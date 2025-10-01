W środę Sąd Najwyższy miał podjąć kolejną próbę rozpoznania wniosku wrocławskiej prokuratury o uchylenie immunitetu warszawskiego sędziego Jakuba Iwańca. Śledczy chcą mu bowiem postawić 13 zarzutów związanych z udziałem w tzw. aferze hejterskiej. Choć postępowanie w tej sprawie ciągnie się od września 2024 r., to do finału jest jeszcze daleko. Sąd zamierzał przesłuchać w środę biegłego informatyka, co jednak nie nastąpiło.

Reklama Reklama

Adam Bodnar i Waldemar Żurek powołali nowych sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych. Sędzia Piotr Schab nie odpuszcza

Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy doszło do sporu między jej uczestnikami. Na sali sądowej pojawił się bowiem były rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab oraz obecny zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Tomasz Ładny. Obrońca Iwańca, sędzia Maciej Nawacki, twierdził, że to Piotr Schab i jego zastępcy pełnią nadal swoje funkcje, a ich kadencja nie została skutecznie przerwana decyzją ministra sprawiedliwości. Z kolei Tomasz Ładny przekonywał, że to on jest uprawniony do udziału w sprawie jako rzecznik dyscyplinarny.

Przypomnijmy, że w kwietniu ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał ze stanowisk rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i Przemysława Radzika kojarzonych ze ściganiem sędziów upominających się o praworządność za czasów rządów PiS. Argumentował, że utracili oni legitymację do efektywnego sprawowania swoich funkcji. Kilka miesięcy później stanowisko stracił drugi zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota. Nie uznają oni decyzji Bodnara, twierdząc, że ich kadencje zostały złamane bezprawnie i nadal są oni legalnymi rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów. Podobnie twierdzi część środowiska prawniczego, w tym niektórzy członkowie KRS.

Stanowiska te zostały już obsadzone. Na czteroletnie kadencje minister powołał nowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępcę. Zostali nimi sędzia Joanna Raczkowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, sędzia Grzegorz Kasicki z Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ Tomasz Ładny.