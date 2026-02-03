Aktualizacja: 04.02.2026 07:05 Publikacja: 03.02.2026 17:52
- Nowe przepisy dadzą organom ścigania narzędzia do tego, żeby zachowania patostreamerów móc zakwalifikować jako noszące znamiona konkretnych przestępstw. Dzisiaj jest to znacznie utrudnione, bo wiele z tych czynów, takich jak znęcanie się nad inną osobą czy naruszenie jej nietykalności cielesnej, rozsianych jest po przepisach kodeksu karnego. W praktyce utrudnia to postawienie konkretnego zarzutu, kiedy osoba podejrzewana publikuje w internecie przedstawiający takie zachowania film – uważa adwokat Michał Buna z kancelarii Gardocki i Partnerzy.
Pięć lat pozbawienia wolności – taka maksymalna kara za szerzenie w sieci patologicznych treści, przewidziana została w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, którego domaga się Koalicja Obywatelska. Nowe przepisy mają umożliwić ściganie „twórców”, którzy prezentują i transmitują w sieci seksualne wykorzystywanie innych osób, poniżają je czy znęcają się nad zwierzętami, i to bez względu na to, czy wszystko dzieje się naprawdę, czy też jest „jedynie” pozorowane i kreowane na autentyczne.
Mec. Buna przypomina, że podobne trudności kiedyś napotykano przy stalkingu, bo – mimo iż często wiązał się on z groźbami czy naruszaniem dóbr osobistych – kiedy przychodziło do ścigania za takie zachowanie, pojawiał się kłopot. – Sytuację zmieniło dopiero ujęcie ich w jedną definicję i zakwalifikowanie w kodeksie karnym. Dlatego mam nadzieję, że również przepisy o patostreamingu wypełnią podobną lukę prawną – komentuje mecenas.
Ekspert zauważa, że oczywiście mogą pojawić się zarzuty dotyczące ograniczenia wolności słowa czy niejasności wokół tego, czy daną treść trzeba już kwalifikować jako sprzeczną z przepisami. – Jednak korzyści płynące z przyjęcia nowych przepisów znacząco przewyższają szkody, które mogą powstać – ocenia. I zauważa, że kluczową rolę odegrają policja i prokuratura, które będą musiały efektywnie umieć wykorzystywać nowe przepisy i zostać z tej okazji przeszkolone. Zwłaszcza, że autorów czy zamieszczających filmiki użytkowników, schowanych za nickami, czasem bardzo trudno jest zidentyfikować.
O możliwych konsekwencjach wprowadzenia nowych przepisów dla samej branży digital mówi Katarzyna Baryn, prawnik rynku mediów i biznesu. – Agencje marketingowe musiałyby liczyć się z koniecznością wprowadzenia dodatkowych etapów weryfikacji treści, scenariuszy i formatów, które dotychczas przechodziły jako „kontrowersyjne, ale akceptowalne”.
W praktyce mogłoby to oznaczać m.in. rezygnację z części formatów opartych na eskalacji emocji, prowokacji czy symulowanych zachowaniach, nawet jeżeli formalnie były one kreacją – wyjaśnia ekspertka. – Przykłady są nam dobrze znane, np. różnego rodzaju challenge, prank content, stylizowane konflikty we freak fightach czy transmisje live bazujące na upokarzaniu uczestników – bo to one mogłyby zostać uznane za zbyt ryzykowne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej – obrazuje.
Katarzyna Baryn precyzuje, że marki ponosiłyby już nie tylko wizerunkową i PR-ową, ale też prawną odpowiedzialność i nie mogłyby już argumentować, iż odpowiedzialność za treść leży głównie po stronie jej twórcy, kiedy to ona zlecała, akceptowała i finansowała kampanię. – W praktyce może to prowadzić do ostrożniejszego doboru influencerów i obsługujących ich agencji, większej liczby klauzul zabezpieczających w umowach oraz częstszych audytów treści przed publikacją – dodaje.
Ekspertka podkreśla, że niektórzy rynkowi gracze, nieprzymuszani jeszcze przepisami, już zaczynają przyglądać się własnym działaniom, bo sama zapowiedź ich wprowadzenia zadziałała jako sygnał ostrzegawczy dla marek i agencji. – Osobiście zauważyłam, że jest to przede wszystkim długi proces akceptacji kampanii, włączenie prawnika lub osoby odpowiedzialnej za compliance już na etapie koncepcji, a coraz częściej też odchodzenie od formatów opartych wyłącznie na „viralowym potencjale” na rzecz treści bardziej przewidywalnych (również w kontekście bieżącej współpracy) – deklaruje prawniczka. I podkreśla, że biznes zaczął kalkulować, że więcej straci na prawnym lub reputacyjnym kryzysie niż zyska na krótkotrwałych zasięgach.
Specjalistka przyznaje, że treści balansujące na granicy patostreamingu często przybierają formy trudne do jednoznacznego zakwalifikowania, a rzadko stanowią jawną „dokumentację” przestępstw. – Częściej są to treści stylizowane, inscenizowane lub montowane w sposób rozrywkowy, które jednak coraz częściej operują przemocą symboliczną, upokorzeniem, presją psychiczną czy eskalacją konfliktu. Z punktu widzenia projektowanych przepisów problematyczna byłaby właśnie ta „szara strefa”, w której twórcy i agencje argumentują, że mamy do czynienia z kreacją lub performance’em – ocenia Katarzyna Baryn.
– Nowe regulacje powinny mocno skupić ciężar oceny na kontekst i odbiór społeczny, a nie wyłącznie na intencji twórcy, tak samo jak próba obejścia przepisów i okoliczność zawarcia umowy z aktorem, nazwanie treści „fikcją” czy „inscenizacją” nie powinna automatycznie wyłączać ryzyka prawnego – uważa ekspertka.
Przestrzega jednak, że same przepisy nie wystarczą, bo to algorytmy cyfrowych gigantów podrzucają użytkownikom treści i zezwalają na ich monetyzację. – Jeżeli platformy nie zostaną objęte realnymi obowiązkami w zakresie szybszej reakcji, skutecznego moderowania i odpowiedzialności za systemowe promowanie patologicznych treści, ciężar walki z patostreamingiem zostanie przerzucony wyłącznie na twórców i biznes, co kompletnie nie odpowiada realiom rynku – uzasadnia. I konkluduje, że kluczowa jest też kwestia dojrzałości samych marek.
Autorzy projektu ustawy podpierają się alarmistycznymi danymi, według których 37 proc. nastolatków w wieku 13-15 lat oglądało patotreści, i – choć ponad 80 proc. że takie treści powinny być zakazane – o tyle ponad 40 proc. ma z nimi styczność co najmniej raz w tygodniu. Co niepokojące, według NASK jedynie niecałe 13 proc. rodziców zdaje sobie sprawę, że ich dzieci w ogóle oglądają takie nagrania.
Patostreaming, który w uzasadnieniu do projektu ustawy opisany został jako jedna z patologii społecznych, uwidocznionych w czasie pandemii, może przybierać zarówno formy takie jak rejestrowanie picia alkoholu, przemocy słownej lub fizycznej, dewiacji seksualnej, pedofilii, jak i nagrywanie codziennego życia, w momentach, kiedy dochodzi do awantur czy bójek.
Etap legislacyjny: konsultacje
