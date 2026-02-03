Sędzia Piotr Schab na kongresie partii Grzegorza Brauna. Minister Waldemar Żurek reaguje

W komunikacie podano, że w związku z udziałem sędziego w konferencji programowej partii politycznej "zachodzi podejrzenie dopuszczenia się (...) przewinienia służbowego (dyscyplinarnego) w postaci uchybienia godności urzędu w rozumieniu art. 107 § 1 pkt 5 u.s.p.".

Ministerstwo wskazuje, że zgodnie z art. 178 ust. 3 Konstytucji sędzia nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak dodano, powszechnie przyjmuje się, że sędzia nie powinien publicznie eksponować swoich poglądów politycznych ani brać czynnego udziału w debacie politycznej, ponieważ mogłoby to podważyć zaufanie do jego bezstronności.

Dalej podano, że konflikt interesów może pojawiać się szczególnie na tle publicznych wystąpień sędziego, w mediach publicznych lub społecznościowych. "Udział sędziego w dyskusjach telewizyjnych, zabieranie głosu na forach dyskusyjnych, prezentacja własnej osoby i swoich poglądów w sieci w formie ogólnie dostępnej powinny być zawsze przedmiotem oceny sędziego pod kątem potencjalnego konfliktu interesów i w sytuacjach wątpliwych dominować powinna sędziowska powściągliwość, rezerwa ze względu na ochronę sprawowanego urzędu” – podkreślono w komunikacie.

Kim jest sędzia, która zajmie się sprawą Piotra Schaba?

Jak czytamy w komunikacie, wyznaczona przez ministra do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego ad hoc sędzia Barbara Augustyniak posiada ponad 30-letnie doświadczenie orzecznicze, specjalizuje się w sprawach karnych. Sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest od 2017 r. Wcześniej orzekała jako sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi i sądów rejonowych. Przez wiele lat pełniła funkcję wizytatora Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych oraz do spraw karnych. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz członkiem zespołu koordynatorów projektu edukacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego orzecznictwa TSUE.