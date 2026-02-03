Sędzia Piotr Schab na kongresie partii Grzegorza Brauna. Minister Waldemar Żurek reaguje

Aktualizacja: 04.02.2026 06:13 Publikacja: 03.02.2026 16:03
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab
Wydarzenie miało miejsce w ostatnią sobotę 31 stycznia w Łochowie. W kongresie wzięli udział członkowie Konfederacji Korony Polskiej na czele z liderem tej partii, Grzegorzem Braunem. Jak donosiły media, w jednym z panelów dyskusyjnych, dotyczących sądownictwa, udział wziął sędzia Piotr Schab. W swoim wystąpieniu miał wzywać do powszechnej weryfikacji sędziów i "przewrócenia całego systemu".
Jeszcze przed sobotnim kongresem, na obecność sędziego Piotra Schaba wśród panelistów uwagę zwrócił wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. "Sędzia Piotr Schab, który twierdzi, że jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym, jako prelegent na konferencji programowej organizowanej przez Konfederację Korony Polskiej? »Apolityczny« sędzia popiera ahistoryczną (negującą istnienie komór gazowych w Oświęcimiu) partię? Tego jeszcze nie grali" — skomentował wiceminister we wpisie zamieszczonym na platformie X.
Na doniesienia medialne zareagował minister Waldemar Żurek, który powołał sędzię Sądu Apelacyjnego w Łodzi Barbarę Augustyniak jako rzecznika dyscyplinarnego ad hoc do prowadzenia sprawy sędziego Schaba.
W komunikacie podano, że w związku z udziałem sędziego w konferencji programowej partii politycznej "zachodzi podejrzenie dopuszczenia się (...) przewinienia służbowego (dyscyplinarnego) w postaci uchybienia godności urzędu w rozumieniu art. 107 § 1 pkt 5 u.s.p.".
Ministerstwo wskazuje, że zgodnie z art. 178 ust. 3 Konstytucji sędzia nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak dodano, powszechnie przyjmuje się, że sędzia nie powinien publicznie eksponować swoich poglądów politycznych ani brać czynnego udziału w debacie politycznej, ponieważ mogłoby to podważyć zaufanie do jego bezstronności.
Dalej podano, że konflikt interesów może pojawiać się szczególnie na tle publicznych wystąpień sędziego, w mediach publicznych lub społecznościowych. "Udział sędziego w dyskusjach telewizyjnych, zabieranie głosu na forach dyskusyjnych, prezentacja własnej osoby i swoich poglądów w sieci w formie ogólnie dostępnej powinny być zawsze przedmiotem oceny sędziego pod kątem potencjalnego konfliktu interesów i w sytuacjach wątpliwych dominować powinna sędziowska powściągliwość, rezerwa ze względu na ochronę sprawowanego urzędu” – podkreślono w komunikacie.
Jak czytamy w komunikacie, wyznaczona przez ministra do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego ad hoc sędzia Barbara Augustyniak posiada ponad 30-letnie doświadczenie orzecznicze, specjalizuje się w sprawach karnych. Sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest od 2017 r. Wcześniej orzekała jako sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi i sądów rejonowych. Przez wiele lat pełniła funkcję wizytatora Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych oraz do spraw karnych. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz członkiem zespołu koordynatorów projektu edukacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego orzecznictwa TSUE.
