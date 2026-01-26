Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 47,7 proc. badanych (przy czym 25 proc. ufa mu zdecydowanie). Styczeń jest drugim miesiącem z rzędu, gdy Nawrocki notuje spadek poziomu zaufania – jeszcze w listopadzie cieszył się zaufaniem 51,8 proc. badanych, a w grudniu – 49,3 proc. W stosunku do tego ostatniego wyniku odsetek ufających prezydentowi w styczniu zmniejszył się o 1,6 punktu proc.

Prezydentowi nie ufa 45,9 proc. badanych, przy czym zdecydowanie nie ufa mu 30,1 proc. respondentów.

Sondaż: Rośnie zaufanie do Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska

Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmują wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i premier, lider KO Donald Tusk. Sikorskiemu ufa 44 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.), przy czym 18,4 proc. ufa mu zdecydowanie. Nieufność wobec wicepremiera deklaruje 48,3 proc. ankietowanych (36,5 proc. nie ufa mu zdecydowanie).