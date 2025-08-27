Aktualizacja: 28.08.2025 13:34 Publikacja: 27.08.2025 14:00
Mariusz Ulman i Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka
Foto: materiał prasowy / Leszek Szymański/PAP
Minął już ponad miesiąc od kiedy minister sprawiedliwości powołał na czteroletnie kadencje nowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępcę. Zostali nimi sędzia Sądu Rejonowego w Nysie Mariusz Ulman oraz sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ Tomasz Ładny. Zastąpili na tych stanowiskach Piotra Schaba i Przemysława Radzika kojarzonych ze ściganiem sędziów upominających się o praworządność za czasów rządów PiS. Odwołał ich ze stanowisk w kwietniu Adam Bodnar, uznając, że utracili oni legitymację do efektywnego sprawowania swoich funkcji. Obaj jednak nie uznają decyzji Bodnara, twierdząc, że ich kadencje zostały złamane bezprawnie i nadal są oni legalnymi rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów. Podobnie twierdzi część środowiska prawniczego, w tym niektórzy członkowie KRS.
Dotychczas jednak nowy rzecznik dyscyplinarny sędziów Mariusz Ulman nie dostał kluczy do swojego biura w budynku Krajowej Rady Sądownictwa, ani, co ważniejsze, dostępu do znajdujących się tam akt postępowań dyscyplinarnych. Zgodnie z ustawą obsługę administracyjną rzecznika zapewnia KRS, która jednak odmawia sędziemu Ulmanowi dostępu do tych dokumentów i pomieszczeń, uzasadniając to wątpliwościami, że jest on legalnie powołanym rzecznikiem dyscyplinarnym.
Niedawno sędzia Ulman w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” zapowiedział, że jeśli do 19 sierpnia KRS nie udostępni mu miejsc do pracy oraz akt postępowań dyscyplinarnych, to złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz ukrywania dokumentów.
– Niestety nadal nie mam ani akt, ani kluczy do biura. Nie złożyłem jednak jeszcze zawiadomienia w tej sprawie. Sytuacja jest bowiem dynamiczna i liczę na porozumienie z KRS. Jeśli jednak nie dojdzie do niego w najbliższych dniach i akta nadal nie zostaną mi wydane, to zawiadomię prokuraturę. Od tego bowiem są organy ścigania, żeby badać, czy doszło do popełnienia przestępstwa i przez kogo – mówi sędzia Ulman.
We wtorek nowy rzecznik dyscyplinarny spotkał się z przewodniczącą KRS Dagmarą Pawełczyk-Woicką i kilkoma innymi przedstawicielami Rady.
– Przedstawiliśmy swoje stanowiska. Powiedziałem, że jestem prawidłowo powołanym rzecznikiem sędziów, pani Pawełczyk-Woicka wyraziła przeciwne zdanie. Zgodziliśmy się jednak z tym, że sytuacja, w której przed sądami dyscyplinarnymi występuje dwóch różnych rzeczników nie powinna mieć miejsca. Niezależnie od siebie wpadliśmy na ten sam pomysł, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjaśnienie tej sprawy przez Sąd Najwyższy – relacjonuje sędzia Ulman.
Jak miałoby do tego dojść?
– Sąd Najwyższy jako sąd odwoławczy w sprawach dyscyplinarnych ma prawo zwrócić się z pytaniem prawnym do szerszego składu. Okazją do tego mogą być sprawy, w których ja występuję jako rzecznik dyscyplinarny sędziów, a jest ich już kilka na wokandzie SN. Uważam, że w tych sprawach powinno zostać sformułowane pytanie prawne, które będzie sprowadzało się do rozstrzygnięcia, kto jest prawidłowo powołanym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. W pierwszych sprawach, w których wystąpię przed Sądem Najwyższym, będę sugerował, aby takie pytanie zostało zadane pełnemu składowi Sądu Najwyższego. Z taką inicjatywą może wyjść również prezes Sądu Najwyższego. W sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, Sąd Najwyższy powinien wziąć większą odpowiedzialność za przestrzeganie Konstytucji RP – mówi rzecznik.
Podobne zdanie wyraziła niedawno w rozmowie z „Rzeczpospolitą” szefowa KRS. Według niej decyzję co do tego, czy sędzia Ulman jest skutecznie powołanym rzecznikiem dyscyplinarnym powinna podjąć Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.
– To jest poważny problem prawny, bo jeżeli minister sprawiedliwości domniemał sobie kompetencje, to teoretycznie możemy mówić o tym, że akt odwołania rzecznika Schaba jest aktem nieistniejącym – mówiła Pawełczyk-Woicka.
Spór o prawidłowość odwołania byłych sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych i powołanie nowych trwa. Jeszcze w lipcu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek usunął ze stanowiska Michała Lasotę, ostatniego zastępcę rzecznika powołanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Mimo to Sąd Najwyższy dopuścił w sierpniu Lasotę do udziału w dwóch sprawach dyscyplinarnych w odebranej mu roli zastępcy rzecznika. Z kolei nowy rzecznik Mariusz Ulman, mimo trudności związanych z nieudostępnieniem mu akt przez KRS zapewnia, że wraz ze swoim zastępcą pracuje, podejmuje czynności w sprawach dyscyplinarnych i prowadzi postępowania.
Źródło: rp.pl
