– Niestety nadal nie mam ani akt, ani kluczy do biura. Nie złożyłem jednak jeszcze zawiadomienia w tej sprawie. Sytuacja jest bowiem dynamiczna i liczę na porozumienie z KRS. Jeśli jednak nie dojdzie do niego w najbliższych dniach i akta nadal nie zostaną mi wydane, to zawiadomię prokuraturę. Od tego bowiem są organy ścigania, żeby badać, czy doszło do popełnienia przestępstwa i przez kogo – mówi sędzia Ulman.

Co dalej z awanturą o nowego rzecznika? Sąd Najwyższy powinien rozstrzygnąć, kto jest legalnym rzecznikiem

We wtorek nowy rzecznik dyscyplinarny spotkał się z przewodniczącą KRS Dagmarą Pawełczyk-Woicką i kilkoma innymi przedstawicielami Rady.

– Przedstawiliśmy swoje stanowiska. Powiedziałem, że jestem prawidłowo powołanym rzecznikiem sędziów, pani Pawełczyk-Woicka wyraziła przeciwne zdanie. Zgodziliśmy się jednak z tym, że sytuacja, w której przed sądami dyscyplinarnymi występuje dwóch różnych rzeczników nie powinna mieć miejsca. Niezależnie od siebie wpadliśmy na ten sam pomysł, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjaśnienie tej sprawy przez Sąd Najwyższy – relacjonuje sędzia Ulman.

Jak miałoby do tego dojść?

– Sąd Najwyższy jako sąd odwoławczy w sprawach dyscyplinarnych ma prawo zwrócić się z pytaniem prawnym do szerszego składu. Okazją do tego mogą być sprawy, w których ja występuję jako rzecznik dyscyplinarny sędziów, a jest ich już kilka na wokandzie SN. Uważam, że w tych sprawach powinno zostać sformułowane pytanie prawne, które będzie sprowadzało się do rozstrzygnięcia, kto jest prawidłowo powołanym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. W pierwszych sprawach, w których wystąpię przed Sądem Najwyższym, będę sugerował, aby takie pytanie zostało zadane pełnemu składowi Sądu Najwyższego. Z taką inicjatywą może wyjść również prezes Sądu Najwyższego. W sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, Sąd Najwyższy powinien wziąć większą odpowiedzialność za przestrzeganie Konstytucji RP – mówi rzecznik.

Podobne zdanie wyraziła niedawno w rozmowie z „Rzeczpospolitą” szefowa KRS. Według niej decyzję co do tego, czy sędzia Ulman jest skutecznie powołanym rzecznikiem dyscyplinarnym powinna podjąć Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.