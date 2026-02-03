Z kolei Thierry Tortosa z francuskiego Réserve naturelle nationale de Sainte-Victoire zauważył: – Foskeia pomaga wypełnić lukę trwającą 70 milionów lat, jest małym kluczem, który otwiera ogromny brakujący rozdział.

Foskeia pelendonum: Co wiadomo o nowym gatunku dinozaura?

Foskeia pelendonum żył na Ziemi w epoce wczesnej kredy, około 120 milionów lat temu. Należał do ornitopodów, grupy dinozaurów z rzędu ptasiomiednicznych. Badanie ujawniło zaskakująco rozwiniętą czaszkę, co pozwoliło umieścić Foskeia blisko europejskiej linii roślinożernych Rhabdodontidae. Dinozaur ten, w odróżnieniu od wielu innych z rodziny ptasiomiednicznych, był niewielki – mierzył zaledwie ok. 50 cm długości. Swoimi rozmiarami przypominał więc kurczaka. Mimo niewielkich rozmiarów posiadał wyspecjalizowane uzębienie oraz wykazywał oznaki zmiany postawy w trakcie wzrostu.

„Od pierwszej chwili, gdy ktoś widzi to zwierzę, jest zaskoczony jego ekstremalnie małymi rozmiarami. A jednak zachowało ono wysoce rozwiniętą czaszkę z nieoczekiwanymi innowacjami anatomicznymi” – podkreślił Paul-Emile Dieudonné, cytowany w komunikacie Vrije Universiteit Brussel.

W komunikacie tym znaleźć można również wyjaśnienie znaczenia nazwy nowego gatunku dinozaura: „Nazwa rodzajowa Foskeia pochodzi ze starożytnej greki. Przedrostek fos- oznacza lekki, co nawiązuje do bardzo niewielkiej masy ciała i niewielkich rozmiarów dorosłych osobników […]. Połączenie liter skei pochodzi ze słowa boskein, oznaczającego żerowanie. Nazwa gatunkowa pelendonum nawiązuje do Pelendones, plemienia celtyberyjskiego z Fuentes del Duero […]”.

Nowa analiza filogenetyczna przeprowadzona przez naukowców umieszcza Foskeia jako siostrzaną formę australijskiego Muttaburrasaurusa w obrębie Rhabdodontomorpha i rozszerza europejską grupę Rhabdodontia.