 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. dorosłych Polaków.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Ja jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy „great wa...
Polska powinna zapłacić miliard dolarów, by zostać stałym członkiem założonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju –...
Polska miałaby wstąpić do Rady Pokoju, a w zamian Stany Zjednoczone utworzyłby stałą bazę wojskową nad Wisłą – t...
„Który z tych polityków PiS młodszego pokolenia byłby Pani/Pana zdaniem dobrym kandydatem na premiera?” - takie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas